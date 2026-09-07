Hải quan thu ngân sách vượt 352.000 tỷ đồng

Thu ngân sách tăng trưởng 2 con số

Cụ thể, chiều ngày 7/9/2026, tại Hà Nội, Cục Hải quan tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện công tác tháng 8 và triển khai Chương trình công tác tháng 9 năm 2026. Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ chủ trì hội nghị.

Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Tá

Theo Cục Hải quan, điểm sáng nổi bật nhất trong bức tranh công tác tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2026 là kết quả thu ngân sách nhà nước (NSNN).

Lũy kế từ ngày 01/01 đến 31/8/2026, tổng số thu NSNN từ hoạt động xuất nhập khẩu toàn ngành đạt 352.766 tỷ đồng, tăng 17,4% (tương ứng tăng 52.308 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2025. Mức thu này đã bằng 78,2% dự toán được giao (451.000 tỷ đồng) và đạt 68,3% chỉ tiêu phấn đấu (516.500 tỷ đồng).

Tính riêng trong tháng 8 (từ 01/8 đến 31/8/2026), số thu NSNN đạt 39.820 tỷ đồng, giảm 12,4% (tương ứng giảm 5.657 tỷ đồng) so với tháng 7. Dù vậy, kết quả lũy kế vọt tăng trong 8 tháng qua đã tạo nền tảng vững chắc để Cục Hải quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách cả năm.

Bên cạnh lĩnh vực tài chính, Cục Hải quan cũng đạt nhiều kết quả quan trọng về công tác xây dựng thể chế.

Nổi bật là ngành Hải quan đã tham mưu trình Quốc hội khóa XVI thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan năm 2014 (có hiệu lực từ 01/3/2027) nhằm đẩy mạnh Hải quan số, mở rộng quản lý thương mại điện tử và giảm bớt thủ tục cho doanh nghiệp. Đồng thời, tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định 336/2026/NĐ-CP về TTHC theo cơ chế một cửa và trình Bộ Tài chính ban hành 03 Thông tư chuyên ngành (Thông tư 124, 127, 128/2026/TT-BTC).

Về phân luồng và quản lý rủi ro, từ 15/7 đến 14/8/2026, toàn ngành đã phân luồng thông suốt 2.165.676 tờ khai (luồng Xanh chiếm 71,51%; luồng Vàng 26,39%; luồng Đỏ 2,10%). Nhờ kiểm soát chặt chẽ, ngành đã kịp thời phát hiện 952 tờ khai vi phạm qua phân luồng và chuyển luồng kiểm tra.

Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 1.860 vụ vi phạm

Trước diễn biến phức tạp của tình hình buôn lậu và gian lận thương mại, đặc biệt trên các tuyến đường biển và đường hàng không, lực lượng Hải quan đã quyết liệt ra quân kiểm soát, thu nộp ngân sách từ xử phạt vi phạm tăng bứt phá hơn 458% so với cùng kỳ.

Theo báo cáo của Cục Hải quan, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong tháng 8/2026 tiếp tục gia tăng tính chất phức tạp. Dù tổng số vụ vi phạm giảm 135 vụ so với tháng 7/2026, nhưng lại tăng 299 vụ so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, các vụ việc có dấu hiệu hình sự có chiều hướng gia tăng rõ rệt, tập trung chủ yếu vào các hành vi vi phạm trên tuyến đường biển và đường hàng không.

Trước thực trạng trên, Cục Hải quan đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường các biện pháp đấu tranh, kiểm soát chặt chẽ địa bàn.

Kết quả từ ngày 15/7 đến 14/8/2026, cơ quan Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 1.860 vụ vi phạm với tổng trị giá hàng hóa ước tính đạt 3.391 tỷ đồng. Qua công tác điều tra, lực lượng Hải quan đã trực tiếp khởi tố 06 vụ án hình sự, đồng thời chuyển nguồn tin và kiến nghị khởi tố 17 vụ việc có dấu hiệu tội phạm cho các cơ quan chuyên trách.

Đáng chú ý, hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc. Số thu NSNN từ xử phạt vi phạm hành chính (bao gồm tiền phạt, tiền ấn định thuế và tiền bán hàng tịch thu) trong tháng 8 đạt 174,4 tỷ đồng, tăng tới 458,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế từ ngày 15/12/2025 đến 14/8/2026, toàn ngành Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 15.273 vụ vi phạm, trị giá hàng hóa ước tính 15.371 tỷ đồng. Cơ quan Hải quan đã khởi tố 15 vụ, chuyển khởi tố 104 vụ; tổng số thu NSNN từ xử phạt đạt 899,7 tỷ đồng.