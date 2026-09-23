Thuế - Hải quan

Quy định mới về tạm hoãn xuất cảnh người nộp thuế cần lưu ý

Văn Tuấn

Văn Tuấn

tuantbtc@gmail.com
16:22 | 23/09/2026
Quy định về tạm hoãn xuất cảnh đối với người chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế có một số thay đổi theo quy định mới của pháp luật về quản lý thuế từ ngày 1/7/2026. Việc nắm rõ các trường hợp có thể bị tạm hoãn xuất cảnh, điều kiện được hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh và chủ động hoàn thành nghĩa vụ thuế sẽ giúp người nộp thuế chủ động hơn khi có nhu cầu xuất cảnh.
aa

Các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh

Theo quy định mới, các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh gồm:

a) Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, có số tiền thuế nợ từ 50 triệu đồng trở lên và đã quá thời hạn nộp theo quy định từ 120 ngày trở lên.

b) Chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mà doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đó bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, có số tiền thuế nợ từ 500 triệu đồng trở lên và đã quá thời hạn nộp theo quy định từ 120 ngày trở lên.

Quy định mới về tạm hoãn xuất cảnh người nộp thuế cần lưu ý
Quy định mới về tạm hoãn xuất cảnh người nộp thuế cần lưu ý. Ảnh do AI tạo

c) Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, cá nhân là chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị cơ quan quản lý thuế ban hành thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, sau 120 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo mà không thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

d) Người nước ngoài có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

đ) Người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài trước khi xuất cảnh từ Việt Nam có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Trình tự thực hiện tạm hoãn xuất cảnh và hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh

Đối với người nộp thuế thuộc các trường hợp a, b, c:

Về trình tự tạm hoãn xuất cảnh: Trước thời điểm thông báo tạm hoãn xuất cảnh 30 ngày, cơ quan thuế gửi thông báo sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đến người nộp thuế, đồng thời công khai thông báo trên trang thông tin điện tử của cơ quan thuế.

Đến thời hạn ghi trên thông báo mà người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo ngưỡng quy định thì cơ quan thuế gửi thông báo áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đến Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, người nộp thuế và người bị tạm hoãn xuất cảnh, đồng thời công khai thông báo trên trang thông tin điện tử của cơ quan thuế.

Về trình tự hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh: Đối với trường hợp a, b, cơ quan thuế ban hành thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh ngay sau khi xác định người nộp thuế đã thực hiện nghĩa vụ nộp thuế mà số tiền thuế nợ còn phải nộp dưới ngưỡng 50 triệu đồng đối với cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh hoặc 500 triệu đồng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc được xóa tiền thuế nợ theo quy định.

Trường hợp c: cơ quan thuế ban hành thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh khi người nộp thuế có hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế, thực hiện nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế và nộp tiền thuế nợ mà số tiền thuế nợ còn phải nộp dưới ngưỡng 50 triệu đồng đối với cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh hoặc 500 triệu đồng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc người nộp thuế được chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Đối với người nộp thuế thuộc trường hợp d:

Về trình tự tạm hoãn xuất cảnh: Cơ quan thuế gửi thông báo áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đến Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và người bị tạm hoãn xuất cảnh, đồng thời công khai thông báo trên trang thông tin điện tử của cơ quan thuế.

Về trình tự hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh: Cơ quan thuế ban hành thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh ngay sau khi xác định người nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế hoặc được xóa tiền thuế nợ theo quy định.

Ngay sau khi nhận được thông báo từ cơ quan thuế, Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thực hiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh.

Đối với người nộp thuế thuộc trường hợp đ:

Về trình tự tạm hoãn xuất cảnh: Khi xác định người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài còn tiền thuế nợ, cơ quan thuế gửi thông báo áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đến Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và người bị tạm hoãn xuất cảnh, đồng thời công khai thông báo trên trang thông tin điện tử của cơ quan thuế.

Về trình tự hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh, thực hiện giống với người nộp thuế ở trường hợp d.

Các thông báo sẽ được cơ quan thuế gửi đến tài khoản giao dịch thuế điện tử của người nộp thuế. Trường hợp người nộp thuế đã nộp thuế nhưng thông tin chưa được cập nhật trên Hệ thống thông tin quản lý thuế, thì người nộp thuế gửi phản hồi kèm theo bản chụp chứng từ nộp tiền vào ngân sách nhà nước đến cơ quan thuế theo phương thức điện tử qua Hệ thống thông tin quản lý thuế. Cơ quan thuế cập nhật thông tin và ban hành thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh trên hệ thống ngay sau khi nhận được phản hồi của người nộp thuế.

