Ngân hàng - Bảo hiểm

VietinBank hợp tác Finviet xây dựng hệ sinh thái tài chính số dành cho hộ kinh doanh

06:32 | 23/09/2026
(TBTCO) - Ngày 21/9/2026, VietinBank và Finviet đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược (MOU - Memorandum of Understanding) nhằm xây dựng hệ sinh thái tài chính số dành cho hộ kinh doanh tại Việt Nam.
aa
VietinBank hợp tác Finviet xây dựng hệ sinh thái tài chính số dành cho hộ kinh doanh
Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa VietinBank và FinViet.

VietinBank - ngân hàng đối tác của MUFG vừa hợp tác với Finviet - công ty công nghệ tài chính sở hữu mạng lưới đơn vị chấp nhận thanh toán rộng khắp cả nước nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, số hóa, hỗ trợ quản trị doanh nghiệp và các giải pháp tài chính dựa trên dữ liệu.

Trọng tâm của hợp tác lần này là việc kết hợp dữ liệu giao dịch thương mại của Finviet với dữ liệu thanh toán và tài khoản của VietinBank nhằm xây dựng các mô hình tài chính phù hợp với hộ kinh doanh.

Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và chuyển đổi số cho hộ kinh doanh

Trong khuôn khổ hợp tác này, hai bên hướng tới xây dựng một mô hình dịch vụ mới tích hợp toàn diện các chức năng thanh toán, quản trị kinh doanh, tài chính và hỗ trợ tăng trưởng cho hộ kinh doanh; thông qua việc kết hợp giữa năng lực vượt trội về giải pháp tài chính của VietinBank với nền tảng công nghệ và mạng lưới đơn vị chấp nhận thanh toán của Finviet.

Cụ thể, các đơn vị chấp nhận thanh toán của Finviet sẽ được tiếp cận iShop Pro - bộ giải pháp tổng thể dành cho hộ kinh doanh của VietinBank thông qua nền tảng của Finviet, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt với các sản phẩm tài khoản thanh toán, QR, POS.

Ngoài các mức lãi suất và phí ưu đãi hấp dẫn cùng phần mềm quản lý bán hàng, khách hàng còn có thể sử dụng các giải pháp công nghệ hỗ trợ vận hành cửa hàng như hóa đơn điện tử, nộp thuế điện tử và quản trị kinh doanh. Qua đó, giúp nâng cao hiệu quả quản lý doanh thu hằng ngày, tối ưu hóa vận hành cửa hàng bán lẻ, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh.

Từng bước hiện thực hóa mô hình tài chính dựa trên dữ liệu và dòng tiền

Trong giai đoạn đầu, hai bên sẽ nghiên cứu và triển khai các chương trình hỗ trợ tiếp cận tài chính dựa trên dữ liệu kinh doanh thực tế, tiến tới phát triển các giải pháp: cho vay dựa trên dòng tiền bán hàng; cho vay tín chấp dựa trên doanh thu thực tế; cung cấp vốn lưu động theo nhu cầu kinh doanh; hỗ trợ mở rộng hoạt động kinh doanh thông qua các chương trình hợp tác giữa hai bên.

Trong quá trình hiện thực hóa những điều trên, hai bên sẽ tiến hành thảo luận nhằm thiết lập cơ sở hạ tầng kỹ thuật số bao gồm các tính năng cho vay trực tuyến hoàn toàn và các chức năng chuyển tiền/gửi/rút tiền theo thời gian thực.

VietinBank hợp tác Finviet xây dựng hệ sinh thái tài chính số dành cho hộ kinh doanh
VietinBank và Finviet mong muốn mang đến cho hộ kinh doanh hệ sinh thái giải pháp tài chính toàn diện.

Tận dụng mạng lưới khách hàng và hệ sinh thái của hai bên, VietinBank và Finviet sẽ phối hợp thúc đẩy mở tài khoản, gia tăng tiếp cận các dịch vụ tài chính và triển khai các chương trình hỗ trợ kinh doanh dành cho hộ kinh doanh trên toàn quốc.

