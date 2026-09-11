Nâng ngưỡng tính thuế đơn giản: Hộ kinh doanh "nhẹ" nỗi lo tuân thủ
Chuyển từ 4 loại sổ kế toán xuống 1 sổ kế toán
Theo số liệu cơ quan thuế, cả nước hiện có khoảng 2,7 triệu hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm, chiếm hơn 96% tổng số hộ đang nộp thuế. Nhóm có doanh thu từ 1 đến 3 tỷ đồng chiếm 2,84% tổng số hộ đang nộp thuế. Nhóm có doanh thu trên 3 đến 10 tỷ đồng chiếm 0,73% tổng số hộ đang nộp thuế. Trong khi đó, hộ có doanh thu trên 10 tỷ đồng chỉ chiếm khoảng 0,14% tổng số hộ đang nộp thuế.
Theo quy định hiện hành, hộ kinh doanh có doanh thu từ 3 tỷ đồng/năm trở lên phải tính thuế theo phương pháp lấy doanh thu – (trừ) chi phí x (nhân) với thuế suất. Theo phương pháp này, hộ kinh doanh có lãi mới phải nộp thuế. Tuy nhiên, để tính được chi phí, hộ kinh doanh phải có hóa đơn, chứng từ, phải theo dõi và làm sổ sách kế toán. Hộ kinh doanh phản ánh, nhiều khoản chi thực tế nhưng không đủ điều kiện được tính vào chi phí được trừ như tiền thuê nhân công bốc vác hay tiền thuê nhà của người dân không có hóa đơn…
|Nguồn: Cục Thuế. Đồ họa: Phương Anh
Tại dự thảo Luật sửa đổi Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Tài chính được giao nghiên cứu nâng ngưỡng áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản từ 3 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng doanh thu mỗi năm, nhằm giảm chi phí tuân thủ cho hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ. Như vậy, nếu Luật được thông qua, các hộ có doanh thu từ 3 đến dưới 10 tỷ đồng sẽ được tính thuế theo cách đơn giản hơn: Doanh thu x (nhân) với thuế suất, không phải tính toán, chứng minh từng khoản chi phí.
Theo đề xuất mới, hộ kinh doanh có doanh thu dưới 10 tỷ đồng sẽ giảm bớt sổ sách (từ 4 sổ còn 1 sổ) theo đó sẽ giảm chi phí thuê kế toán. Làm rõ hơn về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Thanh Hằng - Trưởng ban Quản lý phát triển nguồn thu (Cục Thuế) cho biết, nếu thực hiện theo quy định mới, hộ kinh doanh được chuyển đổi từ 4 loại sổ kế toán xuống chỉ còn 1 số kế toán. Đồng thời, hộ kinh doanh sẽ không phải hạch toán chi phí đầu vào, vì vậy sẽ không phải lo về việc thiếu hóa đơn để cho chi phí hợp lệ.
Đặc biệt, bà Hằng cho biết, hộ kinh doanh sẽ xóa bỏ được nỗi lo truy thu thuế hay là xử phạt, bởi vì do không phải xác định thu nhập tính thuế, xác định chi phí thì hộ kinh doanh sẽ không phải lo tính sai và không phải lo cơ quan thuế kiểm tra xử phạt nếu kê khai chi phí sai.
Chủ trương này đang nhận được sự đồng tình của nhiều hộ kinh doanh. Chị Hà - hộ kinh doanh rượu trên phố Ngô Thì Nhậm (Hà Nội) cho rằng, nếu nâng ngưỡng áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản từ 3 tỷ lên 10 tỷ đồng/năm, hộ kinh doanh sẽ giảm được áp lực lớn về sổ sách, kế toán; giảm chi phí tuân thủ, hộ kinh doanh có động lực phát triển quy mô kinh doanh, tăng doanh thu tạo công ăn việc làm cho người lao động.
Tạo không gian để khu vực hộ kinh doanh phát triển
Ông Bùi Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (Bộ Tài chính) cho biết, hộ kinh doanh không chỉ đóng góp về việc làm, khu vực này còn giữ vai trò quan trọng đối với sinh kế của người dân. Tuy nhiên, chính đặc điểm đông đảo và quy mô nhỏ cũng khiến hộ kinh doanh trở thành khu vực dễ “tổn thương” trước những thay đổi về chính sách.
