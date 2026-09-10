Ngày 10/9: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt điều chỉnh tăng

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên bật tăng trở lại. Ảnh minh họa

Giá cà phê tăng đồng loạt 1.300 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt bật tăng trở lại sau phiên giảm trước đó. Mức tăng được ghi nhận là 1.300 đồng/kg, đưa mặt bằng thu mua lên 95.000 - 95.800 đồng/kg.

Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là địa phương có giá cao nhất trong số các khu vực được khảo sát. Sau điều chỉnh, cà phê tại đây được thu mua ở mức 95.800 đồng/kg, tiến sát mốc 96.000 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng tăng lên 95.500 đồng/kg. Lâm Đồng vẫn đứng thấp nhất nhưng cũng lấy lại mốc 95.000 đồng/kg sau khi giảm xuống 93.700 đồng/kg trong phiên trước.

Như vậy, mức tăng 1.300 đồng/kg trong phiên hôm nay đã giúp thị trường lấy lại toàn bộ phần giảm 500 đồng/kg của ngày 9/9 và đưa giá tại Tây Nguyên trở lại vùng cao hơn so với đầu tuần.

Trên thị trường thế giới, diễn biến giữa hai dòng cà phê chủ chốt tăng giảm trái chiều. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 11/2026 tăng 1,56%, tương đương 53 USD/tấn, lên 3.458 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 1/2027 cũng tăng 1,53%, tương đương 52 USD/tấn, đạt 3.446 USD/tấn.

Trên sàn New York giá cà phê Arabica tiếp tục chịu sức ép. Theo đó, hợp đồng giao tháng 12/2026 giảm 1,45%, tương đương 4,3 US cent/pound, xuống 291,3 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 1,65%, tương đương 4,75 US cent/pound, còn 282,65 US cent/pound. Với phiên điều chỉnh này, giá cà phê Arabica đã giảm xuống mức thấp nhất trong khoảng hai tháng.

Giá tiêu tăng mạnh

Giá tiêu hôm nay bất ngờ bật tăng mạnh tại các vùng sản xuất trọng điểm. Ảnh minh họa

Giá tiêu hôm nay bất ngờ bật tăng mạnh tại các vùng sản xuất trọng điểm sau chuỗi ngày dài gần như đi ngang. Mức tăng phổ biến từ 2.000 - 4.000 đồng/kg, đưa mặt bằng thu mua lên 137.000 - 141.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, Đắk Nông (Lâm Đồng) ghi nhận mức tăng mạnh nhất khi được điều chỉnh thêm 4.000 đồng/kg, từ 137.000 đồng/kg lên 141.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá cao nhất tại các địa phương được khảo sát. Đứng ngay sau là Đắk Lắk với mức tăng 3.500 đồng/kg, đưa giá thu mua lên 140.000 đồng/kg.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), giá tiêu tăng 2.500 đồng/kg, đạt 137.500 đồng/kg. Gia Lai và Đồng Nai cùng tăng 2.000 đồng/kg, lên mức 137.000 đồng/kg.

Như vậy, chỉ sau một phiên, mặt bằng giá tiêu trong nước đã có sự thay đổi đáng kể. Mốc 140.000 đồng/kg xuất hiện trở lại tại hai vùng sản xuất lớn là Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) và Đắk Lắk, trong đó mức cao nhất đã lên 141.000 đồng/kg.

Đây cũng là phiên biến động mạnh nhất của thị trường nội địa trong những ngày gần đây, sau thời gian dài giá chủ yếu dao động quanh 135.000 - 137.000 đồng/kg.

Trái với diễn biến sôi động trong nước, thị trường hồ tiêu thế giới tiếp tục ổn định.

Theo dữ liệu của Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia vẫn được niêm yết ở 6.929 USD/tấn, trong khi tiêu đen ASTA 570 của Brazil đứng ở 5.750 USD/tấn và tiêu đen Malaysia đạt 9.300 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l tiếp tục dao động trong khoảng 5.990 - 6.050 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, tiêu trắng Muntok của Indonesia được báo giá 9.487 USD/tấn. Tiêu trắng Việt Nam giữ mức 8.400 USD/tấn, trong khi Malaysia tiếp tục đứng ở 12.200 USD/tấn./.