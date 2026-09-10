Đề xuất quy hoạch sân bay Chu Lai công suất 30 triệu hành khách, vốn 81.611,85 tỷ đồng

Cảng hàng không Chu Lai hiện hữu. (Ảnh: ACV).

Bộ Xây dựng vừa lấy ý kiến các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; cùng UBND TP. Đà Nẵng và UBND tỉnh Quảng Ngãi về hồ sơ Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Chu Lai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Các cơ quan được đề nghị gửi ý kiến về Bộ Xây dựng và Cục Hàng không Việt Nam trước ngày 24/9/2026. Cục Hàng không Việt Nam được giao tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý, hoàn thiện hồ sơ và báo cáo Bộ Xây dựng.

Theo Bộ Xây dựng, Quy hoạch Cảng hàng không Chu Lai được lập trên cơ sở Luật Hàng không dân dụng Việt Nam và Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 648/QĐ-TTg ngày 7/6/2023.

Trước đó, tháng 6/2025, Bộ Xây dựng đã gửi hồ sơ quy hoạch lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương.

Tuy nhiên, trong quá trình hoàn thiện, một số yếu tố ảnh hưởng tới phương án, định hướng phát triển của Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng và Cảng hàng không Chu Lai, trong đó có việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh giữa TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam; định hướng ưu tiên phát triển Cảng hàng không Chu Lai; khó khăn trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc phòng và tái bố trí đất, công trình của các đơn vị đóng quân.

Bộ Xây dựng sau đó thống nhất với UBND TP. Đà Nẵng rà soát lại phương án quy hoạch của 2 cảng hàng không. Đến nay, các đơn vị đã hoàn thành phương án quy hoạch Cảng hàng không Chu Lai và báo cáo Bộ Xây dựng.

Theo hồ sơ thuyết minh, sau khi TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam sáp nhập, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng và Cảng hàng không Chu Lai trở thành 2 sân bay trong cùng một thành phố. Việc dự báo nhu cầu vận chuyển tại Chu Lai vì vậy được đặt trong tổng thể với Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Chu Lai được định hướng là cảng hàng không quốc tế cấp 4F; trung tâm logistics trung chuyển hàng hóa quốc tế; trung tâm đào tạo, huấn luyện bay; trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay lớn của khu vực, có khả năng phục vụ các hãng hàng không nước ngoài.

Cảng đồng thời giữ vai trò sân bay quân sự cấp 1, thực hiện nhiệm vụ dự bị hạ cánh cho Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng và hỗ trợ giải tỏa một phần hành khách khi sân bay Đà Nẵng bão hòa.

Theo phương án quy hoạch, đến năm 2030, Chu Lai được tính toán đáp ứng 5 triệu hành khách/năm, gồm 4,5 triệu khách nội địa và 500.000 khách quốc tế; sản lượng hàng hóa khoảng 3.000 tấn/năm.

Tầm nhìn đến năm 2050, công suất được xác định ở mức 30 triệu hành khách/năm, gồm 24 triệu khách nội địa và 6 triệu khách quốc tế; sản lượng hàng hóa đạt 1,5 triệu tấn/năm, trong đó hàng hóa quốc tế khoảng 1,2 triệu tấn.

Đáng chú ý, sơ bộ tổng mức đầu tư các hạng mục theo phương án quy hoạch khoảng 81.611,85 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn đến năm 2030 khoảng 20.656,49 tỷ đồng; giai đoạn đến năm 2050 khoảng 60.955,36 tỷ đồng.

Cơ cấu sơ bộ tổng mức đầu tư gồm chi phí xây dựng khoảng 38.140,75 tỷ đồng; chi phí thiết bị 20.484,37 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn và chi phí khác 5.862,51 tỷ đồng; chi phí dự phòng khoảng 17.124,22 tỷ đồng.

Nguồn vốn dự kiến được huy động từ đầu tư công, nguồn vốn nhà nước khác, nguồn lực xã hội, vốn địa phương, vốn doanh nghiệp, vốn vay và các nguồn vốn khác.

Về khu bay, đến năm 2030, phương án quy hoạch giữ nguyên đường cất hạ cánh 14/32 hiện hữu dài 3.050 m, rộng 45 m; đồng thời xây mới đường cất hạ cánh 14L/32R dài 4.000 m, rộng 45 m về phía Đông sân bay, cách tim đường cất hạ cánh hiện hữu 1.380 m.

Tầm nhìn đến năm 2050, phương án quy hoạch đề xuất xây mới đường cất hạ cánh 14R/32L dài 3.800 m, rộng 45 m ở phía Tây; cải tạo đường cất hạ cánh hiện hữu thành đường lăn song song và hoàn thiện hệ thống đường lăn phục vụ khai thác tàu bay Code F.

Hệ thống sân đỗ được tính toán đáp ứng 23 vị trí đỗ tàu bay hành khách vào năm 2030. Đến năm 2050, số vị trí đỗ hành khách tăng lên 51, gồm 31 vị trí Code C, 16 vị trí Code E và 4 vị trí Code F; đồng thời bố trí sân đỗ riêng phục vụ vận tải hàng hóa và khu bảo dưỡng tàu bay.

Đối với khu hàng không dân dụng, tư vấn kiến nghị bố trí nhà ga hành khách và các công trình khai thác đồng bộ ở phía Bắc sân bay; khu vực hàng hóa, bảo trì, sửa chữa tàu bay ở phía Nam, với hệ thống giao thông tiếp cận riêng biệt.

Nhà ga hành khách được đề xuất tổ chức theo mô hình một nhà ga tập trung. Sau khi so sánh các phương án mặt bằng, tư vấn kiến nghị lựa chọn nhà ga dạng chữ H, có thể phân kỳ đầu tư bằng cách mở rộng các cánh nhà ga theo nhu cầu khai thác.

Tổng diện tích toàn sân bay theo phương án quy hoạch khoảng 2.096,95 ha. Trong đó, đất do hàng không dân dụng quản lý khoảng 794,75 ha; đất dùng chung do quân sự quản lý 312,26 ha; đất quân sự 951,04 ha và khoảng 38,9 ha dành cho Dự án Cá Voi Xanh.