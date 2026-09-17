Giá vàng hôm nay ngày 17/9: Vàng thế giới và trong nước diễn biến trái chiều

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới tiếp tục đi xuống sau quyết định tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khi kim loại quý giao dịch ở mức 4.262 USD/ounce, giảm gần 30 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 134,5 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Đà giảm hình thành từ cuối phiên giao dịch ngày thứ Tư tại Mỹ, sau khi Fed nâng lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2023. Cơ quan này đồng thời để ngỏ khả năng tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát.

Cụ thể, Fed tăng phạm vi mục tiêu lãi suất quỹ liên bang thêm 25 điểm cơ bản, lên 3,75% - 4%. Các dự báo cập nhật cũng cho thấy khả năng cơ quan này thực hiện thêm ít nhất một đợt tăng lãi suất vào cuối năm nay. Triển vọng lãi suất duy trì ở mức cao đã gây sức ép lên vàng, vốn là tài sản không sinh lãi.

Diễn biến trên các thị trường bên ngoài cũng chưa tạo thuận lợi cho kim loại quý. Đồng USD tăng giá, trong khi dầu thô WTI giảm về khoảng 102,43 USD/thùng và dầu Brent giao dịch gần 105,83 USD/thùng.

Theo các chuyên gia, giá dầu vẫn duy trì trên ngưỡng 100 USD/thùng, trong khi hoạt động vận chuyển qua vùng Vịnh bị hạn chế. Những yếu tố này có thể khiến Fed tiếp tục theo dõi chặt nguy cơ lạm phát năng lượng lan rộng sang các lĩnh vực khác của nền kinh tế.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 16/9, giá vàng trong nước đảo chiều tăng ở cả phân khúc vàng nhẫn và vàng miếng.

Giá vàng miếng tại DOJI, SJC, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và PNJ đồng loạt tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá lên mức 143,5 - 146,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng 700.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giá vàng miếng kết phiên ở ngưỡng 143 - 146,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 143 - 147 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, PNJ và SJC cùng tăng 1,2 triệu đồng/lượng, lần lượt đưa giá vàng nhẫn lên ngưỡng 143,5 - 146,9 triệu đồng/lượng, 143,5 - 146,5 triệu đồng/lượng và 143 - 146 triệu đồng/lượng.