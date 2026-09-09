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Ngày 9/9: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long đồng loạt giảm

06:22 | 09/09/2026
Giá lúa tươi hôm nay (9/9) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đồng loạt giảm. Cụ thể, giá lúa tươi OM 5451 và Đài Thơm 8 giảm 300 đồng/kg; lúa IR 50404 giảm 200 đồng/kg; lúa OM 18 giảm 100 đồng/kg. Trong khi giá gạo lại duy trì ổn định.
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Ngày 9/9: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long đồng loạt giảm
Giá lúa tươi hôm nay đồng loạt giảm. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi OM 18 hôm nay giảm 100 đồng/kg, dao động ở mốc 6.400 - 6.600 đồng/kg; lúa tươi Đài Thơm 8 giảm 300 đồng/kg, dao động ở mốc 6.300 - 6.400 đồng/kg; lúa tươi OM 5451 giảm 300 đồng/kg, dao động mốc 6.100 - 6.300 đồng/kg; lúa tươi IR 50404 giảm 200 đồng/kg, dao động ở mức 6.000 - 6.200 đồng/kg; lúa tươi OM 34 dao động ở mốc 5.800 - 5.900 đồng/kg.

Tại các địa phương hôm nay, giao dịch mới chậm, nguồn cung đã giảm nhiều, sức mua yếu, giá lúa các loại giảm so với tuần trước. Tại An Giang, giao dịch mua bán chậm, giá lúa giảm mạnh so với tuần trước. Tại Đồng Tháp, giao dịch chậm lúa mới chậm, giá lúa có xu hướng giảm nhẹ. Tại Tây Ninh, Cần Thơ, Cà Mau, Vĩnh Long, Tây Ninh, giao dịch mua bán mới ít, giá lúa biến động nhẹ.

Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay dao động ở mức 8.650 - 8.750 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 8.650 - 8.750 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Với phụ phẩm, giá các mặt hàng phụ phẩm dao động khoảng từ 7.450 - 8.750 đồng/kg. Hiện tấm thơm dao động ở mức 8.650 - 8.750 đồng/kg; giá cám dao động ở mức 7.450 - 7.600 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ giá gạo vững giá. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 17.000 - 18.00 đồng/kg; gạo Đài thơm dao động 15.500 - 16.500 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 13.500 - 15.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 15.000 - 16.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg; gạo OM 18 dao động ở mốc 15.500 - 16.500 đồng/kg.

Phân khúc nếp không biến động so với hôm qua. Cụ thể, giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg; giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đứng giá với hôm qua. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 470 - 480 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm dao động từ 373 - 377 USD/tấn; gạo Jasmine được chào bán ở mức 534 - 538 USD/tấn.

Trên thị trường thế giới, giá gạo 5% tấm tại Thái Lan dao động 453 - 457 USD/tấn, gạo 100% tấm dao động từ 366 - 370 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm dao động ở mức 364 - 368 USD/tấn, gạo 100% tấm dao động 304 - 308 USD/tấn./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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