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Ngày 13/9: Giá heo hơi đồng loạt đi ngang

06:45 | 13/09/2026
Giá heo hơi hôm nay (13/9) không biến động tại cả ba miền trên cả nước. Sau một số phiên giảm liên tiếp, thị trường tạm thời chững lại, với giá thu mua trên cả nước dao động từ 57.000 - 59.000 đồng/kg.
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Ngày 13/9: Giá heo hơi đồng loạt đi ngang

Giá heo hơi lặng sóng ngày cuối tuần. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay ổn định sau những ngày liên tục xuất hiện điều chỉnh giảm. Mặt bằng thu mua trong khu vực hiện duy trì ở 58.000 - 59.000 đồng/kg, tiếp tục cao nhất cả nước.

Cụ thể, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai và Điện Biên cùng giữ mức 58.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại đồng loạt giao dịch ở 59.000 đồng/kg.

Như vậy, sau khi mốc 60.000 đồng/kg biến mất trong phiên trước, mức giá cao nhất tại miền Bắc hiện chỉ còn 59.000 đồng/kg. Dù vậy, phần lớn các tỉnh, thành trong khu vực vẫn duy trì được mức giá này.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay cũng không xuất hiện điều chỉnh mới. Giá heo hơi tiếp tục dao động trong khoảng 57.000 - 58.000 đồng/kg.

Trong đó, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Lâm Đồng cùng giữ mức cao nhất khu vực là 58.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại được thương lái thu mua ở mức 57.000 đồng/kg. Trước đó, Gia Lai đã giảm 1.000 đồng/kg xuống 57.000 đồng/kg. Sang phiên hôm nay, giá tại địa phương này không thay đổi.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay cũng đi ngang theo xu hướng chung của thị trường. Mặt bằng thu mua phổ biến quanh hai mức 57.000 đồng/kg và 58.000 đồng/kg. Cà Mau là địa phương duy nhất trong khu vực giao dịch ở mức 57.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng duy trì mức 58.000 đồng/kg. Nhìn chung, thị trường heo hơi cả nước trong ngày cuối tuần đã chững lại sau một số phiên giảm cục bộ.

Hiện giá heo hơi toàn quốc dao động trong khoảng 57.000 - 59.000 đồng/kg, thấp hơn vùng giá đầu tuần khi mốc 60.000 đồng/kg vẫn còn xuất hiện tại một số tỉnh, thành phía Bắc.

Miền Bắc tiếp tục có mặt bằng cao nhất với mức trần 59.000 đồng/kg. Trong khi đó, miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam chủ yếu giao dịch trong khoảng 57.000 - 58.000 đồng/kg.

Khoảng cách giữa giá cao nhất và thấp nhất trên toàn quốc hiện chỉ còn 2.000 đồng/kg, cho thấy mặt bằng giá giữa các vùng đang khá sát nhau.

Việc thị trường đồng loạt đi ngang sau chuỗi phiên điều chỉnh cho thấy giá heo hơi đang tạm thời tìm điểm cân bằng mới. Tuy nhiên, với mức cao nhất đã xuống dưới 60.000 đồng/kg, diễn biến cung - cầu trong những phiên tới vẫn cần được theo dõi để xác định rõ hơn xu hướng của thị trường./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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