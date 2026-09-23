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Ngày 23/9: Giá heo hơi tại nhiều địa phương trên cả nước điều chỉnh tăng

06:29 | 23/09/2026
Giá heo hơi hôm nay (23/9) tiếp tục ghi nhận xu hướng nhích lên tại một số địa phương. Đáng chú ý, đà tăng đã xuất hiện đồng thời tại miền Bắc và miền Nam, trong khi miền Trung - Tây Nguyên tạm thời đứng yên.
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Ngày 23/9: Giá heo hơi tại nhiều địa phương trên cả nước điều chỉnh tăng

Giá heo hơi hôm nay khởi sắc, nhiều nơi chạm mốc 60.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, Bắc Ninh là địa phương duy nhất điều chỉnh trong sáng nay, tăng 1.000 đồng/kg, từ 59.000 đồng/kg lên 60.000 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, Bắc Ninh gia nhập nhóm địa phương có giá heo hơi cao nhất cả nước. Hiện thương lái tại miền Bắc thu mua heo hơi trong khoảng 59.000 - 60.000 đồng/kg. Đây tiếp tục là khu vực có mặt bằng giá cao nhất trong ba miền.

Nhóm đạt 60.000 đồng/kg gồm Thái Nguyên, Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh. Các địa phương còn lại trong khu vực cùng duy trì mức 59.000 đồng/kg.

Như vậy, sau khi Lào Cai tăng giá trong phiên trước, toàn bộ thị trường miền Bắc hiện chỉ còn hai mức 59.000 đồng/kg và 60.000 đồng/kg, không còn địa phương nào đứng dưới mốc 59.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay không biến động. Giá tiếp tục dao động từ 57.000 - 59.000 đồng/kg. Thanh Hóa giữ mức 59.000 đồng/kg, cao nhất khu vực sau khi tăng 1.000 đồng/kg trong phiên trước.

Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng đứng ở mức 58.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại duy trì giá 57.000 đồng/kg. Đồng Nai tăng giá, miền Nam xuất hiện nhịp tăng đầu tiên sau nhiều ngày

Điểm đáng chú ý của thị trường đến từ khu vực phía Nam. Sau nhiều ngày liên tiếp giữ giá ổn định, Đồng Nai tăng 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua lên 59.000 đồng/kg. Với mức này, Đồng Nai trở thành địa phương có giá heo hơi cao nhất miền Nam.

Các địa phương Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Cần Thơ tiếp tục giao dịch ở mức 58.000 đồng/kg. Cà Mau vẫn đứng ở mức thấp nhất khu vực với 57.000 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, giá heo hơi miền Nam dao động trong khoảng 57.000 - 59.000 đồng/kg, mở rộng biên độ so với những phiên trước.

Việc Đồng Nai tăng giá đáng chú ý bởi trong những ngày gần đây, các nhịp điều chỉnh chủ yếu xuất hiện tại miền Bắc và một phần miền Trung - Tây Nguyên. Phiên hôm nay cho thấy xu hướng nhích lên đã bắt đầu xuất hiện ở khu vực phía Nam.

Dù vậy, mức tăng vẫn chỉ là 1.000 đồng/kg và mới xuất hiện tại một địa phương. Do đó, chưa thể xem đây là một đợt tăng giá trên diện rộng tại miền Nam.

Xét trên toàn quốc, giá heo hơi hôm nay đang dao động từ 57.000 - 60.000 đồng/kg. Miền Bắc tiếp tục dẫn đầu khi mức thấp nhất của khu vực đã đạt 59.000 đồng/kg. Trong khi đó, miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam cùng có mức thấp nhất 57.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, những phiên gần đây liên tục xuất hiện các địa phương tăng 1.000 đồng/kg. Từ Cao Bằng, Thái Nguyên, Hà Nội, Điện Biên trong tuần trước đến Lào Cai, Thanh Hóa và hiện nay là Bắc Ninh, Đồng Nai, phạm vi điều chỉnh đã dần mở rộng.

Tuy nhiên, mặt bằng chung vẫn khá ổn định và chưa xuất hiện mức tăng mạnh. Diễn biến những phiên tới sẽ cho thấy nhịp tăng cục bộ hiện nay có tiếp tục lan sang các địa phương khác hay không./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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