Các giải pháp công nghệ được triển khai trong khuôn khổ hợp tác sẽ hỗ trợ cửa hàng bán lẻ quản lý kinh doanh, sử dụng hóa đơn điện tử, nộp thuế điện tử và nâng cao tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh thông qua thanh toán điện tử, hóa đơn điện tử và quản lý dữ liệu doanh thu, qua đó góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và phát triển kinh tế số tại Việt Nam.

Theo đại diện VietinBank, thông qua hợp tác với Finviet, VietinBank mong muốn mang đến cho hộ kinh doanh một hệ sinh thái giải pháp toàn diện, không chỉ bao gồm các sản phẩm tài chính ngân hàng, mà còn là các giải pháp công nghệ, thanh toán và hỗ trợ tăng trưởng kinh doanh.

“Chúng tôi kỳ vọng sự kết hợp giữa dữ liệu, công nghệ sẽ mở ra nhiều cơ hội tiếp cận dịch vụ tài chính và góp phần mở rộng thị trường cho cộng đồng hộ kinh doanh” - đại diện VietinBank chia sẻ.

Ông Nguyễn Thanh Hiển - Tổng Giám đốc Finviet cho biết: “Chúng tôi tin rằng, dữ liệu giao dịch thực tế chính là chìa khóa để hộ kinh doanh tiếp cận nguồn hỗ trợ tài chính dễ dàng hơn” .

Không dừng lại ở các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt đơn thuần, FinViet đã và đang mang đến một hệ sinh thái toàn diện cho các hộ kinh doanh, đồng hành cùng hộ kinh doanh trong việc tìm lời giải cho các bài toán vốn kinh doanh.

Với sự đồng hành của VietinBank, FinViet khẳng định năng lực công nghệ sau 1 thập kỷ hoạt động, hỗ trợ hộ kinh doanh tối ưu hóa nguồn vốn lưu động và nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua giải pháp một chạm.

Thanh Thủy
Từ khóa:
giải pháp tài chính dựa trên dữ liệu vietinbank Finviet

Bài liên quan

VietinBank đồng hành cùng khách hàng qua các thế hệ

VietinBank đồng hành cùng khách hàng qua các thế hệ

Bức tranh lợi nhuận ngân hàng thay đổi sau 10 năm

Bức tranh lợi nhuận ngân hàng thay đổi sau 10 năm

SSI, VietinBank và Visa ra mắt thẻ đồng thương hiệu ProfitX

SSI, VietinBank và Visa ra mắt thẻ đồng thương hiệu ProfitX

Dành cho bạn

Giá vàng hôm nay ngày 23/9: Vàng thế giới tăng, vàng trong nước giảm tới 1,7 triệu đồng

Giá vàng hôm nay ngày 23/9: Vàng thế giới tăng, vàng trong nước giảm tới 1,7 triệu đồng

Quảng Ninh đẩy nhanh tạo quỹ đất cho các dự án đầu tư

Quảng Ninh đẩy nhanh tạo quỹ đất cho các dự án đầu tư

Thủ tướng chỉ đạo thúc tiến độ các dự án trọng điểm giao thông vận tải

Thủ tướng chỉ đạo thúc tiến độ các dự án trọng điểm giao thông vận tải

Ngày 23/9: Giá cao su thế giới đồng loạt tăng, trong nước ổn định

Ngày 23/9: Giá cao su thế giới đồng loạt tăng, trong nước ổn định

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ

Ngày 23/9: Giá cà phê giảm, hồ tiêu đứng yên

Ngày 23/9: Giá cà phê giảm, hồ tiêu đứng yên

Đọc thêm

Tỷ giá USD hôm nay (22/9): USD nhích nhẹ, DXY dao động hẹp khi Mỹ đề xuất rót 5 tỷ USD tái thiết Trung Đông

Tỷ giá USD hôm nay (22/9): USD nhích nhẹ, DXY dao động hẹp khi Mỹ đề xuất rót 5 tỷ USD tái thiết Trung Đông

