Thị trường

Ngày 9/9: Giá cà phê điều chỉnh giảm, hồ tiêu đi ngang

06:34 | 09/09/2026
Giá cà phê trong nước hôm nay (9/9) đồng loạt điều chỉnh giảm 500 đồng/kg. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 93.700 - 94.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tiếp tục nối dài chuỗi phiên ổn định, với mặt bằng thu mua trong khoảng 135.000 - 137.000 đồng/kg.
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Giá cà phê hôm nay điều chỉnh giảm. Ảnh minh họa

Giá cà phê đồng loạt giảm 500 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt điều chỉnh giảm sau phiên đầu tuần đi ngang. Mức giảm được ghi nhận là 500 đồng/kg, đưa mặt bằng thu mua xuống còn 93.700 - 94.500 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là địa phương có giá cao nhất nhưng cũng giảm 500 đồng/kg, xuống 94.500 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng giảm về 94.200 đồng/kg. Lâm Đồng tiếp tục đứng thấp nhất trong số các địa phương được khảo sát. Sau khi mất thêm 500 đồng/kg, giá thu mua tại đây xuống 93.700 đồng/kg, rời xa mốc 94.000 đồng/kg.

Với phiên giảm mới nhất, giá cà phê Tây Nguyên tiếp tục chịu sức ép sau hai tuần điều chỉnh liên tiếp. So với vùng giá trên 95.000 đồng/kg ghi nhận trước đó, mặt bằng tại nhiều địa phương hiện đã lùi khá sâu.

Trên thị trường thế giới, diễn biến giữa hai dòng cà phê chủ chốt có sự phân hóa. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 11/2026 giảm 0,73%, tương đương 25 USD/tấn, xuống còn 3.405 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 1/2027 giảm 0,61%, tương đương 21 USD/tấn, xuống 3.394 USD/tấn.

Ngược lại, giá cà phê Arabica trên sàn New York nhích tăng. Hợp đồng giao tháng 12/2026 tăng nhẹ 0,08%, tương đương 0,25 US cent/pound, lên 295,6 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 tăng mạnh hơn 0,82%, tương đương 2,35 US cent/pound, đạt 287,4 US cent/pound.

Giá tiêu tiếp tục đi ngang

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Giá tiêu hôm nay trong khoảng 135.000 - 137.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá tiêu hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm tiếp tục nối dài chuỗi phiên ổn định, với mặt bằng thu mua phổ biến trong khoảng 135.000 - 137.000 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục dẫn đầu thị trường với mức 137.000 đồng/kg. Đắk Lắk đứng tiếp theo với 136.500 đồng/kg. Tại Đồng Nai, Gia Lai và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), giá tiêu cùng duy trì ở 135.000 đồng/kg.

Như vậy, thị trường nội địa vẫn chưa xuất hiện biến động mới sau nhiều ngày liên tiếp đi ngang. Chênh lệch giữa mức cao nhất và thấp nhất tại các vùng nguyên liệu hiện duy trì ở 2.000 đồng/kg.

Thị trường hồ tiêu thế giới cũng tương đối trầm lắng khi giá tại các quốc gia sản xuất lớn chủ yếu giữ nguyên so với phiên trước.

Theo dữ liệu của Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia hiện đứng ở 6.929 USD/tấn, trong khi tiêu đen ASTA 570 của Brazil được giao dịch ở 5.750 USD/tấn.

Giá tiêu đen Malaysia tiếp tục duy trì ở mức 9.300 USD/tấn. Tại Việt Nam, tiêu đen xuất khẩu được chào bán trong khoảng 5.990 - 6.050 USD/tấn đối với các chủng loại có dung trọng 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia giữ ở 9.487 USD/tấn. Tiêu trắng Việt Nam và Malaysia lần lượt được chào bán với giá 8.400 USD/tấn và 12.200 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
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