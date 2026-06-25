SSI, VietinBank và Visa ra mắt thẻ đồng thương hiệu ProfitX

Trong bối cảnh các dịch vụ tài chính ngày càng đòi hỏi tính liền mạch, minh bạch và an toàn, ngày 25/6/2026, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (SSI), Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) và tổ chức thanh toán quốc tế Visa chính thức ra mắt thẻ đồng thương hiệu ProfitX - thẻ ghi nợ quốc tế phi vật lý được thiết kế nhằm kết nối hoạt động đầu tư và chi tiêu trên cùng một nền tảng, mang đến trải nghiệm tài chính xuyên suốt cho người dùng.

Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, một công ty chứng khoán và một ngân hàng thương mại cùng phát triển thẻ quốc tế theo mô hình tích hợp trực tiếp giữa đầu tư và thanh toán. Sản phẩm hướng đến thế hệ nhà đầu tư số - nhóm khách hàng ưu tiên các trải nghiệm tài chính trên nền tảng số, chủ động quản lý dòng tiền và tài sản theo thời gian thực, đồng thời có nhu cầu tiếp cận các giải pháp đầu tư thông minh, linh hoạt.

Đại diện SSI - Vietinbank - Visa cùng ra mắt dòng thẻ kết hợp đầu tư và chi tiêu mới. Nguồn: SSI.

ProfitX được phát triển và vận hành hoàn toàn trên môi trường số, không sử dụng thẻ vật lý. Sản phẩm ứng dụng công nghệ tokenization của Visa kết hợp xác thực sinh trắc học, giúp tăng cường an toàn trong giao dịch trực tuyến và giảm thiểu rủi ro trong quá trình sử dụng. Toàn bộ quy trình từ đăng ký, phát hành, kích hoạt đến quản lý thẻ đều được thực hiện trực tuyến theo chuẩn vận hành và kiểm soát thống nhất, bảo đảm cân bằng giữa trải nghiệm người dùng với yêu cầu về an toàn và bảo mật thông tin.

Tổng Giám đốc SSI chia sẻ về sản phẩm và kỳ vọng trong tương lai. Nguồn: SSI.

Với thông điệp “Sống chất - Đầu tư đỉnh”, thẻ đồng thương hiệu ProfitX tích hợp các đặc quyền đầu tư do SSI triển khai, gồm giảm đến 20% phí giao dịch chứng khoán cơ sở, tặng cổ phiếu CTG khi mở tài khoản chứng khoán SSI và ưu đãi giảm 0,5% lãi suất vay ký quỹ (margin) so với biểu lãi suất thông thường. Bên cạnh đó, VietinBank cung cấp các ưu đãi dành cho hoạt động chi tiêu như miễn phí phát hành thẻ, miễn phí thường niên khi đáp ứng điều kiện chi tiêu, hoàn 6% cho các giao dịch công nghệ và giải trí như Apple, Netflix, iTunes... với mức hoàn tối đa 300.000 đồng/khách hàng/kỳ, đồng thời áp dụng mức phí chuyển đổi ngoại tệ 1%.

Ngoài các ưu đãi từ SSI và VietinBank, chủ thẻ ProfitX còn được hưởng các chương trình khuyến mại của Visa theo từng thời kỳ trong các lĩnh vực mua sắm, du lịch, ẩm thực và giải trí như ưu đãi trên Shopee, nhận voucher từ Klook, Trip.com, Agoda, ưu đãi khi sử dụng Metro, xem phim tại CGV... Hệ thống ưu đãi được cập nhật thường xuyên nhằm đáp ứng xu hướng tiêu dùng và nhu cầu thực tế của khách hàng.

Thẻ ProfitX hướng tới thế hệ nhà đầu tư số hiện nay. Nguồn: SSI.

Thẻ ProfitX cũng hỗ trợ Apple Pay và thanh toán không tiếp xúc trên phạm vi toàn cầu. Người dùng có thể quản lý thẻ trực tiếp trên ứng dụng với các tính năng như khóa hoặc mở thẻ, thiết lập hạn mức giao dịch, theo dõi và tra cứu giao dịch theo thời gian thực.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Tổng Giám đốc SSI Nguyễn Đức Thông cho biết, với ProfitX, SSI tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái tài chính số theo hướng tích hợp, kết nối hoạt động đầu tư, thanh toán và quản lý dòng tiền trên một nền tảng thống nhất, đồng thời áp dụng chuẩn vận hành và kiểm soát rủi ro xuyên suốt.

Theo đại diện SSI, ProfitX cũng đánh dấu bước khởi đầu trong quan hệ hợp tác giữa SSI, VietinBank và Visa, khi ba định chế cùng tham gia thiết kế và triển khai một giải pháp tài chính chung thay vì cung cấp các dịch vụ riêng lẻ. Thông qua sản phẩm này, các bên hướng tới phát triển những giải pháp đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thế hệ nhà đầu tư trẻ, đồng thời từng bước mở rộng hệ sinh thái đặc quyền và tiện ích tài chính theo xu hướng đầu tư mới, phù hợp với sự thay đổi của thị trường và hành vi của nhà đầu tư trong thời gian tới.

Để sở hữu thẻ ProfitX, khách hàng thực hiện bốn bước gồm đăng nhập ứng dụng VietinBank iPay, đăng ký mở thẻ đồng thương hiệu ProfitX, kích hoạt thẻ trên hệ thống VietinBank và mở tài khoản chứng khoán SSI để bắt đầu giao dịch, đồng thời nhận các ưu đãi theo chương trình.