Thuế - Hải quan

Nâng ngưỡng khấu trừ thuế thu nhập cá nhân: Bước ngoặt “bảo vệ” quyền lợi người lao động

Xuân Thu

Xuân Thu

16:45 | 10/09/2026
(TBTCO) - Một trong những điểm mới quy định tại Nghị định 253/2026/NĐ-CP của Chính phủ là nâng ngưỡng khấu trừ thuế thu nhập cá nhân lên 5 triệu đồng. So với quy định cũ, đây được cho là bước ngoặt quan trọng “bảo vệ” nhóm lao động tự do, lao động vãng lai cũng như người lao động đã chấm dứt hợp đồng.
aa

Giảm áp lực từ việc điều chỉnh ngưỡng bắt buộc khấu trừ

Sau nhiều năm vận hành theo các định mức cũ có phần không còn tương thích với biến động của chỉ số giá tiêu dùng và thực tế thu nhập đại chúng, quy định mới tại khoản 2 Điều 50 Nghị định 253/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân đã tạo nên một bước chuyển dịch lớn. Quy định mới đã nâng ngưỡng thu nhập làm căn cứ bắt buộc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% tại nguồn đã được nâng từ 2 triệu đồng/lần chi trả lên mức 5 triệu đồng/lần chi trả.

Nhiều ý kiến cho rằng, thay đổi này đem lại những tác động tích cực đến đời sống an sinh của người lao động tự do và dòng tiền vận hành của doanh nghiệp.

Nâng ngưỡng khấu trừ thuế thu nhập cá nhân: Bước ngoặt “bảo vệ” quyền lợi người lao động
Ảnh được thiết kế có sự hỗ trợ của AI

Cụ thể, đối với người nộp thuế là lao động vãng lai, tự do, quy định mới giúp giảm thiểu tối đa tình trạng áp lực tài chính ngắn hạn khi một phần thù lao xứng đáng bị tạm giữ lại tại nguồn khi chưa đạt ngưỡng thu nhập chịu thuế thực tế. Quy định mới giúp người lao động có thêm dòng tiền chi tiêu trực tiếp để cải thiện và trang trải cuộc sống hằng ngày.

Đối với tổ chức chi trả là doanh nghiệp, quy định mới cắt giảm đáng kể các chi phí tuân thủ hành chính, giảm tải khối lượng hồ sơ chứng từ, thủ tục cấp chứng từ khấu trừ thuế đối với những khoản thù lao nhỏ lẻ phát sinh trong kỳ tính thuế.

Bên cạnh đó, chính sách mang đến sự linh hoạt thông qua cơ chế mở đối với các khoản chi trả dưới ngưỡng 5 triệu đồng. Theo quy định mặc định tổ chức chưa thực hiện tạm khấu trừ thuế. Tuy nhiên, nếu người lao động dự tính tổng thu nhập trong năm từ nhiều nguồn của mình ở mức cao và chủ động có yêu cầu, doanh nghiệp vẫn được quyền khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10%. Điểm bổ sung này giúp người nộp thuế chủ động phân bổ nghĩa vụ tài chính đều trong năm, tránh áp lực nợ thuế dồn tích lớn khi thực hiện quyết toán thuế vào cuối năm tài chính.

Làm rõ bản chất các khoản thu nhập

Để hạn chế tối đa rủi ro, các tổ chức chi trả cần hiểu đúng và định vị chính xác bản chất của dòng tiền chi trả. Theo quy định hiện hành, cơ chế tạm khấu trừ tại nguồn 10% trên số tiền chi trả được áp dụng đồng nhất cho các khoản tiền có bản chất là tiền lương, tiền công, tiền thù lao, và các khoản chi mang tính chất thu nhập khác được chi trả cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng dưới 3 tháng.

Nâng ngưỡng khấu trừ thuế thu nhập cá nhân: Bước ngoặt “bảo vệ” quyền lợi người lao động

Quy định mới đã nâng ngưỡng khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tại nguồn từ 2 triệu đồng/lần chi trả lên mức 5 triệu đồng/lần chi trả. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Một trong những điểm dễ sai sót nhất trước đây là việc xử lý thuế đối với các khoản tiền chi trả cho người lao động đã nghỉ việc tại doanh nghiệp nay đã được Nghị định 253/2026/NĐ-CP chuẩn hóa rõ ràng. Bởi thực tế, sau khi chấm dứt hợp đồng lao động, doanh nghiệp thường phát sinh việc chi trả các khoản tiền lương tồn, thưởng hiệu quả công việc, thưởng doanh số muộn hoặc các chế độ khác.

