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Chứng khoán phái sinh ngày 16/9: VN30-Index bất ngờ bật hơn 10 điểm cuối phiên trước đáo hạn

Tùng Linh

Tùng Linh

19:32 | 16/09/2026
(TBTCO) - Phiên giao dịch trước ngày đáo hạn hợp đồng tương lai tháng 9 ghi nhận diễn biến đáng chú ý khi VN30-Index bất ngờ đảo chiều mạnh sau 14h. Cùng lúc, trên thị trường chứng khoán phái sinh, vị thế được dịch chuyển nhanh từ hợp đồng tháng 9 sang tháng 10.
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Trên thị trường chứng khoán cơ sở, VN30-Index giằng co quanh tham chiếu đầu phiên, sau đó chịu áp lực bán và phần lớn thời gian giao dịch trong sắc đỏ. Đáng chú ý, từ sau 14h, chỉ số bất ngờ phục hồi nhanh, tăng hơn 10 điểm từ vùng thấp nhất phiên, qua đó đảo chiều đóng cửa tại 1.954,29 điểm, tăng 3,15 điểm (+0,16%).

Nhịp kéo cuối phiên giúp VN30-Index giữ được sắc xanh dù độ rộng vẫn nghiêng về phía giảm, với 11 mã tăng, 16 mã giảm và 3 mã đứng giá. MCH đóng góp tích cực nhất cho chỉ số, tiếp đến là FPT, SSB, ACB, BSR và MBB. Ở chiều ngược lại, VPL gây sức ép lớn nhất, cùng TCX, LPB, HPG và VHM.

Diễn biến cuối phiên càng đáng chú ý khi thị trường đang ở sát thời điểm đáo hạn hợp đồng tương lai tháng 9. Trên thị trường phái sinh, hợp đồng 41I1G9000 kết phiên tại 1.953 điểm, tăng 0,25%. Tuy nhiên, giá hợp đồng vẫn thấp hơn VN30 1,29 điểm. Ở các kỳ hạn tháng 10, tháng 12 và tháng 3/2027, giá hợp đồng cũng duy trì chênh lệch âm lần lượt 2,29 điểm, 2,19 điểm và 5,89 điểm.

Hoạt động chuyển vị thế sang kỳ hạn kế tiếp diễn ra rõ nét. Tổng khối lượng hợp đồng giao dịch giảm 17,7% so với phiên trước, trong đó hợp đồng tháng 9 ghi nhận 171.166 hợp đồng được sang tay. OI của kỳ hạn này giảm gần 29% xuống 18.684 hợp đồng.

Ở chiều ngược lại, hợp đồng tháng 10 (41I1GA000) ghi nhận khối lượng giao dịch tăng lên 11.317 hợp đồng, còn OI tăng tới 88,52% lên 11.926 hợp đồng. Khoảng cách OI giữa hai kỳ hạn vì vậy thu hẹp nhanh, phản ánh quá trình đóng vị thế tại hợp đồng sắp đáo hạn và chuyển sang kỳ hạn kế tiếp.

Theo chuyên gia từ SHS, các nhà giao dịch giảm vị thế đầu cơ trong phiên và nghiêng về khả năng VN30-Index vẫn có thể chịu áp lực điều chỉnh khi kiểm định vùng kháng cự. Nhà đầu tư được khuyến nghị ưu tiên phòng ngừa rủi ro cho danh mục cơ sở. Xu hướng ngắn hạn của hợp đồng 41I1G9000 ở trạng thái tích lũy, với vùng hỗ trợ quanh 1.940 điểm và kháng cự 1.960 điểm.

Phiên trước thềm đáo hạn phái sinh tháng này ghi nhận hai chuyển động đáng chú ý cùng lúc. Trên thị trường cơ sở, VN30 bất ngờ đảo chiều, bật hơn 10 điểm từ vùng thấp nhất sau 14h; trong khi trên thị trường phái sinh, dòng vị thế chuyển nhanh từ hợp đồng tháng 9 sang tháng 10. Dù vậy, việc toàn bộ kỳ hạn VN30-Index vẫn duy trì basis âm cho thấy thị trường phái sinh chưa phản ánh kỳ vọng tích cực tương ứng với nhịp hồi cuối phiên của chỉ số cơ sở.

Tùng Linh
Từ khóa:
phái sinh chứng khoán vn-index thị trường chứng khoán

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