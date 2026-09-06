Quốc dân hiểu thuế - cầu nối lan tỏa chính sách thuế đến người dân

Chương trình “Quốc dân hiểu thuế” không chỉ cung cấp kiến thức mà còn hướng tới xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật về thuế, góp phần hình thành môi trường kinh doanh minh bạch và thúc đẩy phát triển kinh tế số. Đặc biệt, trong bối cảnh nền kinh tế số phát triển mạnh mẽ, các mô hình kinh doanh mới liên tục xuất hiện và hệ thống chính sách thuế ngày càng được hoàn thiện, việc nâng cao nhận thức của người dân về nghĩa vụ và quyền lợi thuế trở thành yêu cầu cấp thiết.

Với mong muốn đưa kiến thức thuế đến gần hơn với người dân bằng ngôn ngữ dễ hiểu, dễ tiếp cận và dễ áp dụng, Đài Truyền hình Việt Nam, với sự phối hợp về chuyên môn của Cục Thuế và các chuyên gia trong lĩnh vực thuế, cùng sự tài trợ của Công ty Cổ phần The MoneyVerse Việt Nam, chính thức ra mắt chương trình truyền thông đa nền tảng “Quốc dân hiểu thuế”.

Theo Cục Thuế, thuế không chỉ là nghĩa vụ của công dân mà còn là nguồn lực quan trọng để Nhà nước đầu tư cho an ninh, quốc phòng, hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế, giáo dục, y tế, an sinh xã hội và các dịch vụ công của đất nước.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn còn khoảng trống lớn trong nhận thức của người dân về chính sách thuế, đặc biệt đối với hộ kinh doanh, người bán hàng online, lao động tự do, người sáng tạo nội dung số và thế hệ trẻ… Đặc biệt, trong bối cảnh thương mại điện tử, kinh tế số và trí tuệ nhân tạo phát triển nhanh chóng, việc phổ cập kiến thức thuế không chỉ giúp người dân tuân thủ pháp luật mà còn góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Theo kế hoạch, chương trình sẽ triển khai đồng bộ - 52 chương trình truyền hình phát sóng trên VTV1, thời lượng 13 phút/chương trình. - Khung giờ vàng: 20h30’ hoặc 21h40’ Chủ nhật hàng tuần. Số đầu tiên sẽ phát sóng lúc 21h00’ ngày 6/9/2026. - Chuỗi các sự kiện, tọa đàm, hội thảo kết nối doanh nghiệp, chuyên gia và cơ quan quản lý. - Chương trình tôn vinh các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện nghĩa vụ thuế. Chương trình gồm các phần 1. Đồng thuế đi đâu? 2. Cầm tay chỉ thuế. 3. Thuế ơi mình hỏi!

Đây cũng chính là những lý do cơ bản để Cục Thuế phối hợp với Ban Chuyên đề - Khoa giáo (Đài Truyền hình Việt Nam) phối hợp xây dựng chương trình “Quốc dân hiểu thuế” để trở thành một cầu nối giữa cơ quan quản lý và người dân với mong muốn lan tỏa những chính sách thuế của Nhà nước và những lợi ích từ đồng tiền thuế được người nộp thuế đóng góp để phục vụ phát triển kinh tế của đất nước và phục vụ những lợi ích xã hội của Nhân dân nói chung và người nộp thuế nói riêng.

Khác với các hình thức tuyên truyền truyền thống, “Quốc dân hiểu thuế” là chương trình truyền thông - giáo dục tiên phong về thuế, được thiết kế theo mô hình truyền thông tích hợp, kết hợp giữa truyền hình, nền tảng số, podcast, livestream và các hoạt động trực tiếp nhằm tạo nên hệ sinh thái truyền thông toàn diện về thuế. Theo đó, nội dung chương trình tập trung giải đáp 5 vấn đề cơ bản người dân quan tâm nhất như:

Thứ nhất, thuế ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của mỗi người.

Thứ hai, hướng dẫn kê khai, nộp thuế, sử dụng hóa đơn điện tử.

Thứ ba, giải đáp các tình huống thực tế của hộ kinh doanh, doanh nghiệp, người bán hàng online.

Thứ tư, chính sách thuế mới và những thay đổi cần lưu ý.

Thứ năm, câu chuyện về vai trò của đồng thuế trong phát triển đất nước.

Đặc biệt, chương trình tạo không gian đối thoại mở giữa người dân và các chuyên gia, giúp mọi thắc mắc được giải đáp trực tiếp bằng ngôn ngữ gần gũi, dễ hiểu và có thể áp dụng ngay trong thực tiễn. Và điểm ghi nhận sự đổi mới trong việc tiếp cận gần gũi nhất với người dân, đó là “Quốc dân hiểu thuế” được phát sóng trên nhiều nền tảng, hướng tới mọi tầng lớp nhân dân, hướng tới đông đảo công chúng đúng với tinh thần “Quốc dân hiểu thuế”, đó là: Hộ kinh doanh và tiểu thương; doanh nghiệp nhỏ và vừa; người làm nghề tự do, KOLs, nhà sáng tạo nội dung số; người bán hàng trên nền tảng thương mại điện tử; học sinh, sinh viên và thế hệ trẻ; mọi công dân quan tâm đến kiến thức tài chính và nghĩa vụ thuế./.