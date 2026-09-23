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Giá vàng hôm nay ngày 23/9: Vàng thế giới tăng, vàng trong nước giảm tới 1,7 triệu đồng

Thu Hương

Thu Hương

phamthuhuong-tbtc@mof.gov.vn
06:34 | 23/09/2026
(TBTCO) - Giá vàng thế giới giao dịch ở ngưỡng 4.358 USD/ounce, tăng 12 USD. Trong nước, vàng miếng và vàng nhẫn vừa ghi nhận mức giảm tới 1,7 triệu đồng/lượng.
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Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới sáng nay được niêm yết ở mức 4.358 USD/ounce, tăng 12 USD/ounce so với 24 giờ trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, mức giá này tương đương khoảng 137,7 triệu đồng/lượng.

Trước đó, trong phiên giao dịch thứ Ba, giá vàng giảm nhẹ khi thị trường gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ trong năm nay. Giới giao dịch cũng theo dõi sát diễn biến xung đột tại Trung Đông và tác động của giá năng lượng đối với lạm phát.

Giá vàng hôm nay ngày 23/9: Vàng thế giới tăng, vàng trong nước giảm tới 1,7 triệu đồng
Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Ông Bart Melek - Trưởng bộ phận Chiến lược hàng hóa toàn cầu tại TD Securities, cho biết dù giá dầu đã hạ phần nào, thị trường vẫn đang đánh giá cao khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất. Đồng USD mạnh lên trong những ngày gần đây cũng gây bất lợi cho vàng. Theo công cụ FedWatch của CME, xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 12 được các nhà giao dịch đánh giá ở mức 90%, so với 80% một tuần trước.

Kỳ vọng này được củng cố sau khi Chủ tịch Fed St. Louis Alberto Musalem và Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee phát tín hiệu về sự cần thiết phải tiếp tục tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát, trong bối cảnh nhu cầu còn mạnh và giá năng lượng tăng. Tuần trước, Fed đã nâng lãi suất; Chủ tịch Fed Kevin Warsh cũng để ngỏ khả năng có thêm các đợt tăng trong những tháng tới.

Kể từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát vào cuối tháng 2, giá năng lượng tăng đã làm dấy lên lo ngại lạm phát, khiến các ngân hàng trung ương duy trì lập trường tiền tệ thắt chặt. Trong môi trường đó, vàng chịu sức ép và đã giảm hơn 22% so với mức đỉnh kỷ lục thiết lập hồi tháng 1.

Dù vậy, các nhà phân tích tại TD Securities cho rằng, những đợt suy yếu ngắn hạn của thị trường kim loại quý có thể chỉ kéo theo lượng bán ra khiêm tốn từ các quỹ giao dịch theo thuật toán. Theo họ, các nhịp điều chỉnh của giá vàng ngày càng được xem là cơ hội mua vào.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 22/9, giá vàng trong nước tiếp tục giảm ở cả phân khúc vàng nhẫn và vàng miếng.

Giá vàng miếng tại DOJI, SJC, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và PNJ đồng loạt giảm 1,7 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 141,9 - 144,9 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 700.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá vàng miếng về 141,9 - 144,9 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI giảm 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 142 - 146 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 142 - 146 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, PNJ đồng loạt giảm 1,7 triệu đồng/lượng, kết phiên ở ngưỡng 141,9 - 144,9 triệu đồng/lượng. Tương tự, SJC cũng giảm 1,7 triệu đồng/lượng, đưa giá vàng nhẫn về ngưỡng 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng.

Thu Hương
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Cập nhật: 23/09/2026 07:00

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
BIDV 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
VietinBank 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
Agribank 0,20 - - - 2,60 2,60 2,90 4,00 4,00 5,90 6,00
ACB 0,50 - - - 4,00 4,20 4,40 4,50 4,70 5,30 5,40
Sacombank 0,50 - - - 4,75 4,75 4,75 6,30 6,30 6,10 6,80
Techcombank 0,05 - - - 4,20 4,20 4,50 6,20 6,20 6,40 5,50
LPBank 0,20 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 4,60 4,60
Vikki Bank 0,49 0,49 - - 4,64 4,64 4,64 5,75 5,52 5,76 5,43
Eximbank 0,20 0,20 0,20 0,20 2,80 3,00 3,10 4,20 4.00 4,70 5,30