Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng: Giải quyết triệt để các điểm nghẽn dân sinh

Sáng 22/9, tại trụ sở HĐND - UBND xã Phù Đổng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Trần Đức Thắng cùng các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 16.

Tại hội nghị tiếp xúc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết Hà Nội đang tập trung xử lý 5 điểm nghẽn, gồm ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, úng ngập và an toàn thực phẩm. 5 lĩnh vực đã có chuyển biến tích cực, dù kết quả ở mỗi lĩnh vực còn khác nhau.

Liên quan đến tình trạng úng ngập và ùn tắc giao thông, ông Trần Đức Thắng nhấn mạnh, Hà Nội đã hoàn thành 10 công trình khẩn cấp và 1 dự án chống ngập cục bộ tại khu vực nội thành. Hà Nội cũng đang quyết liệt triển khai các giải pháp hạ tầng căn cơ, từng bước khắc phục và tiến tới giải quyết triệt để các “điểm nghẽn” này trong vài năm tới.

“Sau đợt mưa lớn vừa qua, thành phố cũng đã đánh giá các dữ liệu ngập để tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống thoát nước theo hướng đồng bộ, kiểm soát chặt chẽ. Dần dần từng bước trong một vài năm, sẽ đi đến khắc phục triệt để việc úng ngập trên địa bàn thành phố” - Bí thư Thành ủy Hà Nội nói.

Tuy nhiên, theo ông Trần Đức Thắng, kinh phí để đầu tư các dự án chống ngập là rất lớn. Với 10 công trình chống úng ngập đã triển khai, số tiền đầu tư lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Thế nhưng, hiện mới giải quyết được khoảng 20% vị trí úng ngập trên địa bàn thành phố. Do vậy, theo Bí thư Thành ủy, cần bố trí nguồn lực đủ lớn để tiếp tục thực hiện các dự án chống ngập trong thời gian tới.

Các công trình chống ngập của TP. Hà Nội đã sẵn sàng trong mùa mưa 2026. Ảnh: Trần Văn.

Về điểm nghẽn môi trường, dự kiến đến cuối năm 2027, thành phố sẽ không còn tình trạng chôn lấp rác thải. Toàn bộ rác thải sẽ được đưa vào đốt phát điện. Cùng với đó, thành phố sẽ xử lý 34 triệu tấn rác cũ đã chôn lấp.

Thành phố cũng tập trung hoàn thành hệ thống thu gom nước thải tại 4 sông nội đô (Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét) và sông Cầu Bây, sông Nhuệ, sông Đáy. Việc trình bổ cập nước hồi sinh cho các dòng sông dự kiến thực hiện từ 2028.

Bên cạnh đó, thành phố đang đẩy nhanh các dự án giao thông trọng điểm nhằm giảm ùn tắc. Ông Thắng nhìn nhận quá trình thi công có thể gây bất tiện, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. “Tiếp thu ý kiến của các cử tri, thành phố sẽ làm tốt hơn, nhanh hơn các công trình này” - ông Thẳng khẳng định.

Bí thư Hà Nội cũng cho hay, hiện nay, nhiều dự án công trình lớn đang được đẩy nhanh tiến độ và đang về đích. Tuyến Vành đai 1 sau rất nhiều năm thực hiện đã được thông xe kỹ thuật vào dịp 2/9. Thành phố đã hoàn thành 10 công trình cấp bách, đường Vành đai 2.5 dự kiến sẽ thông xe kỹ thuật vào đúng dịp 10/10 - kỷ niệm ngày Giải phóng Thủ đô tới đây.

Tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội, sau nhiều năm phải dừng, đến nay đã triển khai thi công trở lại, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác đầy đủ toàn tuyến trong năm 2027. Cầu Đuống mới tại xã Phù Đổng đang trong giai đoạn nước rút và dự kiến sẽ đưa vào khai thác đồng bộ đầy đủ vào tháng 11 tới.

Bí thư Hà Nội cũng cho biết từ giữa tới cuối năm 2027, thành phố sẽ hoàn thành nhiều dự án, công trình lớn, gồm Vành đai 3, Vành đai 3.5, Vành đai 4 và 7 cây cầu vượt sông Hồng. Đường kết nối sân bay Gia Bình cũng sẽ hoàn thành vào khoảng giữa năm sau. Các tuyến đường sắt đô thị mới được khởi công cùng với đường sắt kết nối Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng sẽ kết nối Hà Nội với liên vùng.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho biết thêm, Hà Nội đang đẩy mạnh đổi mới phương thức quản trị. Thành phố đang áp dụng và triển khai hệ thống số hóa để thực hiện chấm điểm cán bộ hằng ngày, áp dụng từ cấp Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố cho đến các cấp quản lý.

Việc đánh giá định lượng dựa trên dữ liệu công việc thực tế sẽ giúp nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ, nâng cao tính minh bạch và tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức Thủ đô.

Ngoài ra, TP. Hà Nội đã ban hành kế hoạch kiểm tra, phòng ngừa tham nhũng vặt, nhũng nhiễu trong giải quyết thủ tục hành chính. Cán bộ, công chức không được yêu cầu người dân đi lại nhiều lần, không được yêu cầu cung cấp lại những thông tin mà cơ quan nhà nước đã có hoặc chậm trễ trong phối hợp, luân chuyển hồ sơ của doanh nghiệp, người dân.

Việc kiểm tra, xử lý sẽ tập trung vào những lĩnh vực được người dân phản ánh nhiều như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, y tế, giáo dục, môi trường và quy hoạch.../.