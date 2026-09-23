VietinBank hợp tác Finviet xây dựng hệ sinh thái tài chính số dành cho hộ kinh doanh

Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa VietinBank và FinViet.

VietinBank - ngân hàng đối tác của MUFG vừa hợp tác với Finviet - công ty công nghệ tài chính sở hữu mạng lưới đơn vị chấp nhận thanh toán rộng khắp cả nước nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, số hóa, hỗ trợ quản trị doanh nghiệp và các giải pháp tài chính dựa trên dữ liệu.

Trọng tâm của hợp tác lần này là việc kết hợp dữ liệu giao dịch thương mại của Finviet với dữ liệu thanh toán và tài khoản của VietinBank nhằm xây dựng các mô hình tài chính phù hợp với hộ kinh doanh.

Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và chuyển đổi số cho hộ kinh doanh

Trong khuôn khổ hợp tác này, hai bên hướng tới xây dựng một mô hình dịch vụ mới tích hợp toàn diện các chức năng thanh toán, quản trị kinh doanh, tài chính và hỗ trợ tăng trưởng cho hộ kinh doanh; thông qua việc kết hợp giữa năng lực vượt trội về giải pháp tài chính của VietinBank với nền tảng công nghệ và mạng lưới đơn vị chấp nhận thanh toán của Finviet.

Cụ thể, các đơn vị chấp nhận thanh toán của Finviet sẽ được tiếp cận iShop Pro - bộ giải pháp tổng thể dành cho hộ kinh doanh của VietinBank thông qua nền tảng của Finviet, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt với các sản phẩm tài khoản thanh toán, QR, POS.

Ngoài các mức lãi suất và phí ưu đãi hấp dẫn cùng phần mềm quản lý bán hàng, khách hàng còn có thể sử dụng các giải pháp công nghệ hỗ trợ vận hành cửa hàng như hóa đơn điện tử, nộp thuế điện tử và quản trị kinh doanh. Qua đó, giúp nâng cao hiệu quả quản lý doanh thu hằng ngày, tối ưu hóa vận hành cửa hàng bán lẻ, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh.

Từng bước hiện thực hóa mô hình tài chính dựa trên dữ liệu và dòng tiền

Trong giai đoạn đầu, hai bên sẽ nghiên cứu và triển khai các chương trình hỗ trợ tiếp cận tài chính dựa trên dữ liệu kinh doanh thực tế, tiến tới phát triển các giải pháp: cho vay dựa trên dòng tiền bán hàng; cho vay tín chấp dựa trên doanh thu thực tế; cung cấp vốn lưu động theo nhu cầu kinh doanh; hỗ trợ mở rộng hoạt động kinh doanh thông qua các chương trình hợp tác giữa hai bên.

Trong quá trình hiện thực hóa những điều trên, hai bên sẽ tiến hành thảo luận nhằm thiết lập cơ sở hạ tầng kỹ thuật số bao gồm các tính năng cho vay trực tuyến hoàn toàn và các chức năng chuyển tiền/gửi/rút tiền theo thời gian thực.

VietinBank và Finviet mong muốn mang đến cho hộ kinh doanh hệ sinh thái giải pháp tài chính toàn diện.

Tận dụng mạng lưới khách hàng và hệ sinh thái của hai bên, VietinBank và Finviet sẽ phối hợp thúc đẩy mở tài khoản, gia tăng tiếp cận các dịch vụ tài chính và triển khai các chương trình hỗ trợ kinh doanh dành cho hộ kinh doanh trên toàn quốc.

Các giải pháp công nghệ được triển khai trong khuôn khổ hợp tác sẽ hỗ trợ cửa hàng bán lẻ quản lý kinh doanh, sử dụng hóa đơn điện tử, nộp thuế điện tử và nâng cao tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh thông qua thanh toán điện tử, hóa đơn điện tử và quản lý dữ liệu doanh thu, qua đó góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và phát triển kinh tế số tại Việt Nam.

Theo đại diện VietinBank, thông qua hợp tác với Finviet, VietinBank mong muốn mang đến cho hộ kinh doanh một hệ sinh thái giải pháp toàn diện, không chỉ bao gồm các sản phẩm tài chính ngân hàng, mà còn là các giải pháp công nghệ, thanh toán và hỗ trợ tăng trưởng kinh doanh.

“Chúng tôi kỳ vọng sự kết hợp giữa dữ liệu, công nghệ sẽ mở ra nhiều cơ hội tiếp cận dịch vụ tài chính và góp phần mở rộng thị trường cho cộng đồng hộ kinh doanh” - đại diện VietinBank chia sẻ.

Ông Nguyễn Thanh Hiển - Tổng Giám đốc Finviet cho biết: “Chúng tôi tin rằng, dữ liệu giao dịch thực tế chính là chìa khóa để hộ kinh doanh tiếp cận nguồn hỗ trợ tài chính dễ dàng hơn” .

Không dừng lại ở các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt đơn thuần, FinViet đã và đang mang đến một hệ sinh thái toàn diện cho các hộ kinh doanh, đồng hành cùng hộ kinh doanh trong việc tìm lời giải cho các bài toán vốn kinh doanh.

Với sự đồng hành của VietinBank, FinViet khẳng định năng lực công nghệ sau 1 thập kỷ hoạt động, hỗ trợ hộ kinh doanh tối ưu hóa nguồn vốn lưu động và nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua giải pháp một chạm.