(TBTCO) - Sáng 22/9, tỷ giá trung tâm tăng 3 đồng, lên 25.640 đồng/USD, trong khi chỉ số DXY dao động rất hẹp quanh 100,43 điểm. Diễn biến thị trường được chú ý khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đề xuất rót 5 tỷ USD vào quỹ hỗ trợ tái thiết hạ tầng Trung Đông, nhà đầu tư cũng chờ thêm tín hiệu từ các quan chức Fed để xác định hướng đi tiếp theo.
Công đoàn Vietcombank: Vinh danh học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu năm 2026

Công đoàn Vietcombank: Vinh danh học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu năm 2026

(TBTCO) - Sáng 19/9/2026, tại Đền thờ danh sư Chu Văn An, Khu di tích quốc gia Phượng Hoàng, TP. Hải Phòng, Công đoàn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) trang trọng tổ chức Lễ vinh danh học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu năm học 2025 - 2026.
KienlongBank ra mắt Visa Signature: Đặc quyền độc bản, trải nghiệm tinh hoa

KienlongBank ra mắt Visa Signature: Đặc quyền độc bản, trải nghiệm tinh hoa

(TBTCO) - KienlongBank vừa ra mắt thẻ tín dụng cao cấp Visa Signature dành riêng cho giới tinh hoa. Với nhiều đặc quyền, phí chuyển đổi ngoại tệ thấp nhất thị trường và hoàn tiền không giới hạn, chiếc thẻ không chỉ giúp chủ thẻ quản lý chi tiêu mà còn khẳng định vị thế độc bản qua hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp toàn cầu.
Giá vàng hôm nay ngày 20/9: Vàng thế giới phục hồi, trong nước đi ngang

Giá vàng hôm nay ngày 20/9: Vàng thế giới phục hồi, trong nước đi ngang

(TBTCO) - Giá vàng thế giới tiếp tục tăng lên 4.378 USD/ounce sau một tuần biến động, trong khi giá vàng trong nước đi ngang, với vàng miếng bán ra ở mức 147,6 triệu đồng/lượng.
Bảo hiểm xây dựng cần được thiết kế cả vòng đời dự án

Bảo hiểm xây dựng cần được thiết kế cả vòng đời dự án

(TBTCO) - Các dự án hạ tầng ngày càng phức tạp, quy mô lớn, với nhiều hạng mục, gói thầu đan xen, đặt ra yêu cầu quản trị rủi ro từ sớm. Bảo hiểm không chỉ giúp chuyển giao rủi ro, tạo nguồn lực khắc phục sự cố, mà cần được thiết kế tổng thể, xuyên suốt vòng đời dự án, thay vì chỉ tập trung ở giai đoạn xây dựng.
Nhiều giải pháp xử lý tổ chức tín dụng yếu kém, siết giám sát sở hữu ngân hàng

Nhiều giải pháp xử lý tổ chức tín dụng yếu kém, siết giám sát sở hữu ngân hàng

(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước cho biết 04 nhóm giải pháp với 53 nhiệm vụ được cụ thể hóa nhằm triển khai Đề án “Tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa”. Trong đó, tăng cường thanh tra, giám sát, ngăn ngừa và xử lý vi phạm về sở hữu, chuyển nhượng cổ phiếu, gây rủi ro cho tổ chức tín dụng.
Thị trường tiền tệ tuần 14 - 18/9: Hút ròng mạnh hơn 62.500 tỷ đồng, tỷ giá USD vẫn đi lên khi Fed và BoJ tăng lãi suất

Thị trường tiền tệ tuần 14 - 18/9: Hút ròng mạnh hơn 62.500 tỷ đồng, tỷ giá USD vẫn đi lên khi Fed và BoJ tăng lãi suất

