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Chứng khoán phái sinh ngày 10/9: Dòng tiền giao dịch đổ về nhiều hơn ở hợp đồng tháng 10/2026

Tùng Linh

Tùng Linh

17:32 | 10/09/2026
(TBTCO) - Thanh khoản trên thị trường phái sinh cải thiện đáng kể. Tổng khối lượng hợp đồng giao dịch tiếp tục tăng 8,4% so với phiên trước.
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Đà hồi phục trong phiên chiều đã giúp thị trường chứng khoán cơ sở đóng cửa trong sắc xanh với diễn biến phân hóa mạnh giữa các cổ phiếu vốn hóa lớn. VN30-Index kết phiên tăng 9,18 điểm, tương ứng 0,47%, lên 1.976,82 điểm, tiếp tục đứng trên vùng hỗ trợ quanh 1.960 điểm, tương ứng vùng giá trung bình 200 phiên.

Động lực nâng đỡ chỉ số đến chủ yếu từ FPT, đóng góp hơn 3 điểm, cùng MWG, VHM, STB, MSN và VNM. Ở chiều ngược lại, VPL là lực cản lớn nhất khi lấy đi khoảng 3,6 điểm. BSR, TCX và HPG cũng tác động tiêu cực.

Trạng thái giằng co vẫn khá rõ dù VN30 đóng cửa tăng. Trong đó, 13/30 cổ phiếu tăng giá, trong khi cũng có 11 cổ phiếu giảm giá và 6 mã đứng giá tham chiếu.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, sắc xanh cũng áp đảo cùng giao dịch sôi động hơn. Hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index đáo hạn tháng 9/2026 (41I1G9000) kết phiên tại 1.975,5 điểm, tăng 0,48%, gần tương đương mức tăng của chỉ số cơ sở. Chênh lệch theo đó vẫn duy trì trạng thái âm nhưng chỉ ở mức -1,32 điểm.

Trong khi đó, diễn biến tích cực hơn ở 2 hợp đồng tương lai tháng 10 và tháng 12/2026 đóng cửa lần lượt tại 1.977,8 điểm và 1.978,9 điểm, cao hơn VN30 tương ứng 0,98 điểm và 2,08 điểm. Việc một số kỳ hạn xa chuyển sang chênh lệch dương phần nào cho thấy kỳ vọng của nhà đầu tư đã bớt thận trọng hơn.

Thanh khoản trên thị trường phái sinh tiếp tục cải thiện. Tổng khối lượng hợp đồng giao dịch tăng 8,4% so với phiên trước. Trong đó, riêng 41I1G9000 đạt 225.642 hợp đồng. Khối lượng mở (OI) của hợp đồng chính cũng nhích 0,92% lên 32.513 hợp đồng. Đáng chú ý hơn, OI của kỳ hạn tháng 10 tăng mạnh 34,08%, lên 1.971 hợp đồng. Các vị thế ở kỳ hạn kế tiếp đang được mở rộng khi tuần sau sẽ đến phiên đáo hạn phái sinh.

Theo Chứng khoán SHS, các nhà giao dịch đang gia tăng vị thế đầu cơ khi VN30-Index biến động trong phiên, nhưng nhìn chung vẫn nghiêng về kịch bản chỉ số dao động trong biên độ hẹp. Nhà đầu tư nghiêng về ưu tiên phòng ngừa rủi ro cho thị trường cơ sở khi VN30 gặp kháng cự mạnh quanh 2.000 điểm. Xu hướng ngắn hạn của 41I1G9000 vẫn là tích lũy, với vùng hỗ trợ quanh 1.960 điểm và kháng cự 2.000 điểm.

Tùng Linh
Từ khóa:
phái sinh chứng khoán phái sinh vn30

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