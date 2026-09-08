Thị trường

Ngày 8/9: Giá một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu giảm, lúa ổn định

06:20 | 08/09/2026
Giá lúa gạo hôm nay (8/9) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động nhẹ, giao dịch mua bán chậm. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 và CL 555 giảm 50 đồng/kg và cùng dao động ở mức 8.650 - 8.750 đồng/kg. Trong khi đó, giá lúa ổn định.
aa
Ngày 8/9: Giá một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu giảm, lúa ổn định
Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 và CL 555 hôm nay đồng loạt giảm 50 đồng/kg. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay giảm 50 đồng/kg dao động ở mức 8.650 - 8.750 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 giảm 50 đồng/kg dao động ở mức 8.650 - 8.750 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động ở mức 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Với phụ phẩm, giá các mặt hàng phụ phẩm dao động khoảng từ 7.450 - 8.750 đồng/kg. Hiện tấm thơm dao động ở mức 8.650 - 8.750 đồng/kg; giá cám dao động ở mức 7.450 - 7.550 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ giá gạo đi ngang. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 17.000 - 18.000 đồng/kg; gạo Đài thơm dao động 15.500 - 16.500 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 13.500 - 15.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 15.000 - 16.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg; gạo OM 18 dao động ở mốc 15.500 - 16.500 đồng/kg.

Phân khúc nếp ổn định. Cụ thể, giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg; giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg.

Với mặt hàng lúa, giá lúa tươi OM 34 hôm nay dao động mốc 5.800 - 5.900 đồng/kg; lúa tươi OM 18 dao động ở mốc 6.500 - 6.700 đồng/kg; lúa tươi Đài Thơm 8 dao động ở mốc 6.500 - 6.700 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 6.400 - 6.500 đồng/kg; lúa tươi IR 50404 dao động ở mức 6.200 - 6.400 đồng/kg.

Tại các địa phương hôm nay, giao dịch mua bán chậm, giá lúa ít biến động. Tại Đồng Tháp, giao dịch chậm lúa mới chậm, nông dân chào giá vững, thương lái ít mua, giá lúa có xu hướng giảm nhẹ. Tại An Giang, Tây Ninh, Cần Thơ, Cà Mau, Vĩnh Long, Tây Ninh, giao dịch mua bán mới ít, giá lúa tương đối ổn định.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam vững giá. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 470 - 480 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm dao động từ 373 - 377 USD/tấn; gạo Jasmine được chào bán ở mức 534 - 538 USD/tấn.

Trên thị trường thế giới, giá gạo 5% tấm tại Thái Lan dao động 453 - 457 USD/tấn, gạo 100% tấm dao động từ 366 - 370 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, giá gạo 5% tấm dao động ở mức 364 - 368 USD/tấn, gạo 100% tấm dao động 304 - 308 USD/tấn./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Từ khóa:
gạo nguyên liệu xuất khẩu

Bài liên quan

Ngày 6/9: Giá một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu giảm, lúa ổn định

Ngày 6/9: Giá một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu giảm, lúa ổn định

Ngày 30/8: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu giảm, lúa ổn định

Ngày 30/8: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu giảm, lúa ổn định

Ngày 22/8: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu giảm ngày thứ ba liên tiếp

Ngày 22/8: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu giảm ngày thứ ba liên tiếp

Dành cho bạn

Danh mục chi tiết hàng dự trữ quốc gia do Bộ Tài chính trực tiếp quản lý

Danh mục chi tiết hàng dự trữ quốc gia do Bộ Tài chính trực tiếp quản lý

Hải quan thu ngân sách vượt 352.000 tỷ đồng

Hải quan thu ngân sách vượt 352.000 tỷ đồng

Chính phủ ban hành quy định mới nhất về quản lý và sử dụng hàng dự trữ quốc gia

Chính phủ ban hành quy định mới nhất về quản lý và sử dụng hàng dự trữ quốc gia

Lợi suất trái phiếu chính phủ dự kiến đi ngang đến tăng nhẹ trong ngắn hạn

Lợi suất trái phiếu chính phủ dự kiến đi ngang đến tăng nhẹ trong ngắn hạn

Chiến dịch làm sạch mã số thuế: Giúp hơn 3.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Chiến dịch làm sạch mã số thuế: Giúp hơn 3.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Chứng khoán ngày 7/9: VN-Index đảo chiều giảm điểm, áp lực bán lan rộng

Chứng khoán ngày 7/9: VN-Index đảo chiều giảm điểm, áp lực bán lan rộng

Đọc thêm

Giá gạo cuối năm: Cơ hội phục hồi lớn, song sức ép vẫn còn

Giá gạo cuối năm: Cơ hội phục hồi lớn, song sức ép vẫn còn

(TBTCO) - Giá gạo Việt Nam đang đón nhận tín hiệu tích cực sau nhiều tháng giảm sâu. Tuy nhiên, nguồn cung vụ Hè Thu dồi dào vẫn gây sức ép lên thị trường trong nước, trong khi cạnh tranh quốc tế và rủi ro chính sách tại các thị trường lớn có thể hạn chế đà tăng giá những tháng cuối năm.
Giá dầu thế giới tiếp tục tăng khi dòng chảy qua Hormuz gián đoạn

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng khi dòng chảy qua Hormuz gián đoạn

(TBTCO) - Giá dầu thế giới tiếp tục tăng trong ngày hôm nay khi dòng chảy qua Hormuz gián đoạn, dầu WTI vượt 91 USD/thùng; dầu Brent vượt 96 USD/thùng.
Ngày 7/9: Giá bạc trong nước và thế giới liên tục biến động

