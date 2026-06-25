Chứng khoán

SSI, VietinBank và Visa ra mắt thẻ đồng thương hiệu ProfitX

19:26 | 25/06/2026
(TBTCO) - SSI, VietinBank và Visa chính thức ra mắt thẻ đồng thương hiệu ProfitX, tích hợp hoạt động đầu tư và thanh toán trên cùng một nền tảng số, đồng thời là sản phẩm đầu tiên tại Việt Nam được một công ty chứng khoán và ngân hàng thương mại cùng phát triển theo mô hình thẻ quốc tế.
aa

Trong bối cảnh các dịch vụ tài chính ngày càng đòi hỏi tính liền mạch, minh bạch và an toàn, ngày 25/6/2026, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (SSI), Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) và tổ chức thanh toán quốc tế Visa chính thức ra mắt thẻ đồng thương hiệu ProfitX - thẻ ghi nợ quốc tế phi vật lý được thiết kế nhằm kết nối hoạt động đầu tư và chi tiêu trên cùng một nền tảng, mang đến trải nghiệm tài chính xuyên suốt cho người dùng.

Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, một công ty chứng khoán và một ngân hàng thương mại cùng phát triển thẻ quốc tế theo mô hình tích hợp trực tiếp giữa đầu tư và thanh toán. Sản phẩm hướng đến thế hệ nhà đầu tư số - nhóm khách hàng ưu tiên các trải nghiệm tài chính trên nền tảng số, chủ động quản lý dòng tiền và tài sản theo thời gian thực, đồng thời có nhu cầu tiếp cận các giải pháp đầu tư thông minh, linh hoạt.

SSI, VietinBank và Visa ra mắt thẻ đồng thương hiệu ProfitX
Đại diện SSI - Vietinbank - Visa cùng ra mắt dòng thẻ kết hợp đầu tư và chi tiêu mới. Nguồn: SSI.

ProfitX được phát triển và vận hành hoàn toàn trên môi trường số, không sử dụng thẻ vật lý. Sản phẩm ứng dụng công nghệ tokenization của Visa kết hợp xác thực sinh trắc học, giúp tăng cường an toàn trong giao dịch trực tuyến và giảm thiểu rủi ro trong quá trình sử dụng. Toàn bộ quy trình từ đăng ký, phát hành, kích hoạt đến quản lý thẻ đều được thực hiện trực tuyến theo chuẩn vận hành và kiểm soát thống nhất, bảo đảm cân bằng giữa trải nghiệm người dùng với yêu cầu về an toàn và bảo mật thông tin.

SSI, VietinBank và Visa ra mắt thẻ đồng thương hiệu ProfitX
Tổng Giám đốc SSI chia sẻ về sản phẩm và kỳ vọng trong tương lai. Nguồn: SSI.

Với thông điệp “Sống chất - Đầu tư đỉnh”, thẻ đồng thương hiệu ProfitX tích hợp các đặc quyền đầu tư do SSI triển khai, gồm giảm đến 20% phí giao dịch chứng khoán cơ sở, tặng cổ phiếu CTG khi mở tài khoản chứng khoán SSI và ưu đãi giảm 0,5% lãi suất vay ký quỹ (margin) so với biểu lãi suất thông thường. Bên cạnh đó, VietinBank cung cấp các ưu đãi dành cho hoạt động chi tiêu như miễn phí phát hành thẻ, miễn phí thường niên khi đáp ứng điều kiện chi tiêu, hoàn 6% cho các giao dịch công nghệ và giải trí như Apple, Netflix, iTunes... với mức hoàn tối đa 300.000 đồng/khách hàng/kỳ, đồng thời áp dụng mức phí chuyển đổi ngoại tệ 1%.

Ngoài các ưu đãi từ SSI và VietinBank, chủ thẻ ProfitX còn được hưởng các chương trình khuyến mại của Visa theo từng thời kỳ trong các lĩnh vực mua sắm, du lịch, ẩm thực và giải trí như ưu đãi trên Shopee, nhận voucher từ Klook, Trip.com, Agoda, ưu đãi khi sử dụng Metro, xem phim tại CGV... Hệ thống ưu đãi được cập nhật thường xuyên nhằm đáp ứng xu hướng tiêu dùng và nhu cầu thực tế của khách hàng.

SSI, VietinBank và Visa ra mắt thẻ đồng thương hiệu ProfitX
Thẻ ProfitX hướng tới thế hệ nhà đầu tư số hiện nay. Nguồn: SSI.

