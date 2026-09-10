Thuế - Hải quan

Đắk Lắk thu hơn 11.300 tỷ đồng tiền thuế trong 8 tháng, đẩy mạnh chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế

Lạc Nguyên

Lạc Nguyên

nguyenlactbtcvn@gmail.com
16:13 | 10/09/2026
(TBTCO) - 8 tháng năm 2026, Thuế tỉnh Đắk Lắk thu nội địa đạt 11.330 tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ. Bên cạnh nhiệm vụ thu ngân sách, ngành Thuế tập trung triển khai các giải pháp quản lý nợ, hỗ trợ người nộp thuế và chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.
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Theo Thuế tỉnh Đắk Lắk, trong tháng 8/2026, thu nội địa toàn tỉnh đạt 1.120 tỷ đồng, đạt 101,2% dự toán tháng. Lũy kế 8 tháng đầu năm, tổng thu nội địa đạt 11.330 tỷ đồng, bằng 66,8% dự toán Trung ương giao, 63,1% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 6,1% so với cùng kỳ.

Trong đó, tổng thu nội địa không bao gồm tiền sử dụng đất đạt 738 tỷ đồng trong tháng 8, đạt 112,4% dự toán tháng, bằng 85% so với cùng kỳ. Lũy kế từ đầu năm đạt 8.843 tỷ đồng, tăng 15,4% so với cùng kỳ. Riêng thu tiền sử dụng đất lũy kế đạt 2.487 tỷ đồng. Toàn ngành có 8/14 đơn vị đạt và vượt dự toán được giao trong tháng.

Một số khoản thu tăng so với cùng kỳ như thuế thu nhập cá nhân tăng 13,2%, tương ứng 12 tỷ đồng, chủ yếu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tăng 107,7%, tương ứng 3 tỷ đồng; thu từ xổ số tăng 17,3%, tương ứng 5 tỷ đồng; phí và lệ phí tăng 36,6%, tương ứng 6 tỷ đồng.

Tuy nhiên, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm 40 tỷ đồng, chủ yếu do sản lượng điện của các công ty thủy điện giảm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giảm 11 tỷ đồng, khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh giảm 30 tỷ đồng. Ngoài ra, thuế bảo vệ môi trường giảm 73 tỷ đồng do thực hiện chính sách giảm thuế.

Trong công tác quản lý nợ thuế, ngành Thuế đã triển khai các giải pháp thu hồi và xử lý nợ theo quy định. Tháng 8/2026, số tiền thu nợ và xử lý giảm nợ ước đạt 505 tỷ đồng, trong đó thu nợ cũ 35 tỷ đồng và thu nợ phát sinh 470 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/8/2026, tổng số tiền thuế nợ ước còn 984 tỷ đồng, giảm 127 tỷ đồng, tương đương 11% so với cuối năm 2025 và giảm 102 tỷ đồng so với tháng trước. Trong đó, nợ có khả năng thu khoảng 734 tỷ đồng, giảm 134 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2025.

Để tăng hiệu quả thu hồi nợ, cơ quan thuế đã ban hành quyết định cưỡng chế đối với 435 người nộp thuế trong tháng. Lũy kế đến cuối tháng 8, đã ban hành quyết định cưỡng chế đối với 2.335 người nộp thuế trong tổng số 5.978 trường hợp thuộc diện phải thực hiện.

Song song với quản lý thu và xử lý nợ, Thuế tỉnh Đắk Lắk tiếp tục triển khai chương trình “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”. Đối với nhóm người nộp thuế ở trạng thái 03, tỷ lệ làm sạch đạt 47%, trong đó đã hoàn thành 4.038/8.590 mã số thuế của doanh nghiệp, tổ chức và 11.024/23.740 mã số thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Đối với nhóm người nộp thuế ở trạng thái 06, tỷ lệ làm sạch đạt 27%, trong đó doanh nghiệp, tổ chức hoàn thành 416/10.330 mã số thuế; hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoàn thành 11.490/34.204 mã số thuế.

Cùng với các nhiệm vụ chuyên môn, ngành Thuế tiếp tục tuyên truyền các chính sách thuế mới có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, giải đáp kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã và chuẩn bị tổ chức hội nghị tập huấn chính sách thuế, đối thoại với người nộp thuế lần 2 năm 2026.

Trong những tháng cuối năm, Thuế tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tập trung vào hai nhiệm vụ trọng tâm là bảo đảm nguồn thu ngân sách và nâng cao chất lượng quản lý thuế thông qua kiểm soát nợ, hỗ trợ người nộp thuế và hoàn thiện dữ liệu quản lý./.

Lạc Nguyên
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