Ngày 7/9: Giá bạc trong nước và thế giới liên tục biến động

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (7/9) đồng loạt giảm. Cụ thể, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 19.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay giảm 0,50% so với hôm qua.
Ngày 7/9: Giá cao su trên sàn SHFE và SGX đồng loạt tăng mạnh

Ngày 7/9: Giá cao su trên sàn SHFE và SGX đồng loạt tăng mạnh

Giá cao su thế giới hôm nay (7/9) tăng giảm trái chiều trên sàn TOCOM nhưng đồng loạt tăng mạnh tại sàn SHFE và SGX. Tại các doanh nghiệp trong nước tiếp tục ổn định, với giá thu mua mủ nước và mủ đông không ghi nhận thay đổi đáng kể.
Ngày 7/9: Giá lúa gạo sáng đầu tuần ít biến động

Ngày 7/9: Giá lúa gạo sáng đầu tuần ít biến động

Giá lúa gạo hôm nay (7/9) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch mua bán vắng. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đi ngang.
Ngày 6/9: Giá cao su khởi sắc trên các sàn giao dịch châu Á

Ngày 6/9: Giá cao su khởi sắc trên các sàn giao dịch châu Á

Giá cao su thế giới hôm nay (6/9) khởi sắc trên các sàn giao dịch châu Á. Toàn bộ hợp đồng tại sàn SHFE, SGX cùng kỳ hạn tháng 9 tại sàn TOCOM đồng loạt tăng. Trong nước, giá thu mua nhìn chung đi ngang, với giá mủ nước tại một số đơn vị quanh 420 - 540 đồng/độ TSC/kg.
Tăng “sức đề kháng” cho hàng Việt trước rủi ro trung chuyển

Tăng “sức đề kháng” cho hàng Việt trước rủi ro trung chuyển

(TBTCO) - Việc Hoa Kỳ xếp Việt Nam vào nhóm Tier 2 về nguy cơ trung chuyển đặt ra yêu cầu cao hơn trong kiểm chứng xuất xứ hàng hóa. Doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động xây dựng hồ sơ đủ sức chứng minh quá trình sản xuất và giá trị thực sự được tạo ra tại Việt Nam.
Hơn 250 gian hàng công nghệ hội tụ tại Global Marintech Expo 2026

Hơn 250 gian hàng công nghệ hội tụ tại Global Marintech Expo 2026

(TBTCO) - Triển lãm quốc tế về Khoa học Công nghệ và Nuôi trồng thủy sản Việt Nam 2026 - Global Marintech Expo 2026 sẽ diễn ra từ ngày 18-20/11 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia VEC (Hà Nội), quy tụ hơn 250 gian hàng của doanh nghiệp trong và ngoài nước, cùng sự tham gia của 20-30 quốc gia và vùng lãnh thổ, hướng tới thúc đẩy ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và phát triển bền vững ngành nuôi trồng thủy sản.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Ngày 8/9: Giá cà phê ở mức 95.000 đồng/kg, hồ tiêu ổn định

Ngày 8/9: Giá cà phê ở mức 95.000 đồng/kg, hồ tiêu ổn định

Giá vàng hôm nay ngày 8/9: Giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 8/9: Giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt giảm

Quỹ hạ tầng - “cầu nối” dòng vốn dài hạn và các dự án

Quỹ hạ tầng - “cầu nối” dòng vốn dài hạn và các dự án

Ngày 8/9: Giá cao su thế giới đồng loạt bứt phá

Ngày 8/9: Giá cao su thế giới đồng loạt bứt phá

Ngày 8/9: Giá heo hơi trên cả nước tiếp tục giữ xu hướng ổn định

Ngày 8/9: Giá heo hơi trên cả nước tiếp tục giữ xu hướng ổn định

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga

Ngày 8/9: Giá một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu giảm, lúa ổn định

Ngày 8/9: Giá một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu giảm, lúa ổn định

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đại biểu Hội Cựu chiến binh Nga và Hội Hữu nghị Nga - Việt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đại biểu Hội Cựu chiến binh Nga và Hội Hữu nghị Nga - Việt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Liên bang Nga

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Liên bang Nga

Ngày 6/9: Giá heo hơi tiếp đà tăng

Ngày 6/9: Giá heo hơi tiếp đà tăng

Tỷ giá USD hôm nay (5/9): Tỷ giá trung tâm dứt 16 tuần leo dốc, việc làm Mỹ tăng vọt củng cố Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (5/9): Tỷ giá trung tâm dứt 16 tuần leo dốc, việc làm Mỹ tăng vọt củng cố Fed tăng lãi suất

Ngày 7/9: Giá heo hơi trên cả nước ổn định đến tăng nhẹ

Ngày 7/9: Giá heo hơi trên cả nước ổn định đến tăng nhẹ

Ngày 6/9: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ổn định

Ngày 6/9: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ổn định

Tỷ giá USD hôm nay (7/9): Tỷ giá trung tâm tăng đầu tuần, CPI Mỹ trở thành tâm điểm trước cuộc họp của Fed

Tỷ giá USD hôm nay (7/9): Tỷ giá trung tâm tăng đầu tuần, CPI Mỹ trở thành tâm điểm trước cuộc họp của Fed

Ngày 7/9: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 7/9: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 7/9: Vàng nhẫn cao hơn vàng miếng 2,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 7/9: Vàng nhẫn cao hơn vàng miếng 2,4 triệu đồng/lượng

Hé lộ phương án mở rộng cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ lên 6 làn xe

Hé lộ phương án mở rộng cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ lên 6 làn xe

Thanh khoản còn căng, nguồn vốn ngày càng dịch chuyển kỳ hạn

Thanh khoản còn căng, nguồn vốn ngày càng dịch chuyển kỳ hạn