Thẻ ProfitX cũng hỗ trợ Apple Pay và thanh toán không tiếp xúc trên phạm vi toàn cầu. Người dùng có thể quản lý thẻ trực tiếp trên ứng dụng với các tính năng như khóa hoặc mở thẻ, thiết lập hạn mức giao dịch, theo dõi và tra cứu giao dịch theo thời gian thực.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Tổng Giám đốc SSI Nguyễn Đức Thông cho biết, với ProfitX, SSI tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái tài chính số theo hướng tích hợp, kết nối hoạt động đầu tư, thanh toán và quản lý dòng tiền trên một nền tảng thống nhất, đồng thời áp dụng chuẩn vận hành và kiểm soát rủi ro xuyên suốt.

Theo đại diện SSI, ProfitX cũng đánh dấu bước khởi đầu trong quan hệ hợp tác giữa SSI, VietinBank và Visa, khi ba định chế cùng tham gia thiết kế và triển khai một giải pháp tài chính chung thay vì cung cấp các dịch vụ riêng lẻ. Thông qua sản phẩm này, các bên hướng tới phát triển những giải pháp đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thế hệ nhà đầu tư trẻ, đồng thời từng bước mở rộng hệ sinh thái đặc quyền và tiện ích tài chính theo xu hướng đầu tư mới, phù hợp với sự thay đổi của thị trường và hành vi của nhà đầu tư trong thời gian tới.

Để sở hữu thẻ ProfitX, khách hàng thực hiện bốn bước gồm đăng nhập ứng dụng VietinBank iPay, đăng ký mở thẻ đồng thương hiệu ProfitX, kích hoạt thẻ trên hệ thống VietinBank và mở tài khoản chứng khoán SSI để bắt đầu giao dịch, đồng thời nhận các ưu đãi theo chương trình.

Thu Hương
Từ khóa:
ssi visa vietinbank thẻ đồng thương hiệu ProfitX thẻ ghi nợ quốc tế phi vật lý kết nối hoạt động đầu tư chi tiêu trải nghiệm tài chính

Bài liên quan

SSI tăng vốn điều lệ lên hơn 25.000 tỷ đồng sau khi hoàn tất phát hành ESOP

SSI tăng vốn điều lệ lên hơn 25.000 tỷ đồng sau khi hoàn tất phát hành ESOP

SSI hoàn tất giao dịch đầu tiên theo mô hình Global Broker

SSI hoàn tất giao dịch đầu tiên theo mô hình Global Broker

Hải Phòng thu ngân sách nội địa tăng trưởng tích cực, hướng tới hoàn thành chỉ tiêu thu quý II/2026 và 6 tháng

Hải Phòng thu ngân sách nội địa tăng trưởng tích cực, hướng tới hoàn thành chỉ tiêu thu quý II/2026 và 6 tháng

Dành cho bạn

Tạo kênh phản hồi chính sách - hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với thay đổi về chính sách thuế quốc tế

Tạo kênh phản hồi chính sách - hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với thay đổi về chính sách thuế quốc tế

Hà Nội kỳ vọng hút hàng chục tỷ USD vốn đầu tư chất lượng cao

Hà Nội kỳ vọng hút hàng chục tỷ USD vốn đầu tư chất lượng cao

Xử phạt nhiều doanh nghiệp vi phạm quy định về công bố thông tin

Xử phạt nhiều doanh nghiệp vi phạm quy định về công bố thông tin

Mở thêm dư địa cho vay trung dài hạn, ba trụ cột giữ nhịp an toàn cho ngân hàng

Mở thêm dư địa cho vay trung dài hạn, ba trụ cột giữ nhịp an toàn cho ngân hàng

Vinachem tăng tốc hoàn thiện các điều kiện triển khai dự án Kali tại Lào

Vinachem tăng tốc hoàn thiện các điều kiện triển khai dự án Kali tại Lào

Tháo điểm nghẽn kiểm tra chuyên ngành với ống nhựa nhập khẩu

Tháo điểm nghẽn kiểm tra chuyên ngành với ống nhựa nhập khẩu

Đọc thêm

Cổ phiếu PAT được ra khỏi diện hạn chế giao dịch từ ngày 30/6

Cổ phiếu PAT được ra khỏi diện hạn chế giao dịch từ ngày 30/6

(TBTCO) - HNX đưa cổ phiếu PAT ra khỏi diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 30/6/2026 do doanh nghiệp đã thực hiện công bố Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán theo quy định.
Chứng khoán ngày 25/6: VN-Index giảm gần 15 điểm, áp lực chốt lời gia tăng trước ngưỡng 1.900 điểm

Chứng khoán ngày 25/6: VN-Index giảm gần 15 điểm, áp lực chốt lời gia tăng trước ngưỡng 1.900 điểm

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (25/6) sau ba phiên tăng liên tiếp, thị trường chứng khoán quay đầu điều chỉnh khi lực cầu suy yếu và nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn chịu áp lực bán mạnh. VN-Index giảm gần 15 điểm, lùi về 1.863 điểm, trong bối cảnh dòng tiền tiếp tục thận trọng và thanh khoản duy trì ở mức thấp.
Khối ngoại thận trọng, bán ròng mạnh cổ phiếu VHM, CTG, FPT và BSR

