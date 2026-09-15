Ngân hàng - Bảo hiểm

Thanh tra chỉ ra tồn tại trong cấp tín dụng tại VIB Quảng Ninh, nợ xấu ngân hàng lên gần 12.000 tỷ đồng

Tú Anh

Tú Anh

anhtuyet.tbtc@gmail.com
16:04 | 15/09/2026
(TBTCO) - Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 6 chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong hoạt động cấp tín dụng tại VIB Quảng Ninh. Điển hình là thời hạn cho vay chưa phù hợp với vòng quay vốn, chưa thực hiện đầy đủ điều kiện giải ngân... Trong khi đó, chất lượng tài sản còn nhiều áp lực, với nợ xấu VIB cuối quý II/2026 đạt 11.617 tỷ đồng.
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Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 6 vừa công bố thông tin về Kết luận thanh tra đối với Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam Chi nhánh Quảng Ninh (VIB Quảng Ninh).

Đến thời điểm thanh tra, chi nhánh có tổng số 133 cán bộ, nhân viên; cơ cấu tổ chức gồm Ban Giám đốc, 5 phòng nghiệp vụ tại trụ sở chi nhánh và 4 phòng giao dịch gồm Uông Bí, Mạo Khê, Bãi Cháy và Hạ Long.

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 6 đánh giá, trong thời kỳ thanh tra, VIB Quảng Ninh tiếp tục duy trì hoạt động ổn định và tăng trưởng quy mô về nguồn vốn huy động và cho vay.

Tại thời điểm 31/3/2026, nguồn vốn huy động của VIB Quảng Ninh là 9.145 tỷ đồng, dư nợ cho vay 6.076 tỷ đồng, nợ xấu chiếm 1,33% tổng dư nợ. Kết quả kinh doanh 3 tháng đầu năm 2026, chênh lệch thu nhập lớn hơn chi phí là 63,5 tỷ đồng.

Thanh tra chỉ ra tồn tại trong cấp tín dụng tại VIB Quảng Ninh, nợ xấu ngân hàng lên gần 12.000 tỷ đồng
Thanh tra chỉ ra tồn tại trong cấp tín dụng tại VIB Quảng Ninh, nợ xấu ngân hàng lên gần 12.000 tỷ đồng. Ảnh minh họa.

Qua thanh tra, cơ quan thanh tra đánh giá, về cơ bản, chi nhánh chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về huy động vốn, lãi suất huy động vốn; hoạt động cấp tín dụng, phân loại nợ, trích lập dự phòng, sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro, việc thu hồi nợ đã xử lý rủi ro; an toàn kho quỹ, giao dịch tiền mặt; công tác an ninh bảo vệ trụ sở và các phòng giao dịch trực thuộc; các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động cấp tín dụng còn một số tồn tại, hạn chế.

“Cho vay khách hàng cá nhân bổ sung vốn kinh doanh, Chi nhánh thỏa thuận thời hạn cho vay chưa phù hợp với vòng quay vốn lưu động tại Báo cáo thẩm định” - Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 6 nêu rõ.

VIB Quảng Ninh cũng chưa thực hiện đầy đủ về điều kiện giải ngân theo văn bản phê duyệt cấp tín dụng của Hội sở đối với 1 khoản giải ngân.

Đối với cho vay khách hàng cá nhân có mục đích bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh hoặc mục đích tiêu dùng với số tiền lớn, Chi nhánh chưa thu thập đầy đủ hóa đơn mua bán hàng hóa theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, việc hạch toán kế toán và theo dõi nghiệp vụ thanh toán thư tín dụng (L/C) nội địa trả chậm chưa đúng tính chất tài khoản đối với các L/C nội địa trả chậm bằng VND.

Căn cứ kết quả thanh tra, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 6 đã có 1 kiến nghị đối với VIB và 2 kiến nghị đối với VIB Quảng Ninh, yêu cầu thực hiện khắc phục, chấn chỉnh ngay các tồn tại, hạn chế trong hoạt động cấp tín dụng, hạch toán kế toán và theo dõi nghiệp vụ thanh toán L/C nội địa trả chậm tại chi nhánh và các phòng giao dịch trực thuộc.

VIB được biết đến là ngân hàng có thế mạnh về bán lẻ, tập trung vào các mảng như cho vay mua nhà, mua ô tô, thẻ tín dụng, bảo hiểm...

Trong nửa đầu năm, tăng trưởng tín dụng của VIB tiếp tục chậm lại, khi cho vay khách hàng đạt 397.083 tỷ đồng, chỉ tăng 4% so với đầu năm, thấp hơn mức 9,9% cùng kỳ năm trước.

Ngân hàng bán lẻ tiếp tục là trụ cột, song dư nợ cho vay cá nhân giảm 2%, kéo tỷ trọng trong tổng dư nợ từ 69,8% xuống 65,8%. Động lực tăng trưởng tín dụng chủ yếu đến từ khách hàng doanh nghiệp, tập trung ở các lĩnh vực kinh doanh bất động sản, tăng 57,9% và xây dựng, tăng 41,9%.

Trong bối cảnh VIB Quảng Ninh còn một số tồn tại, hạn chế trong hoạt động cấp tín dụng được cơ quan thanh tra chỉ ra, chất lượng tài sản toàn hệ thống VIB cũng chịu nhiều áp lực.

Cuối quý II/2026, số dư nợ xấu VIB đạt 11.617 tỷ đồng, tăng khoảng 2,5% so với đầu năm. Mức tăng này tương đối thấp so với giai đoạn 2020 - 2024, khi có năm nợ xấu tăng tới 58%, vượt xa tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay cùng năm.

Nợ xấu tập trung chủ yếu ở các khoản vay mua nhà và cho vay kinh doanh, trong bối cảnh mặt bằng lãi suất cho vay cao tiếp tục gây sức ép lên dòng tiền và khả năng trả nợ của khách hàng.

Tuy nhiên, do tổng dư nợ cho vay nửa đầu năm 2026 tăng nhanh hơn, tỷ lệ nợ xấu giảm so với cuối năm 2025 và giảm tới 63 điểm cơ bản so với cùng kỳ, xuống 2,93%.

Dù vậy, áp lực hình thành nợ xấu mới vẫn hiện hữu khi nợ nhóm 2 tăng 11,4% so với đầu năm, lên 10.184 tỷ đồng, đưa tỷ lệ nợ nhóm 2 tăng 17 điểm cơ bản lên 2,6%.

Trong khi đó, tỷ lệ bao phủ nợ xấu cải thiện nhẹ từ 42,9% cuối năm 2025 lên 43,6%, nhưng vẫn thuộc nhóm tương đối thấp trong ngành./.

Tú Anh
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