(TBTCO) - Diễn biến nổi bật thị trường tiền tệ tuần qua từ ngày 14 - 18/9 cho thấy, Ngân hàng Nhà nước hút ròng hơn 62.543 tỷ đồng qua OMO giữa lúc thanh khoản có dấu hiệu cải thiện, lãi suất qua đêm hạ còn 3,2%/năm. Dù vậy, tỷ giá USD/VND lại đồng loạt đi lên, trong bối cảnh hai ngân hàng trung ương lớn Fed và BoJ cùng tăng lãi suất.
Tỷ giá USD hôm nay (19/9): USD đồng loạt đi lên sau tuần lãi suất sôi động, Fed và BoJ đều tăng 0,25 điểm phần trăm

Tỷ giá USD hôm nay (19/9): USD đồng loạt đi lên sau tuần lãi suất sôi động, Fed và BoJ đều tăng 0,25 điểm phần trăm

(TBTCO) - Sáng 19/9, tỷ giá trung tâm lên 25.637 đồng, tăng 41 đồng trong tuần; tỷ giá USD tại ngân hàng và thị trường tự do cũng đi lên. Chỉ số DXY tăng 1,1% lên 100,23 điểm sau tuần lễ chính sách tiền tệ đáng chú ý, với Fed và BoJ đều tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, còn BoE giữ nguyên.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Mở rộng bao phủ bảo hiểm xã hội, không để lao động nền tảng đứng ngoài an sinh

Mở rộng bao phủ bảo hiểm xã hội, không để lao động nền tảng đứng ngoài an sinh

Chính sách thuế được đặt vào bài toán phát triển thị trường quỹ

Chính sách thuế được đặt vào bài toán phát triển thị trường quỹ

Vietnam ESG Challenge 2026 lan tỏa kiến thức quản trị bền vững tới sinh viên

Vietnam ESG Challenge 2026 lan tỏa kiến thức quản trị bền vững tới sinh viên

Nông, lâm sản Việt Nam: Nâng vị thế trong chuỗi toàn cầu

Nông, lâm sản Việt Nam: Nâng vị thế trong chuỗi toàn cầu

AI chuyển từ công cụ hỗ trợ sang năng lực tạo giá trị cho doanh nghiệp

AI chuyển từ công cụ hỗ trợ sang năng lực tạo giá trị cho doanh nghiệp

Hơn 10.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành trong tuần qua

Hơn 10.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành trong tuần qua

Đầu tư hơn 27.000 tỷ đồng xây cầu Cần Thơ 2 hai tầng cho đường bộ, đường sắt

Đầu tư hơn 27.000 tỷ đồng xây cầu Cần Thơ 2 hai tầng cho đường bộ, đường sắt

Tỷ giá USD hôm nay (21/9): USD phân hóa, DXY neo vùng cao nhất 7 tuần khi thị trường chờ dữ liệu từ Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (21/9): USD phân hóa, DXY neo vùng cao nhất 7 tuần khi thị trường chờ dữ liệu từ Mỹ

Ngày 21/9: Giá heo hơi duy trì nhịp tăng

Ngày 21/9: Giá heo hơi duy trì nhịp tăng

Thanh tra chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong hoạt động kinh doanh vàng tại Mi Hồng Bà Chiểu

Thanh tra chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong hoạt động kinh doanh vàng tại Mi Hồng Bà Chiểu

Ngày 22/9: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng

Ngày 22/9: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng

Giá vàng hôm nay ngày 22/9: Vàng thế giới giảm 33 USD, trong nước mất tới 1,2 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 22/9: Vàng thế giới giảm 33 USD, trong nước mất tới 1,2 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 21/9: Vàng thế giới giữ mốc 4.300 USD, trong nước đứng giá

