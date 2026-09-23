Vietnam ESG Challenge 2026 lan tỏa kiến thức quản trị bền vững tới sinh viên

Đây là năm thứ tư liên tiếp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phối hợp với Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) tổ chức cuộc thi, nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng về quản trị công ty, ESG và phát triển bền vững cho nguồn nhân lực trẻ của thị trường vốn.

Phát biểu khai mạc vòng chung kết, ông Vũ Chí Dũng - Trưởng ban Pháp chế - Đối ngoại (UBCKNN) cho biết, năm 2026 đánh dấu 30 năm hình thành và phát triển ngành Chứng khoán, đồng thời là năm thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp.

Ông Vũ Chí Dũng - Trưởng ban Pháp chế - Đối ngoại (UBCKNN) phát biểu khai mạc. Ảnh: SSC

Theo ông Vũ Chí Dũng, nâng hạng mở ra cơ hội để thị trường vốn Việt Nam hội nhập sâu rộng hơn với thị trường toàn cầu và thu hút thêm dòng vốn. Cùng với đó, doanh nghiệp và thị trường cũng phải đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao về chất lượng quản trị, tính minh bạch và năng lực vận hành.

Trong định hướng phát triển thị trường dài hạn, UBCKNN xác định nâng cao chất lượng quản trị công ty và thúc đẩy phát triển bền vững là những nhiệm vụ trọng tâm. Cơ quan quản lý đang tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, từng bước lồng ghép các yếu tố ESG vào hoạt động quản trị, công bố thông tin của doanh nghiệp và tăng cường hợp tác quốc tế để cập nhật các thông lệ tốt.

Tháng 2/2026, UBCKNN đã ra mắt Bộ Nguyên tắc Quản trị công ty Việt Nam 2026 gồm 9 nguyên tắc. Bộ nguyên tắc được xây dựng trên cơ sở tham chiếu Bộ Nguyên tắc Quản trị công ty G20/OECD năm 2023, đồng thời tiếp thu có chọn lọc thông lệ tại các thị trường phát triển và khu vực ASEAN.

Nội dung phát triển bền vững được thể hiện xuyên suốt Bộ Nguyên tắc, từ công bố thông tin đến vai trò của hội đồng quản trị và sự tham gia của các bên có quyền lợi liên quan.

Vòng chung kết VESGC 2026 tại Hà Nội. Ảnh: SSC

Ông Vũ Chí Dũng nhấn mạnh, yếu tố con người giữ vai trò nền tảng để các chính sách và thông lệ tốt đi vào thực tiễn doanh nghiệp. Vì vậy, trang bị kiến thức về quản trị công ty và phát triển bền vững cho thế hệ trẻ là nội dung được UBCKNN đặc biệt quan tâm, đồng thời cũng là mục tiêu quan trọng của Vietnam ESG Challenge.

Cuộc thi “Quản trị công ty hướng tới phát triển bền vững - Vietnam ESG Challenge 2026” (VESGC 2026) thu hút hàng nghìn sinh viên đến từ 18 trường đại học, học viện có thế mạnh đào tạo về kinh tế, tài chính và quản trị doanh nghiệp. Tại vòng chung kết, các đội tham gia hai phần thi, gồm trình chiếu video thuyết trình; tranh biện và đóng vai xử lý tình huống thực tế.

Các thí sinh đã phân tích, tranh biện nhiều vấn đề gắn với hoạt động của doanh nghiệp và thị trường vốn như tuân thủ ESG, rủi ro trong hoạt động cho vay ngắn hạn, phòng, chống rửa tiền và công bố thông tin.

Điểm nhấn của VESGC 2026 là sáng kiến tổ chức cuộc thi tiếp tục được kết nối, lan tỏa ở cấp độ khu vực. Sáng kiến đã được UBCKNN giới thiệu thông qua Diễn đàn Thị trường vốn ASEAN (ACMF) và nhận được sự quan tâm của các thành viên.

Năm 2026 cũng là lần đầu tiên ASEAN ESG Challenge được tổ chức tại Philippines - quốc gia giữ vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2026. Sau vòng chung kết hai khu vực, Ban Giám khảo sẽ lựa chọn 5 thí sinh xuất sắc đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi cấp khu vực.

Kết quả, đội Trường Đại học Greenwich Việt Nam giành giải Nhất vòng chung kết tại Hà Nội; đội Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh giành giải Nhất vòng chung kết tại TP. Hồ Chí Minh./.