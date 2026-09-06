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Chứng khoán tuần mới (7/9-13/9): VN-Index thử sức trước vùng đỉnh lịch sử

Tùng Linh

Tùng Linh

09:02 | 06/09/2026
Chỉ với hai phiên giao dịch sau kỳ nghỉ lễ, VN-Index đã tăng hơn 1% và “áp sát” gần hơn đỉnh lịch sử. Tuy nhiên, thanh khoản suy giảm, độ rộng phân hóa và đà tăng phụ thuộc nhiều vào nhóm vốn hóa lớn khiến mốc 1.900 điểm trở thành phép thử không dễ dàng.
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Hai phiên sau kỳ nghỉ kéo VN-Index trở lại vùng 1.850 điểm

Tuần giao dịch đầu tiên của tháng 9 diễn ra ngắn hơn thường lệ khi thị trường chỉ mở cửa trong hai phiên ngày 3/9 và 4/9. Dù thời gian giao dịch ít ỏi, VN-Index vẫn tạo ra một diễn biến đáng chú ý khi kiểm định thành công vùng 1.800 điểm rồi nhanh chóng trở lại vùng đỉnh cũ.

Diễn biến giao dịch trong hai phiên lại khá đối lập. Ngày 3/9, VN-Index giảm 4,4 điểm xuống 1.827,72 điểm sau khi có thời điểm chịu áp lực mạnh hơn trong phiên tập trung tại dòng ngân hàng, bán lẻ và thép, còn bất động sản, dầu khí và phân bón là những nhóm hiếm hoi giữ được sắc xanh. Sang phiên 4/9, trạng thái thị trường đảo chiều đáng kể. VN-Index tăng 25,36 điểm, tương đương 1,39%, lên 1.853,08 điểm. Kết tuần, VN-Index đứng tại 1.853,08 điểm, tăng 1,14% so với cuối tuần trước. VN30 tăng nhẹ hơn, chỉ 0,10%, lên 1.984,89 điểm, tiếp tục tiến sát mốc tâm lý 2.000 điểm.

Chỉ số hiện duy trì xu hướng tăng ngắn hạn trên vùng hỗ trợ 1.800 điểm và đang hướng tới vùng 1.880-1.900 điểm, tương ứng vùng giá đỉnh tháng 6/2026. Tuy nhiên, phần lớn mức tăng đến từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Riêng VIC đóng góp tới 18,59 điểm. Tính chung, VIC và VHM đóng góp 21,66 điểm, tương đương khoảng 85% mức tăng của chỉ số trong phiên. Một số cổ phiếu ngân hàng như STB, VPB, VIB và TCB cũng tăng 2-4%, nhưng độ rộng chung chưa thực sự bùng nổ. Xét trên toàn thị trường, sắc xanh của chỉ số chưa phản ánh đầy đủ trạng thái của phần lớn danh mục nhà đầu tư.

Điểm tích cực nằm ở cấu trúc dòng tiền. Trong phiên cuối tuần, dòng tiền phân bổ vào nhóm cổ phiếu tăng giá cao gấp 2,2 lần nhóm giảm giá, cho thấy áp lực điều chỉnh của phiên trước đã phần nào được hấp thụ. Tuy vậy, khi điểm số còn phụ thuộc lớn vào một vài mã vốn hóa lớn và thanh khoản chưa thực sự bùng nổ, tín hiệu xác nhận cho một nhịp tăng lan tỏa vẫn chưa xuất hiện.

Thanh khoản là điểm khiến nhịp tăng cần được nhìn nhận thận trọng hơn. Khối lượng khớp lệnh trên HOSE trung bình trong hai phiên chỉ khoảng 510 triệu cổ phiếu/phiên, bằng khoảng 80% mức bình quân. Riêng phiên 4/9, thanh khoản đạt khoảng 620 triệu cổ phiếu, tương ứng 16.741 tỷ đồng và vẫn thấp hơn 7,7% so với bình quân 20 phiên. Tuy nhiên, theo các chuyên gia từ Chứng khoán Kirin (CSI), cấu trúc dòng tiền là điểm khá tích cực khi phân bổ nhiều hơn vào nhóm cổ phiếu tăng giá.

Khối ngoại cũng chưa trở thành lực hỗ trợ ổn định. Sau khi bán ròng mạnh hơn 1.500 tỷ đồng trong phiên 3/9, nhà đầu tư nước ngoài quay lại mua ròng nhẹ 97 tỷ đồng trong phiên kế tiếp. Tính chung hai phiên, khối ngoại vẫn bán ròng khoảng 1.429 tỷ đồng trên HOSE.

