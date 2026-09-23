Thủ tướng chỉ đạo thúc tiến độ các dự án trọng điểm giao thông vận tải

12 dự án có tỉ lệ giải ngân dưới 5%

Chiều 22/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình triển khai, thúc đẩy giải ngân các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp. Ảnh: chinhphu.vn

Theo các báo cáo, ý kiến tại cuộc họp, tổng số vốn đã bố trí năm 2026 cho các dự án trọng điểm giao thông vận tải khoảng trên 255.000 tỷ đồng. Thời gian qua, nhìn chung, các dự án bám sát tiến độ, kế hoạch đề ra, nhưng vẫn còn một số dự án, công trình chậm tiến độ.

Báo cáo của Bộ Tài chính (đến ngày 31/8/2026) cho thấy, các dự án công trình trọng điểm ngành GTVT đã giải ngân 95.440 tỷ đồng (đạt tỉ lệ 38%), thấp hơn tiến độ giải ngân chung toàn quốc (đạt gần 50%). Nhiều dự án có quy mô lớn nhưng mới giải ngân đạt dưới 30%. Đặc biệt, có 12 dự án có tỉ lệ giải ngân dưới 5%, với tổng vốn khoảng trên 93 nghìn tỷ đồng; theo bước triển khai, có 6/12 dự án đang chuẩn bị đầu tư và 6/12 dự án đang thực hiện đầu tư; đáng lưu ý là 3 dự án đang triển khai nhưng chưa giải ngân.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung báo cáo, thảo luận, đánh giá thực trạng tình hình, nguyên nhân chủ yếu và các giải pháp cụ thể, tăng cường kiểm tra, đôn đốc để thúc đẩy các dự án, bảo đảm tiến độ và giải ngân 100% kế hoạch vốn đã giao.

Bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, với tổng số vốn rất lớn, là nguồn lực quan trọng, việc bảo đảm tiến độ, kế hoạch, chất lượng các dự án trọng điểm GTVT sẽ đóng góp hiệu quả mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026, lan tỏa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm; là tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030.

Phân tích nguyên nhân khiến một số dự án chậm tiến độ, giải ngân, Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư, các địa phương phải nâng cao trách nhiệm, quyết tâm, nỗ lực hơn nữa trong thực hiện, kể cả biện pháp về công tác cán bộ.

Thủ tướng nêu rõ, tiến độ các dự án là do chủ đầu tư, các bộ, ngành, địa phương xây dựng, đăng ký, do đó phải bảo đảm thực hiện theo cam kết, giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao; kiên quyết không được lùi, kéo dài, điều chỉnh tiến độ dự án khi không có lý do khách quan chính đáng.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng kiên quyết điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân, không khả thi, không đáp ứng tiến độ sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, kể cả tạm ứng vốn ngân sách Trung ương cho các địa phương nếu có tốc độ giải ngân tốt, cần bổ sung vốn; cập nhật chính xác tiến độ giải ngân của các bộ ngành, địa phương và đánh giá thực chất thực trạng giải ngân của từng dự án; xác định kết quả giải ngân là tiêu chí quan trọng để bố trí kế hoạch vốn đầu tư công cho các năm tiếp theo.

Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Xây dựng hoàn thiện phương án, thủ tục điều chuyển, điều chỉnh giảm kế hoạch năm 2026 của các dự án, trong đó xác định các dự án khác có khả năng hấp thụ vốn được điều chuyển và phương án bố trí lại vốn khi có nhu cầu cho các dự án.

Giải pháp cụ thể cho 12 dự án chậm tiến độ, tỉ lệ giải ngân thấp

Trong các dự án chuẩn bị đầu tư, đối với dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, Thủ tướng yêu cầu các địa phương tập trung đẩy nhanh công tác tái định cư các dự án độc lập về giải phóng mặt bằng. Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thành rà soát, ban hành hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật về đường sắt tốc độ cao; lựa chọn tổ hợp nhà thầu tư vấn quốc tế có năng lực, kinh nghiệm để lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án và thuê đơn vị, tổ chức đủ năng lực để thẩm tra công tác lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Đối với dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Bộ Xây dựng khẩn trương phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo chủ trương điều chỉnh đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 40/2026/QH16, hoàn thành trong tháng 10/2026; phấn đấu khởi công tuyến chính đầu năm 2027.

Đối với 2 tuyến đường sắt đô thị Hà Nội (Trần Hưng Đạo - Thượng Đình và Nam Thăng Long - Nội Bài), thẩm quyền triển khai các dự án thuộc về TP. Hà Nội theo quy định của Luật Thủ đô, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng phối hợp với Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thủ tục đầu tư theo yêu cầu, kịp thời xử lý theo thẩm quyền những vướng mắc theo quy định.

Với dự án mở rộng đường bộ cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình, Bộ Xây dựng làm việc với tỉnh Phú Thọ đẩy nhanh tiến độ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, làm cơ sở triển khai các thủ tục tiếp theo và giải ngân kế hoạch vốn đã bố trí.

Về mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía đông theo phương thức PPP, Bộ Xây dựng khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ (Thông báo số 422/TB-VPCP ngày 12/8/2026 về rà soát, đầu tư nâng cấp, hoàn thiện các tuyến cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ).

Với nhóm các dự án đang thực hiện đầu tư, Thủ tướng chỉ đạo các giải pháp cụ thể về mặt bằng, thi công, nguồn vốn, giải ngân, nghiệm thu, thanh toán, điều chỉnh chủ trương đầu tư…

Các dự án này gồm: Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội (dự án thành phần 2.2 - bồi thường, hỗ trợ tái định cư đoạn qua tỉnh Hưng Yên); Vành đai 3 - TP. Hồ Chí Minh (dự án thành phần số 6 - bồi thường, hỗ trợ tái định cư đoạn qua Bình Dương, hiện là TP. Hồ Chí Minh); TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài (PPP) đoạn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc (PPP) và cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương (PPP); cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Chơn Thành (PPP) đoạn địa bàn tỉnh Bình Phước.

Với các dự án có kế hoạch hoàn thành trong năm 2026, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt triển khai bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ năm 2026, là nhiệm vụ chính trị hàng đầu trong chỉ đạo điều hành. Thủ tướng giao Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng Công ty Cảng hàng không (ACV) và các đơn vị liên quan tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Đối với các dự án có kế hoạch hoàn thành năm 2027 theo các nghị quyết của Quốc hội giao, Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các dự án theo kế hoạch.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng giao thông để khởi công, trình cấp có thẩm quyền xem xét chủ trương đầu tư với một số dự án theo kế hoạch; các tuyến đường bộ cao tốc theo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương nhằm mục tiêu đến năm 2030 cả nước có 5.000 km đường bộ cao tốc./.