Khối ngoại thận trọng, bán ròng mạnh cổ phiếu VHM, CTG, FPT và BSR

(TBTCO) - Khối ngoại bán ròng 1.100 tỷ đồng trong phiên 25/6. Áp lực bán tập trung mạnh tại các cổ phiếu vốn hóa lớn. Đứng đầu là VHM với giá trị bán ròng 180,8 tỷ đồng, tiếp theo là CTG (160 tỷ đồng), FPT (137 tỷ đồng) và BSR (114 tỷ đồng).
Chứng khoán phái sinh ngày 25/6: Dòng tiền dè chừng, VN30-Index lùi bước trước ngưỡng 2.000 điểm

Chứng khoán phái sinh ngày 25/6: Dòng tiền dè chừng, VN30-Index lùi bước trước ngưỡng 2.000 điểm

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán phái sinh quay trở lại trạng thái giao dịch thận trọng khi thanh khoản sụt giảm mạnh và các vị thế đầu cơ được thu hẹp. Dù hợp đồng tương lai kỳ hạn gần nhất trở lại trạng thái chênh lệch dương khi giá hợp đồng tương lai giảm chậm hơn so với chỉ số cơ sở.
Nâng chuẩn thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ

Nâng chuẩn thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ

(TBTCO) - Các quy định mới tại Nghị định số 200/2026/NĐ-CP góp phần nâng cao tiêu chuẩn phát hành, tăng tính minh bạch và củng cố kỷ luật thị trường, qua đó hỗ trợ cải thiện chất lượng tín dụng trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ.
Chứng khoán An Bình được tăng vốn điều lệ lên hơn 3.000 tỷ đồng

Chứng khoán An Bình được tăng vốn điều lệ lên hơn 3.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán cho Công ty Chứng khoán An Bình (ABS – mã Ck: ABW), ghi nhận vốn điều lệ của công ty tăng từ hơn 1.000 tỷ đồng lên 3.011,5 tỷ đồng.
Chứng khoán phái sinh ngày 24/6: VN30-Index trở lại vượt 2.000 điểm, dòng tiền thận trọng hơn

Chứng khoán phái sinh ngày 24/6: VN30-Index trở lại vượt 2.000 điểm, dòng tiền thận trọng hơn

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán phái sinh ghi nhận một phiên tăng điểm tích cực của các hợp đồng tương lai VN30-Index, chung xu hướng với đà đi lên của chỉ số cơ sở. Chênh lệch âm vẫn được duy trì đi cùng sự thận trọng hơn về dòng tiền giao dịch.
Cổ phiếu Vingroup và LPBank tiếp tục hút vốn ngoại

Cổ phiếu Vingroup và LPBank tiếp tục hút vốn ngoại

(TBTCO) - Khối ngoại duy trì giải ngân vào VIC và LPB trong phiên 24/6. Tuy nhiên, trạng thái chung vẫn là bán ròng nhẹ. VN-Index tăng gần 9 điểm lên sát 1.880 điểm, nhưng đà tăng vẫn phụ thuộc chủ yếu vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc nhóm Vingroup và ngân hàng.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Việt Nam lan tỏa thông điệp hòa bình qua Lễ hội Vì Hòa bình 2026

Việt Nam lan tỏa thông điệp hòa bình qua Lễ hội Vì Hòa bình 2026

SSI, VietinBank và Visa ra mắt thẻ đồng thương hiệu ProfitX

SSI, VietinBank và Visa ra mắt thẻ đồng thương hiệu ProfitX

Quảng Ninh đối thoại cùng doanh nghiệp, tháo gỡ điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng năm 2026

Quảng Ninh đối thoại cùng doanh nghiệp, tháo gỡ điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng năm 2026

Người dân sẽ xem công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm tại Bảo tàng Hà Nội

Người dân sẽ xem công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm tại Bảo tàng Hà Nội

Hải quan Việt Nam và Hoa Kỳ kết nối dữ liệu, mở rộng tạo thuận lợi thương mại

Hải quan Việt Nam và Hoa Kỳ kết nối dữ liệu, mở rộng tạo thuận lợi thương mại

Quy mô dự trữ ngoại hối đạt gần 88 tỷ USD, sắp sửa đổi Nghị định về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước

Quy mô dự trữ ngoại hối đạt gần 88 tỷ USD, sắp sửa đổi Nghị định về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước

Tỷ giá USD hôm nay (25/6): Tỷ giá USD tự do bật tăng, thị trường chờ dữ liệu lạm phát của Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (25/6): Tỷ giá USD tự do bật tăng, thị trường chờ dữ liệu lạm phát của Mỹ