Theo đó, kể từ thời điểm quyết định chấm dứt hợp đồng lao động có hiệu lực pháp lý, mối quan hệ lao động chính thức đã khép lại. Do đó, bất kỳ khoản thu nhập nào phát sinh từ tiền lương, tiền công được chi trả sau thời điểm này, nếu đạt giá trị từ 5 triệu đồng/lần trở lên, đều không được phép áp dụng Biểu thuế lũy tiến từng phần nữa. Thay vào đó, doanh nghiệp bắt buộc phải chuyển phương pháp khấu trừ, áp dụng khấu trừ thuế cố định 10% tại nguồn.

Sòng phẳng về trách nhiệm

Cơ chế cho phép người nộp thuế lập Bản cam kết thu nhập (khi ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của bản thân sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế) gửi tổ chức chi trả để tạm thời chưa khấu trừ thuế 10% là một giải pháp mang tính nhân văn tốt đẹp. Tuy nhiên, trong thực tiễn áp dụng, không ít doanh nghiệp mang tâm lý e ngại, lúng túng vì lo sợ chịu trách nhiệm liên đới nếu người lao động cam kết không trung thực.

Nghị định mới đã tái cấu trúc lại hành lang trách nhiệm này một cách rất sòng phẳng và minh bạch: Thứ nhất, quy định rõ trách nhiệm cá nhân. Theo quy định mới, cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Như vậy, nếu cá nhân cố tình khai báo sai lệch (chẳng hạn như lập bản cam kết tại nhiều tổ chức chi trả khác nhau để né nghĩa vụ khấu trừ thuế), cơ quan thuế sẽ xử lý và áp dụng các biện pháp xử phạt chậm nộp đối với chính cá nhân đó, giải phóng hoàn toàn rủi ro bị phạt liên đới cho doanh nghiệp làm đúng quy trình, quy định.

Thứ hai, chuẩn hóa nghĩa vụ của doanh nghiệp. Theo quy định mới, căn cứ vào bản cam kết hợp pháp của cá nhân, doanh nghiệp thực hiện chi trả thu nhập, tạm thời chưa khấu trừ thuế tại thời điểm chi trả. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn phải có trách nhiệm kê khai, báo cáo theo quy định. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn bắt buộc phải tổng hợp đầy đủ danh sách và thu nhập của những cá nhân làm cam kết hay không để nộp trong hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân./.

Khuyến nghị giải pháp an toàn dành cho đơn vị chi trả thu nhập

Để vận hành và biến những thay đổi pháp lý này thành lợi thế, doanh nghiệp cần chủ động triển khai một số giải pháp đồng bộ.

Theo đó, doanh nghiệp cần rà soát, tổng hợp đầy đủ các trường hợp chi trả từ ngưỡng 5 triệu đồng trở lên để xác định đối tượng phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10%.

Trường hợp người lao động chuyển trạng thái sang “Đã chấm dứt hợp đồng lao động”, mọi khoản chi lương/thưởng tồn đọng sau đó phải tự động chuyển về diện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10% tại nguồn nếu đạt trị giá quy định.

Không chấp nhận các bản cam kết lập khi người lao động chưa được cấp mã số thuế. Mỗi bộ hồ sơ của lao động vãng lai không khấu trừ thuế phải lưu trữ kèm theo bản sao Căn cước công dân, Hợp đồng công việc và Bản cam kết hợp pháp lập riêng cho năm tài chính phát sinh để phục vụ công tác quyết toán thuế thu nhập cá nhân sau này.

Việc thấu hiểu và thực thi chuẩn xác các điểm sửa đổi bổ sung về thuế thu nhập cá nhân theo Nghị định 253/2026/NĐ-CP không chỉ là nghĩa vụ mà còn là trách nhiệm tuân thủ pháp luật của cả đơn vị chi trả và người lao động. Sự minh bạch trong công tác quản lý thuế chính là nền tảng vững chắc nhất giúp doanh nghiệp xây dựng lá chắn rủi ro, đảm bảo an toàn, hướng tới sự phát triển bền vững trong tương lai.
Xuân Thu
Từ khóa:
Nghị định 253/2026/NĐ CP quyền lợi người lao động thuế thu nhập cá nhân tại nguồn khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10% ngưỡng thu nhập chịu thuế 5 triệu đồng bản cam kết thu nhập người nộp thuế trách nhiệm kê khai thuế của doanh nghiệp luật thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp chi trả thu nhập người lao động đã chấm dứt hợp đồng

Bài liên quan

Thuế tỉnh Phú Thọ tập huấn chính sách thuế mới cho gần 1.000 người nộp thuế

Thuế tỉnh Phú Thọ tập huấn chính sách thuế mới cho gần 1.000 người nộp thuế

Mua bán vàng miếng chưa phải chịu thuế thu nhập cá nhân

Mua bán vàng miếng chưa phải chịu thuế thu nhập cá nhân

Chi phí xây nhà ở cho người lao động doanh nghiệp được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Chi phí xây nhà ở cho người lao động doanh nghiệp được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Dành cho bạn

