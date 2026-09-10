Chứng khoán

Chứng khoán ngày 10/9: VN-Index đảo chiều tăng nhẹ, thanh khoản vẫn thấp

Mai Tấn

Mai Tấn

maitan2507@gmail.com
17:28 | 10/09/2026
Thị trường chứng khoán hôm nay đảo chiều về cuối phiên nhờ sự hồi phục của một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Tuy nhiên, thanh khoản duy trì ở mức thấp và độ rộng thị trường nghiêng về phía giảm, cho thấy dòng tiền vẫn thận trọng, tín hiệu phục hồi chưa thực sự rõ nét.
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VN-Index tăng nhẹ 2,11 điểm

Sau phiên điều chỉnh với thanh khoản gia tăng, thị trường tiếp tục chịu áp lực bán trong đầu phiên hôm nay. VN-Index có thời điểm lùi về quanh 1.810 điểm, song thanh khoản duy trì ở mức thấp. Khi áp lực cung dần thu hẹp, thị trường phục hồi trở lại, với động lực đáng chú ý từ nhóm cổ phiếu công nghệ và bán lẻ.

Kết phiên, VN-Index tăng nhẹ 2,11 điểm (+0,11%), lên 1.829,25 điểm và tiếp tục duy trì trên ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm.

Chứng khoán ngày 10/9: VN-Index đảo chiều tăng nhẹ, thanh khoản vẫn thấp
Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 10/9.

Mặc dù thị trường tăng điểm, nhưng độ rộng thị trường hôm nay lại nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm chiếm phần nhiều hơn so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 132 mã tăng giá, 70 mã giữ giá tham chiếu và 163 mã giảm giá.

VN-Index đóng cửa trong sắc xanh, song sắc đỏ lại chiếm ưu thế hơn trên các nhóm ngành khi có tới 19/35 nhóm ngành giảm điểm. Dịch vụ ăn uống, dầu khí, dịch vụ tư vấn là 3 nhóm ngành giảm điểm sâu nhất. Ở chiều ngược lại, bán lẻ, hóa chất, công nghệ viễn thông là 3 nhóm ngành tích cực nhất. Trong khi đó các nhóm vốn hóa lớn như ngân hàng, bất động sản có mức tăng nhẹ.

Chỉ số VN30 cũng có phiên tăng điểm tích cực lên mức 1.976,82 điểm (tăng +9,19 điểm). Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng chiếm phần nhiều hơn, với 13 mã tăng giá, 11 mã giảm giá và 6 mã giữ giá.

Thanh khoản giao dịch của thị trường tiếp tục xu hướng suy giảm trong các phiên phục hồi nhẹ của VN-Index. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 484 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 13.565 tỷ đồng, giảm -6,57% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính có diễn biến tiêu cực khi cùng giảm điểm. Trong đó, HNX-Index giảm -1,11 điểm, về mức 278,37 điểm, còn UPCoM-Index giảm -0,48 điểm, về mức 126,87 điểm.

Sau 3 phiên bán ròng liên tiếp, nhà đầu tư nước ngoài đã đảo chiều mua ròng khá tích cực trong phiên hôm nay, với giá trị mua ròng đạt 401 tỷ đồng. Nhóm 3 cổ phiếu được mua ròng lớn nhất có VIC (+249 tỷ đồng), FPT (+220 tỷ đồng), SBT (+96 tỷ đồng). Ở chiều bán ròng, VHM (-293 tỷ đồng), CTG (-74 tỷ đồng), HDB (-39 tỷ đồng) là 3 mã chịu áp lực bán lớn nhất.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 4 tỷ đồng.

Động lực phục hồi vẫn cần được củng cố

Áp lực bán chiếm ưu thế trong phần lớn phiên sáng, có thời điểm khiến VN-Index giảm hơn 14 điểm. Tuy nhiên, về cuối phiên, lực cầu xuất hiện tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn giúp chỉ số thu hẹp đáng kể đà giảm. Sang phiên chiều, diễn biến tích cực hơn ở nhóm trụ tiếp tục hỗ trợ thị trường lấy lại sắc xanh.

Dù chỉ số đảo chiều tăng, diễn biến chung của thị trường vẫn cho thấy tâm lý thận trọng. Khối lượng khớp lệnh giảm so với phiên trước và thấp hơn 25,8% so với mức bình quân 20 phiên. Độ rộng thị trường cũng nghiêng về phía giảm với 162 mã giảm và 127 mã tăng.

Điểm tích cực là dòng tiền phân bổ vào nhóm cổ phiếu tăng giá vẫn chiếm ưu thế. Tuy nhiên, trong bối cảnh thanh khoản duy trì ở mức thấp và độ rộng phục hồi chưa cao, tín hiệu hồi phục của thị trường chưa thực sự rõ nét.

Chứng khoán ngày 10/9: VN-Index đảo chiều tăng nhẹ, thanh khoản vẫn thấp
VN-Index đảo chiều về cuối phiên nhờ sự hồi phục của một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Ảnh: Đức Thanh

Xét theo nhóm ngành, cổ phiếu công nghệ là điểm sáng nổi bật, trong đó nhóm phần mềm tăng 2,85%, với FPT, ELC, ITD giao dịch tích cực. Nhóm ngân hàng tăng 0,18%, với sắc xanh tại VCB, VPB, STB, SSB, MSB, EIB và OCB. Nhóm bất động sản cũng tăng 0,24%, được hỗ trợ bởi VHM, VRE, KBC và một số mã khác.

Trong khi đó, nhóm chứng khoán chỉ tăng nhẹ 0,06% và tiếp tục phân hóa. SSI, VIX, VCI, CTS, AGR, BVS tăng giá, trong khi HCM, ORS, BSI, DSC giảm. Nhóm năng lượng kém tích cực hơn khi giảm 0,49%, với áp lực điều chỉnh tại BSR, PLX, PVD và OIL.

Về xu hướng ngắn hạn, VN-Index đang tích lũy trong vùng 1.800 - 1.850 điểm, với vùng hỗ trợ gần quanh 1.820 điểm. Thanh khoản chưa cải thiện cho thấy dòng tiền vẫn thận trọng, song áp lực cung tại vùng hỗ trợ không quá lớn. Các nhóm ngành tiếp tục có sự luân phiên phục hồi sau thời gian điều chỉnh, tích lũy.

Trong bối cảnh đó, diễn biến của VN-Index vẫn chịu ảnh hưởng đáng kể từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Khả năng hình thành nhịp phục hồi rõ nét hơn sẽ cần thêm sự cải thiện của lực cầu, thanh khoản và độ rộng thị trường./.

Mai Tấn
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VN Index đảo chiều tăng nhẹ thanh khoản thị trường chứng khoán cổ phiếu vốn hóa lớn nhóm cổ phiếu bán lẻ nhóm cổ phiếu công nghệ nhóm ngành ngân hàng nhóm ngành bất động sản

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