Giá vàng hôm nay ngày 21/9: Vàng thế giới giữ mốc 4.300 USD, trong nước đứng giá

Đề xuất bổ sung tài sản số vào diện có thể trưng dụng

Đề xuất bổ sung tài sản số vào diện có thể trưng dụng

Giá vàng

Doji
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,900 144,900
Hà Nội - PNJ 141,900 144,900
Đà Nẵng - PNJ 141,900 144,900
Miền Tây - PNJ 141,900 144,900
Tây Nguyên - PNJ 141,900 144,900
Đông Nam Bộ - PNJ 141,900 144,900
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,190 14,490
Miếng SJC Nghệ An 14,190 14,490
Miếng SJC Thái Bình 14,190 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,140 14,540
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,140 14,540
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,140 14,540
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,850 14,450
Trang sức 99.99 13,860 14,460
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,419 1,449
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,419 14,492
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,419 14,493
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,414 1,445
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,389 1,434
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,498 14,198
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,911 107,711
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,872 97,672
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,833 87,633
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,961 83,761
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,154 59,954
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,419 1,449
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,419 1,449
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,419 1,449
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,419 1,449
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,419 1,449
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,419 1,449
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,419 1,449
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,419 1,449
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,419 1,449
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,419 1,449
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,419 1,449
Cập nhật: 23/09/2026 07:00

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17973 18248 18827
CAD 18005 18280 18899
CHF 31130 31508 32152
CNY 0 3840 3937
EUR 29195 29415 30495
GBP 33957 34346 35297
HKD 0 3185 3388
JPY 158 162 169
KRW 0 18 20
NZD 0 14614 15204
SGD 19871 20153 20724
THB 702 765 818
USD (1,2) 25749 0 0
USD (5,10,20) 25788 0 0
USD (50,100) 25816 25830 26200
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,830 25,830 26,210
USD(1-2-5) 24,797 - -
USD(10-20) 24,797 - -
EUR 29,237 29,260 30,648
JPY 160.54 160.83 170.54
GBP 34,167 34,260 35,442
AUD 18,176 18,242 18,933
CAD 18,202 18,260 18,932
CHF 31,283 31,380 32,308
SGD 19,972 20,034 20,818
CNY - 3,809 3,955
HKD 3,250 3,260 3,397
KRW 17.65 18.41 20.04
THB 745.87 755.08 808.23
NZD 14,606 14,742 15,180
SEK - 2,598 2,691
DKK - 3,921 4,060
NOK - 2,711 2,807
LAK - 0.89 1.23
MYR 5,965.33 - 6,734.76
TWD 740.61 - 897.28
SAR - 6,808.55 7,171.81
KWD - 82,380 87,658
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,800 25,830 26,210
EUR 29,289 29,407 30,608
GBP 34,178 34,315 35,340
HKD 3,248 3,261 3,379
CHF 31,171 31,296 32,242
JPY 161.37 162.02 169.98
AUD 18,181 18,254 18,848
SGD 20,045 20,125 20,715
THB 763 766 804
CAD 18,208 18,281 18,872
NZD 14,603 15,145
KRW 18.30 20.27
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25832 25832 26192
AUD 18156 18256 19181
CAD 18188 18288 19302
CHF 31370 31400 32974
CNY 3822.6 3847.6 3983.1
CZK 0 1190 0
DKK 0 4010 0
EUR 29369 29399 31121
GBP 34253 34303 36072
HKD 0 3305 0
JPY 162.15 162.65 173.2
KHR 0 6.097 0
KRW 0 18.8 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6470 0
NOK 0 2820 0
NZD 0 14739 0
PHP 0 380 0
SEK 0 2660 0
SGD 20021 20151 20876
THB 0 729 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 14190000 14190000 14490000
SBJ 13000000 13000000 14490000
Cập nhật: 23/09/2026 07:00

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
BIDV 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
VietinBank 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
Agribank 0,20 - - - 2,60 2,60 2,90 4,00 4,00 5,90 6,00
ACB 0,50 - - - 4,00 4,20 4,40 4,50 4,70 5,30 5,40
Sacombank 0,50 - - - 4,75 4,75 4,75 6,30 6,30 6,10 6,80
Techcombank 0,05 - - - 4,20 4,20 4,50 6,20 6,20 6,40 5,50
LPBank 0,20 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 4,60 4,60
Vikki Bank 0,49 0,49 - - 4,64 4,64 4,64 5,75 5,52 5,76 5,43
Eximbank 0,20 0,20 0,20 0,20 2,80 3,00 3,10 4,20 4.00 4,70 5,30