Kho bạc Nhà nước khu vực XIV thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn Đắk Lắk

Theo Kho bạc Nhà nước khu vực XIV, năm 2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công được giao trên địa bàn Đắk Lắk là 15.485.513 triệu đồng, trong đó kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao là 10.038.444 triệu đồng. Cơ cấu nguồn vốn gồm 4.016.411 triệu đồng vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ và 11.469.102 triệu đồng vốn cân đối ngân sách địa phương.

Đến ngày 28/8/2026, lũy kế giải ngân đạt 3.661.829 triệu đồng, bằng 23,6% kế hoạch vốn được giao và 36,5% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ giải ngân 589.138 triệu đồng, đạt 14,7% kế hoạch; vốn cân đối ngân sách địa phương giải ngân 3.072.691 triệu đồng, đạt 26,8% kế hoạch.

Để thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn Đắk Lắk, Kho bạc Nhà nước khu vực XIV đã chủ động phối hợp với các chủ đầu tư, đơn vị giao dịch trong quá trình thực hiện thủ tục thanh toán; kịp thời rà soát, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, tháo gỡ những nội dung còn vướng mắc, góp phần rút ngắn thời gian xử lý và hạn chế sai sót trong quá trình thanh toán.

Cùng với đó, Kho bạc Nhà nước khu vực XIV thường xuyên phối hợp với chủ đầu tư rà soát những nội dung còn tồn tại trong hồ sơ, hướng dẫn hoàn thiện thủ tục theo quy định; thực hiện nhập, điều chỉnh phân bổ kế hoạch vốn theo các quyết định của cấp có thẩm quyền, trong đó có các quyết định kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2025 sang năm 2026.

Kho bạc Nhà nước khu vực XIV tập trung vào việc hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị thực hiện đúng và đầy đủ các thủ tục cần thiết để khoản chi đủ điều kiện thanh toán. Qua đó, vừa tạo thuận lợi cho quá trình giải ngân, vừa góp phần bảo đảm việc sử dụng nguồn vốn đầu tư công đúng mục đích, đúng quy định và hiệu quả.

Trong tháng 8/2026, Kho bạc Nhà nước khu vực XIV đã ban hành nhiều văn bản nhằm thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả giao dịch và xử lý các vấn đề liên quan đến quản lý, thanh toán vốn đầu tư công như: Công văn số 1537/KBXIV-NV2 ngày 05/8/2026 về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Công văn số 1631/KBXIV-NV2 ngày 18/8/2026 về việc đẩy mạnh giao dịch trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước; Công văn số 1668/KBXIV-NV2 ngày 22/8/2026 về việc gia hạn bảo lãnh tạm ứng; cùng các văn bản đôn đốc xử lý số dư tạm ứng vốn đầu tư công.

Song song với việc tạo thuận lợi cho giải ngân, Kho bạc Nhà nước khu vực XIV tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ. Đơn vị tổ chức rà soát, chấn chỉnh hoạt động nghiệp vụ, khắc phục tình trạng quá hạn xử lý, quá hạn tiếp nhận hồ sơ; đồng thời yêu cầu việc hướng dẫn, trả lại hồ sơ phải nêu rõ lý do, nội dung cần hoàn thiện, bảo đảm công khai, minh bạch và thuận lợi cho đơn vị giao dịch.

Trong tháng 9/2026, Kho bạc Nhà nước khu vực XIV tiếp tục phối hợp với các chủ đầu tư tập trung đôn đốc giải ngân đối với các dự án có khối lượng hoàn thành, phù hợp với kế hoạch vốn được giao; thực hiện đối chiếu số liệu dự án định kỳ; rà soát, đôn đốc thanh toán và thu hồi các khoản tạm ứng đến hạn theo quy định.

Với phương châm cải cách thủ tục, tăng cường giao dịch điện tử, hướng dẫn rõ ràng, xử lý đúng hạn và đồng hành cùng đơn vị giao dịch, Kho bạc Nhà nước khu vực XIV tiếp tục góp phần khơi thông dòng vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách và phục vụ tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn./.