Theo ông Tuấn, với đặc thù riêng, một thay đổi chính sách khi áp dụng có thể gây ảnh hưởng đáng kể với hàng triệu hộ kinh doanh. Vì vậy, chính sách đối với khu vực này cần được tính toán thận trọng, hạn chế tạo ra những “cú sốc” trong quá trình chuyển đổi.
|Nhiều khoản chi phí thực tế phục vụ kinh doanh nhưng hộ kinh doanh khó có thể chứng minh để được trừ khi tính thuế. Chẳng hạn, nhà ở được tận dụng một phần làm mặt bằng kinh doanh hoặc xe cá nhân vừa phục vụ đi lại, vừa chở hàng. Đây đều là chi phí thực tế liên quan đến hoạt động kinh doanh nhưng không dễ phân bổ, hạch toán và chứng minh. Việc nâng ngưỡng áp dụng tính thuế đơn giản theo doanh thu lên 10 tỷ đồng/năm là rất quan trọng, giúp giảm gánh nặng tuân thủ về thuế đối với hộ kinh doanh.
Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó tổng thư ký Hội Tư vấn Thuế Việt Nam
Ông Bùi Anh Tuấn cho biết thêm, qua thực tế theo dõi vấn đề của hộ kinh doanh không phải là họ không muốn tuân thủ. Điều khiến nhiều hộ kinh doanh “lo và sợ” là làm thế nào để thực hiện đúng khi phải thích ứng với nhiều yêu cầu mới.
Do đó, các chính sách đối với khu vực này không chỉ được xây dựng theo tư duy “hỗ trợ” đơn thuần, mà cần đặt trong một triết lý quản trị tổng thể. Chính sách phải tạo ra không gian để khu vực kinh doanh phát triển một cách tự nhiên, thuận lợi và an toàn.
Nhìn nhận trên góc độ đơn vị tư vấn pháp lý cho hộ kinh doanh, bà Vũ Thị Bình - Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo quản trị doanh nghiệp Bình Vũ cho biết, thời gian qua, việc chuyển từ thuế khoán sang kê khai khiến không ít hộ lo lắng. Ngoài nghĩa vụ thuế, họ phải làm quen với hóa đơn điện tử, sổ sách kế toán, đồng thời lo bị xử phạt nếu xuất hóa đơn sai hoặc không đúng thời điểm.
Nút thắt khác nằm ở chỗ hộ kinh doanh rất khó để thu thập và chứng minh đầy đủ các hóa đơn, chứng từ đầu vào. Do đó, việc nâng ngưỡng áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản từ 3 tỷ lên 10 tỷ đồng/năm là điều nhiều hộ kinh doanh mong mỏi.
Chị Thanh Hằng - hộ kinh doanh hàng may mặc tại phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình cho biết, hiện nay, hộ kinh doanh của chị không có điều kiện để thuê kế toán riêng, trong khi chế độ kế toán hiện hành vẫn còn là khá phức tạp đối với hộ kinh doanh. “Vì thế, tôi mong chính sách mới này sẽ được nhanh chóng thông qua với chế độ kế toán đơn giản, vận hành dễ hiểu để hộ kinh doanh dễ áp dụng vào thực tiễn hoạt động và tránh được những sai sót” - chị Hằng bày tỏ.
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Giúp hộ kinh doanh yên tâm duy trì sản xuất, tránh tâm lý lo ngại
Thực hiện nhiệm vụ được giao, ngày 6/8/2026, Bộ Tài chính đã đề xuất nâng mức doanh thu được lựa chọn áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản từ 3 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng. Nội dung này được đưa vào dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi) để bổ sung cho Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế thu nhập cá nhân. Dự kiến, Quốc hội sẽ xem xét và thông qua nội dung này tại Kỳ họp thứ 2 vào tháng 10/2026.
Để tạo thuận lợi cho hộ kinh doanh trong giai đoạn chờ sửa đổi luật, Cục Thuế đã chỉ đạo cơ quan thuế các cấp chủ động hướng dẫn các hộ, cá nhân kinh doanh (kể cả nhóm có doanh thu từ 3 tỷ đến 10 tỷ đồng) thực hiện khai và tạm nộp thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp đơn giản.
Cụ thể, công thức tính số thuế tạm nộp như sau: Số thuế thu nhập cá nhân tạm nộp = Doanh thu tính thuế của tháng/quý × Thuế suất.
Trong đó: Doanh thu tính thuế là doanh thu phát sinh trong kỳ từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Thuế suất được áp dụng theo từng ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh theo quy định pháp luật.
Người kinh doanh thực hiện khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân theo tháng hoặc quý trên cùng hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng. Đối với các hộ có nhiều địa điểm kinh doanh, doanh thu và thuế giá trị gia tăng được kê khai, nộp tại từng địa điểm, trong khi thuế thu nhập cá nhân sẽ được nộp tại trụ sở chính.
Sự chủ động của Cục Thuế nhằm giúp các hộ kinh doanh yên tâm duy trì sản xuất, tránh tâm lý lo ngại về các thủ tục chứng từ phức tạp trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền chính thức thay đổi ngưỡng doanh thu. Tuy nhiên, trong thời gian chờ sửa luật, các nghĩa vụ kê khai, hộ kinh doanh vẫn phải thực hiện nghiêm túc theo quy định hiện hành.