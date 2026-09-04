Khối ngoại trở lại mua ròng, cổ phiếu VIC và VHM hút tiền

Sau phiên bán ròng mạnh hôm thứ Năm, nhà đầu tư nước ngoài đã quay lại mua ròng 118 tỷ đồng trên cả ba sàn trong phiên 4/9. Dù vậy, áp lực bán phiên liền trước khiến dòng vốn ngoại vẫn bán ròng trong cả tuần.

Trên ba sàn, giá trị mua ròng đạt 118 tỷ đồng. Riêng trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 2.517,1 tỷ đồng và bán ra 2.421,8 tỷ đồng, tương ứng mua ròng khoảng 95,3 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý là dòng tiền ngoại trở lại nhóm cổ phiếu Vingroup. VIC dẫn đầu danh sách mua ròng với 154,56 tỷ đồng, đồng thời tăng 4,74% lên 256.100 đồng/cổ phiếu. VHM đứng ngay sau với 133,09 tỷ đồng và tăng 2,45%. MCH cũng được mua ròng hơn 101 tỷ đồng.

Nhóm ngân hàng ghi nhận sự phân hóa. VPB được mua ròng 96,73 tỷ đồng, STB 64,61 tỷ đồng. VIB, TPB và SHB cũng xuất hiện trong nhóm được mua ròng. Ngược lại, VCB bị bán ròng 79,48 tỷ đồng, ACB 53,59 tỷ đồng, HDB 50,59 tỷ đồng, trong khi CTG và MBB lần lượt bị bán ròng khoảng 27 tỷ đồng và 22 tỷ đồng. FPT tiếp tục được khối ngoại gom gần 70 tỷ đồng.

Ở chiều bán ra, DXG chịu áp lực lớn nhất từ khối ngoại, với mức bán ròng 118,54 tỷ đồng. HPG đứng thứ ba với giá trị bán ròng 71,56 tỷ đồng. KDH và NVL cũng bị bán ròng lần lượt 50,3 tỷ đồng và 34,35 tỷ đồng.

Khối ngoại mua ròng mạnh 2 cổ phiếu nhà Vingroup - Nguồn: Dstock

Chỉ còn hơn hai tuần trước thời điểm danh mục FTSE Global Equity Index Series chính thức có hiệu lực từ ngày 21/9, dòng tiền ngoại sớm trở lại mua ròng, tập trung vào một số cổ phiếu. Hai cổ phiếu được giải ngân nhiều nhất phiên gồm VIC và VHM đều thuộc nhóm cổ phiếu dự kiến nhận tỷ trọng đáng kể trong dòng vốn thụ động theo lộ trình nâng hạng.