Ngày 24/6: Giá cà phê giảm, hồ tiêu tăng mạnh

Ngày 24/6: Giá cà phê giảm, hồ tiêu tăng mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (24/6): Tỷ giá trung tâm lên 25.192 đồng, xác suất Fed tăng lãi suất tháng 9 vọt lên 70%

Tỷ giá USD hôm nay (24/6): Tỷ giá trung tâm lên 25.192 đồng, xác suất Fed tăng lãi suất tháng 9 vọt lên 70%

Giá vàng hôm nay ngày 25/6: Giá vàng trong nước tiếp tục giảm tới 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 25/6: Giá vàng trong nước tiếp tục giảm tới 1 triệu đồng/lượng

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC -7.24
25/06 | -7.24 (7,358.22 -7.24 (-0.10%))
DJI +182.06
25/06 | +182.06 (51,848.90 +182.06 (+0.35%))
IXIC -110.40
25/06 | -110.40 (25,476.63 -110.40 (-0.43%))
NYA +29.92
25/06 | +29.92 (23,493.55 +29.92 (+0.13%))
XAX -161.28
25/06 | -161.28 (7,780.29 -161.28 (-2.03%))
BUK100P +7.06
25/06 | +7.06 (1,044.85 +7.06 (+0.68%))
RUT +11.15
25/06 | +11.15 (2,986.63 +11.15 (+0.37%))
VIX -0.67
25/06 | -0.67 (17.96 -0.67 (-3.60%))
FTSE +72.48
25/06 | +72.48 (10,534.11 +72.48 (+0.69%))
GDAXI +198.83
25/06 | +198.83 (24,939.19 +198.83 (+0.80%))
FCHI +48.65
25/06 | +48.65 (8,434.14 +48.65 (+0.58%))
STOXX50E +52.48
25/06 | +52.48 (6,267.18 +52.48 (+0.84%))
N100 +15.14
25/06 | +15.14 (1,914.17 +15.14 (+0.80%))
BFX +25.37
25/06 | +25.37 (5,697.03 +25.37 (+0.45%))
MOEX.ME -0.11
25/06 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI -335.27
25/06 | -335.27 (23,076.91 -335.27 (-1.43%))
STI +2.97
25/06 | +2.97 (5,218.96 +2.97 (+0.06%))
AXJO -59.70
25/06 | -59.70 (8,748.70 -59.70 (-0.68%))
AORD -61.00
25/06 | -61.00 (8,951.60 -61.00 (-0.68%))
BSESN +109.25
25/06 | +109.25 (77,100.47 +109.25 (+0.14%))
JKSE +115.16
25/06 | +115.16 (5,999.04 +115.16 (+1.96%))
KLSE -18.31
25/06 | -18.31 (1,663.82 -18.31 (-1.09%))
NZ50 +92.39
25/06 | +92.39 (13,493.05 +92.39 (+0.69%))
KS11 +459.28
25/06 | +459.28 (8,930.30 +459.28 (+5.42%))
TWII +211.66
25/06 | +211.66 (46,255.26 +211.66 (+0.46%))
GSPTSE -191.29
25/06 | -191.29 (34,736.09 -191.29 (-0.55%))
BVSP -752.22
25/06 | -752.22 (170,506.66 -752.22 (-0.44%))
MXX -570.41
25/06 | -570.41 (66,278.01 -570.41 (-0.85%))
IPSA -94.43
25/06 | -94.43 (10,675.08 -94.43 (-0.88%))
MERV -137,937.50
25/06 | -137,937.50 (3,110,490.25 -137,937.50 (-4.25%))
TA125.TA +11.27
25/06 | +11.27 (4,085.35 +11.27 (+0.28%))
CASE30 -267.80
25/06 | -267.80 (51,443.10 -267.80 (-0.52%))
JN0U.JO +86.62
25/06 | +86.62 (6,653.13 +86.62 (+1.32%))
DX-Y.NYB +0.09
25/06 | +0.09 (101.70 +0.09 (+0.09%))
125904-USD-STRD +21.98
25/06 | +21.98 (2,766.41 +21.98 (+0.80%))
XDB -0.48
25/06 | -0.48 (131.56 -0.48 (-0.37%))
XDE -0.44
25/06 | -0.44 (113.42 -0.44 (-0.39%))
000001.SS +9.47
25/06 | +9.47 (4,120.28 +9.47 (+0.23%))
N225 +3,191.38
25/06 | +3,191.38 (72,366.34 +3,191.38 (+4.61%))
XDN -0.12
25/06 | -0.12 (61.77 -0.12 (-0.20%))
XDA -0.27
25/06 | -0.27 (68.89 -0.27 (-0.39%))