Cơ quan thuế khuyến nghị người nộp thuế thường xuyên theo dõi thông tin về nghĩa vụ thuế, chủ động rà soát và hoàn thành đầy đủ các khoản thuế phải nộp theo quy định. Việc thực hiện đúng, đủ và kịp thời nghĩa vụ thuế không chỉ bảo đảm quyền lợi của người nộp thuế, mà còn giúp hạn chế nguy cơ bị tạm hoãn xuất cảnh và các phát sinh liên quan.
Văn Tuấn
Từ khóa:
nghĩa vụ thuế người nộp thuế số tiền thuế nợ quá hạn cơ quan quản lý thuế người nộp thuế cá nhân kinh doanh người nộp thuế doanh nghiệp hợp tác xã mã số thuế không hoạt động người nước ngoài nợ thuế người Việt Nam định cư nước ngoài cơ quan quản lý xuất nhập cảnh quy định mới quản lý thuế

Bài liên quan

Người nộp thuế chủ động xác định nghĩa vụ thuế tránh phát sinh tiền chậm nộp

Người nộp thuế chủ động xác định nghĩa vụ thuế tránh phát sinh tiền chậm nộp

Tạm ngừng hoạt động kinh doanh người nộp thuế cần làm gì?

Tạm ngừng hoạt động kinh doanh người nộp thuế cần làm gì?

Dành cho bạn

Việt Nam lần đầu đăng cai Hội nghị Diễn đàn Chứng khoán châu Á

Việt Nam lần đầu đăng cai Hội nghị Diễn đàn Chứng khoán châu Á

Quảng Ninh gắn chuyển đổi xanh với chuyển đổi số trong mô hình phát triển mới

Quảng Ninh gắn chuyển đổi xanh với chuyển đổi số trong mô hình phát triển mới

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng: Giải quyết triệt để các điểm nghẽn dân sinh

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng: Giải quyết triệt để các điểm nghẽn dân sinh

BAC A BANK tiếp tục chào bán trái phiếu ra công chúng, đa dạng lựa chọn đầu tư

BAC A BANK tiếp tục chào bán trái phiếu ra công chúng, đa dạng lựa chọn đầu tư

Bộ Tài chính tăng cường kết nối chiến lược với cộng đồng nhà đầu tư quốc tế tại Hoa Kỳ

Bộ Tài chính tăng cường kết nối chiến lược với cộng đồng nhà đầu tư quốc tế tại Hoa Kỳ

Người lao động trên nền tảng số có thể thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Người lao động trên nền tảng số có thể thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Đọc thêm

Hải quan và doanh nghiệp tăng cường phối hợp nhận diện, ngăn chặn hàng giả

Hải quan và doanh nghiệp tăng cường phối hợp nhận diện, ngăn chặn hàng giả

(TBTCO) - Cục Hải quan vừa phối hợp với Liên minh chống hàng giả (React) tổ chức hội thảo cập nhật quy định thực thi quyền sở hữu trí tuệ, hướng dẫn nhận diện hàng thật - hàng giả, nâng cao hiệu quả phối hợp phòng, chống hàng giả.
Hải quan Việt Nam - Campuchia đưa hợp tác chống buôn lậu vào chiều sâu

Hải quan Việt Nam - Campuchia đưa hợp tác chống buôn lậu vào chiều sâu

(TBTCO) - Hội nghị Hải quan Biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 7 thống nhất nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp nghiệp vụ, trao đổi thông tin và đấu tranh chống buôn lậu giữa hai nước.
Cục Thuế và CIC tăng cường kết nối dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản lý thuế và tín dụng

Cục Thuế và CIC tăng cường kết nối dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản lý thuế và tín dụng

(TBTCO) - Cục Thuế và Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) vừa ký kết “Quy chế trao đổi thông tin và phối hợp công tác” nhằm tăng cường kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuế và ngân hàng, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.
Hải quan Việt Nam hợp tác với Hoa Kỳ phòng, chống buôn lậu trên biển

Hải quan Việt Nam hợp tác với Hoa Kỳ phòng, chống buôn lậu trên biển

(TBTCO) - Ngày 21/9, Cục Hải quan và Cục Phòng, chống ma túy và Thực thi pháp luật quốc tế (INL), Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phối hợp tổ chức Khóa tập huấn thí điểm về nghiệp vụ lên tàu, phục vụ công tác phòng, chống buôn lậu trên tuyến biển.
Đòn bẩy chính sách thuế cho doanh nghiệp Việt