Dòng vốn ngoại vẫn đang cơ cấu mạnh thay vì phát đi tín hiệu đảo chiều rõ ràng. Dù vậy, nhìn trong khoảng một tháng trở lại đây, chứng khoán Việt Nam vẫn nằm trong nhóm thị trường tăng tích cực trên thế giới. Chuỗi phục hồi từ vùng 1.720 điểm cuối tháng 8 đã giúp VN-Index nhanh chóng quay lại vùng đỉnh lịch sử, song bước đi tiếp theo sẽ khó khăn hơn khi chỉ số tiến sát 1.900 điểm.

Vùng đỉnh lịch sử 1.900 điểm cận kề

Bước sang tuần giao dịch 7/9-11/9, VN-Index sẽ đối diện đồng thời hai nhóm biến số: vùng kháng cự mạnh trong nước và loạt sự kiện chính sách tiền tệ quốc tế. Ở bên ngoài, tâm điểm trước mắt là cuộc họp của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Sau khi giữ nguyên lãi suất trong tháng 7/2026, thị trường đang nghiêng về khả năng ECB tăng thêm 25 điểm cơ bản trong kỳ họp tháng 9. Áp lực lạm phát vẫn ở mức cao và các cú sốc năng lượng chưa hoàn toàn phản ánh hết vào giá cả.

Tại Mỹ, dữ liệu CPI và PPI tháng 8 sẽ là những thông tin quan trọng trước cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 16/9. CPI tháng 8 được dự báo tăng 0,4% so với tháng trước, trong khi CPI lõi tăng 0,2%. Nếu lạm phát nóng hơn dự kiến, kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt có thể quay trở lại và tạo áp lực lên các tài sản rủi ro.

Thị trường cũng tiếp tục theo dõi căng thẳng Mỹ - Iran chưa hạ nhiệt hoàn toàn. Biến động giá năng lượng vẫn có khả năng tác động trực tiếp đến triển vọng lạm phát, lãi suất và dòng vốn toàn cầu.

Ở trong nước, câu chuyện nâng hạng và đợt tái cơ cấu liên quan đến FTSE vào ngày 21/9 tiếp tục là chất xúc tác quan trọng. Tuy nhiên, trước khi kỳ vọng dòng vốn mới trở thành hiện thực, VN-Index phải vượt qua vùng 1.880-1.900 điểm. Đây là vùng giá từng tạo áp lực bán đáng kể trong các nhịp trước.

Chứng khoán tuần mới (7/9-13/9): VN-Index thử sức trước vùng đỉnh lịch sử
VN-Index đang tiến gần hơn vùng đỉnh lịch sử tháng 6/2026 - Nguồn: Trading View

VN-Index đang tiến đến vùng đỉnh cũ nhờ sự hỗ trợ của các cổ phiếu vốn hóa lớn, kỳ vọng nâng hạng và nền kinh tế tăng trưởng tích cực. Tuy nhiên, các chuyên gia từ Chứng khoán SHS cũng nhấn mạnh ngoài bất động sản, ngân hàng, năng lượng và bảo hiểm vẫn duy trì xu hướng tăng, nhiều nhóm ngành khác còn trong quá trình tích lũy và chưa hình thành cơ hội vượt trội.

Chứng khoán Kirin cũng dự báo xu hướng chung vẫn tích cực nhưng cần thêm sự xác nhận từ thanh khoản và độ rộng thị trường. Chiến lược phù hợp do đó sẽ là tiếp tục nắm giữ danh mục hiện tại, chưa vội mua đuổi khi VN-Index tiến gần vùng kháng cự, đồng thời chờ những nhịp điều chỉnh hoặc sự bùng nổ rõ ràng hơn của dòng tiền để gia tăng tỷ trọng.

Mốc 1.900 điểm hiện không còn quá xa về mặt điểm số nhưng lại là một bước tiến khó hơn. Muốn vượt qua vùng đỉnh lịch sử, VN-Index sẽ cần nhiều hơn lực kéo từ VIC hay một vài cổ phiếu ngân hàng. Trong đó, thanh khoản phải trở lại, mức lan toả của sắc xanh phải cải thiện và dòng vốn ngoại cần cho thấy xu hướng tích cực bền vững hơn.

Tùng Linh
Từ khóa:
chứng khoán khối ngoại vn-index

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