Đơn giản hoá thủ tục, tạo cơ sở triển khai hải quan số

Đơn giản hoá thủ tục, tạo cơ sở triển khai hải quan số

Quảng Ninh đề xuất mở rộng không gian nuôi biển lên gần 140.000 ha

Quảng Ninh đề xuất mở rộng không gian nuôi biển lên gần 140.000 ha

Thêm “lằn ranh” trên thị trường F&B nghìn tỷ, hơn 50% doanh nghiệp vẫn tính mở rộng cuối năm

Thêm “lằn ranh” trên thị trường F&B nghìn tỷ, hơn 50% doanh nghiệp vẫn tính mở rộng cuối năm

Ngày 10/9: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Ngày 10/9: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Thuế TP. Đà Nẵng thu nội địa 8 tháng tăng 88% so với cùng kỳ

Thuế TP. Đà Nẵng thu nội địa 8 tháng tăng 88% so với cùng kỳ

Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới tăng cường trao đổi kinh nghiệm quản lý

Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới tăng cường trao đổi kinh nghiệm quản lý

Đọc thêm

Hải quan khu vực II: Động lực xuất khẩu bứt phá, tháng 8 xuất siêu gần 900 triệu USD

Hải quan khu vực II: Động lực xuất khẩu bứt phá, tháng 8 xuất siêu gần 900 triệu USD

(TBTCO) - Tháng 8/2026, hoạt động thương mại qua Chi cục Hải quan khu vực II ghi nhận bước đảo chiều tích cực khi cán cân thương mại chính thức xuất siêu 897 triệu USD. Mức tăng trưởng xuất khẩu vọt lên 16,76% đã thúc đẩy tổng kim ngạch trong tháng vượt mốc 20 tỷ USD, tạo đà quan trọng cho triển vọng cả năm.
Hải quan tăng thu ngân sách hơn 3.400 tỷ đồng từ hậu kiểm

Hải quan tăng thu ngân sách hơn 3.400 tỷ đồng từ hậu kiểm

(TBTCO) - Nhờ triển khai có trọng tâm, trọng điểm và tập trung vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao, công tác kiểm tra sau thông quan (hậu kiểm) của toàn ngành Hải quan đã ghi nhận kết quả tích cực tăng thu nộp ngân sách hơn 3.400 tỷ đồng.
Việt Nam đạt nhiều tiến bộ trong thực hiện các cam kết về minh bạch thuế

Việt Nam đạt nhiều tiến bộ trong thực hiện các cam kết về minh bạch thuế

(TBTCO) - Việt Nam đã đạt được những tiến bộ tích cực trong thực hiện các cam kết về minh bạch và trao đổi thông tin vì mục đích thuế, đóng góp vào việc xây dựng một môi trường đầu tư minh bạch, công bằng, ổn định và hội nhập sâu rộng hơn với kinh tế quốc tế.
Phú Thọ: Người nộp thuế chuyển biến tích cực trong làm sạch mã số thuế

Phú Thọ: Người nộp thuế chuyển biến tích cực trong làm sạch mã số thuế

(TBTCO) - Quá trình triển khai thực hiện Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” trên địa bàn tỉnh Phú Thọ cho thấy, việc chủ động tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ của cơ quan thuế đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người nộp thuế.
Thuế tỉnh Thanh Hóa tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin, đấu tranh phòng, chống tội phạm thuế

Thuế tỉnh Thanh Hóa tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin, đấu tranh phòng, chống tội phạm thuế

(TBTCO) - Thuế tỉnh Thanh Hóa xác định việc trao đổi và cung cấp thông tin với các cơ quan chức năng là nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế, hóa đơn, chứng từ và hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Hải quan sân bay quốc tế Nội Bài: Giữ nhịp thông quan, chủ động kiểm soát chặt chẽ

Hải quan sân bay quốc tế Nội Bài: Giữ nhịp thông quan, chủ động kiểm soát chặt chẽ

(TBTCO) - Nhịp hoạt động tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài luôn sôi động với lượng hành khách, hàng hóa xuất nhập khẩu lớn. Trong dòng chảy đó, Hải quan cửa khẩu quốc tế sân bay Nội Bài vừa bảo đảm thông quan nhanh, tạo thuận lợi thương mại, vừa chủ động ngăn chặn hàng hóa vi phạm pháp luật.
Chính phủ biểu dương lực lượng Công an và Hải quan tham gia triệt phá chuyên án 1,16 tấn Ketamine trên biển

Chính phủ biểu dương lực lượng Công an và Hải quan tham gia triệt phá chuyên án 1,16 tấn Ketamine trên biển