Đòn bẩy chính sách thuế cho doanh nghiệp Việt

(TBTCO) - Chuỗi cung ứng toàn cầu dịch chuyển đang mở thêm cơ hội cho doanh nghiệp Việt đón vốn, đơn hàng mới và mở rộng thị trường. Để tận dụng tốt cơ hội, doanh nghiệp cần nâng cao năng lực, nâng cấp công nghệ... Chính sách thuế là một trong những động lực quan trọng để doanh nghiệp Việt đẩy nhanh quá trình này.
Thuế tỉnh Tuyên Quang thu nội địa 8 tháng đạt gần 5.000 tỷ đồng

Thuế tỉnh Tuyên Quang thu nội địa 8 tháng đạt gần 5.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Theo Thuế tỉnh Tuyên Quang, tổng thu nội địa tháng 8/2026 do đơn vị thực hiện đạt 428,4 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng năm 2026 đạt 4.985,9 tỷ đồng, bằng 72,3% dự toán UBND tỉnh giao, tăng 28,9% so với cùng kỳ.
Cục Thuế trao đổi kinh nghiệm quốc tế về quy trình áp dụng APA và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam

Cục Thuế trao đổi kinh nghiệm quốc tế về quy trình áp dụng APA và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam

(TBTCO) - Cục Thuế cùng Deloitte Nhật Bản, Deloitte Đông Nam Á và Deloitte Việt Nam vừa có cuộc trao đổi, chia sẻ chuyên sâu kinh nghiệm quốc tế áp dụng Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) và thực tiễn áp dụng APA trong quản lý thuế tại Việt Nam. Đây là buổi chia sẻ kinh nghiệm thứ hai về APA, sau buổi trao đổi được tổ chức vào tháng 11/2025.
Thuế tỉnh Quảng Trị chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh

Thuế tỉnh Quảng Trị chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh

(TBTCO) - Với phương châm “Lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ”, Thuế tỉnh Quảng Trị xác định cải cách hành chính và chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu lực quản lý, đồng thời tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Quy định mới về tạm hoãn xuất cảnh người nộp thuế cần lưu ý

Quy định mới về tạm hoãn xuất cảnh người nộp thuế cần lưu ý

Thanh khoản “dễ thở” hơn, dư địa giảm sâu lãi suất thế nào?

Thanh khoản “dễ thở” hơn, dư địa giảm sâu lãi suất thế nào?

Bộ Tài chính làm rõ quy định về hoạt động sửa chữa hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất

Bộ Tài chính làm rõ quy định về hoạt động sửa chữa hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế dự kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế dự kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việt Nam tiếp tục được dự báo là nền kinh tế tăng trưởng cao nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Việt Nam tiếp tục được dự báo là nền kinh tế tăng trưởng cao nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Xuất khẩu gạo Việt muốn đi xa phải nâng giá trị

Xuất khẩu gạo Việt muốn đi xa phải nâng giá trị

Ngày 23/9: Giá heo hơi tại nhiều địa phương trên cả nước điều chỉnh tăng

Ngày 23/9: Giá heo hơi tại nhiều địa phương trên cả nước điều chỉnh tăng

Tỷ giá USD hôm nay (21/9): USD phân hóa, DXY neo vùng cao nhất 7 tuần khi thị trường chờ dữ liệu từ Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (21/9): USD phân hóa, DXY neo vùng cao nhất 7 tuần khi thị trường chờ dữ liệu từ Mỹ

Đề xuất bổ sung tài sản số vào diện có thể trưng dụng

Đề xuất bổ sung tài sản số vào diện có thể trưng dụng

Ngày 21/9: Giá heo hơi duy trì nhịp tăng

Ngày 21/9: Giá heo hơi duy trì nhịp tăng

Thanh tra chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong hoạt động kinh doanh vàng tại Mi Hồng Bà Chiểu

Thanh tra chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong hoạt động kinh doanh vàng tại Mi Hồng Bà Chiểu

Ngày 22/9: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng

Ngày 22/9: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng

Giá vàng hôm nay ngày 22/9: Vàng thế giới giảm 33 USD, trong nước mất tới 1,2 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 22/9: Vàng thế giới giảm 33 USD, trong nước mất tới 1,2 triệu đồng/lượng