(TBTCO) - Phối hợp triệt phá thành công Chuyên án 126MT, bắt giữ 9 đối tượng cùng 1,16 tấn Ketamine trên biển, các lực lượng Công an và Hải quan... vừa vinh dự nhận Thư khen từ Lãnh đạo Chính phủ vì thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia.
Doanh nghiệp tuân thủ tốt pháp luật thuế phải được phục vụ nhanh hơn, thuận lợi hơn

Doanh nghiệp tuân thủ tốt pháp luật thuế phải được phục vụ nhanh hơn, thuận lợi hơn

(TBTCO) - Quan điểm nhất quán trong công tác cải cách của ngành Thuế là doanh nghiệp tuân thủ tốt phải được phục vụ nhanh hơn, thuận lợi hơn và giảm tối đa chi phí tuân thủ. Đồng thời, các hành vi gian lận phải được phát hiện sớm và xử lý kịp thời để bảo đảm môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Đề xuất quy hoạch sân bay Chu Lai công suất 30 triệu hành khách, vốn 81.611,85 tỷ đồng

Đề xuất quy hoạch sân bay Chu Lai công suất 30 triệu hành khách, vốn 81.611,85 tỷ đồng

Nâng ngưỡng khấu trừ thuế thu nhập cá nhân: Bước ngoặt “bảo vệ” quyền lợi người lao động

Nâng ngưỡng khấu trừ thuế thu nhập cá nhân: Bước ngoặt “bảo vệ” quyền lợi người lao động

Đắk Lắk thu hơn 11.300 tỷ đồng tiền thuế trong 8 tháng, đẩy mạnh chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế

Đắk Lắk thu hơn 11.300 tỷ đồng tiền thuế trong 8 tháng, đẩy mạnh chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế

Thuế TP. Hà Nội ra mắt tổng đài hỗ trợ người nộp thuế 1900.886.889

Thuế TP. Hà Nội ra mắt tổng đài hỗ trợ người nộp thuế 1900.886.889

Hải quan khu vực III: Thu ngân sách vượt 65.200 tỷ đồng, thông quan tăng trưởng 2 con số

Hải quan khu vực III: Thu ngân sách vượt 65.200 tỷ đồng, thông quan tăng trưởng 2 con số

Chấm điểm giải ngân: Thống nhất cách hiểu, cách làm trước khi triển khai chính thức

Chấm điểm giải ngân: Thống nhất cách hiểu, cách làm trước khi triển khai chính thức

Nhà Vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Nhà Vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

ACB và UEH mở đầu hành trình Học bổng ACB - Trần Mộng Hùng: Tiếp nối niềm tin vào con người

ACB và UEH mở đầu hành trình Học bổng ACB - Trần Mộng Hùng: Tiếp nối niềm tin vào con người

Công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư

Công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư

Loạt ETF ngoại chuẩn bị cơ cấu danh mục trong kỳ tháng 9

Loạt ETF ngoại chuẩn bị cơ cấu danh mục trong kỳ tháng 9

Tỷ giá USD hôm nay (8/9): USD đồng loạt đi xuống, đồng Yên lên đỉnh 6 tháng sau 98 tỷ USD can thiệp

Tỷ giá USD hôm nay (8/9): USD đồng loạt đi xuống, đồng Yên lên đỉnh 6 tháng sau 98 tỷ USD can thiệp

Tỷ giá USD hôm nay (9/9): Tỷ giá trung tâm rời mốc 25.600 đồng, kỳ vọng ECB tăng lãi suất gây sức ép lên USD

Tỷ giá USD hôm nay (9/9): Tỷ giá trung tâm rời mốc 25.600 đồng, kỳ vọng ECB tăng lãi suất gây sức ép lên USD

Ngày 8/9: Giá heo hơi trên cả nước tiếp tục giữ xu hướng ổn định

Ngày 8/9: Giá heo hơi trên cả nước tiếp tục giữ xu hướng ổn định

Ngày 10/9: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt điều chỉnh tăng

Ngày 10/9: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt điều chỉnh tăng

Giá vàng hôm nay ngày 8/9: Giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 8/9: Giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 10/9: Vàng thế giới tăng hơn 50 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 10/9: Vàng thế giới tăng hơn 50 USD/ounce

UOB nghiêng về kịch bản Fed giữ nguyên lãi suất đến hết năm, DXY trên đà về 95 điểm

UOB nghiêng về kịch bản Fed giữ nguyên lãi suất đến hết năm, DXY trên đà về 95 điểm

Ngày 9/9: Giá heo hơi chưa xuất hiện biến động lớn

Ngày 9/9: Giá heo hơi chưa xuất hiện biến động lớn