Chấm điểm giải ngân đầu tư công: Thử nghiệm trước khi chấm chính thức

Phân loại rõ tiến độ giải ngân

Việc chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công được thực hiện theo Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 24/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ. Trong 2 tháng thử nghiệm, 100% bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã thực hiện nhập dữ liệu trên Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính (Hệ thống CSDLTC).

Phương án chấm điểm được thực hiện trên 2 nhóm chỉ tiêu gồm mức độ hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn kéo dài và mức độ hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn năm.

Kết quả kỳ tháng 7 cho thấy, đối với kế hoạch vốn kéo dài, có 6 bộ, ngành và 15 địa phương đạt tiến độ giải ngân rất tốt (từ 90 điểm trở lên); 1 bộ và 5 địa phương đạt tiến độ giải ngân tốt (từ 80 điểm đến dưới 90 điểm); 5 bộ, ngành và 8 địa phương đạt mức giải giải ngân trung bình (từ 60 điểm đến dưới 80 điểm) ; 8 bộ, ngành và 6 địa phương giải ngân chưa tốt (dưới 60 điểm).

Đối với kế hoạch vốn năm, có 13 bộ, ngành và 15 địa phương đạt rất tốt; 1 bộ và 6 địa phương đạt tốt; 8 bộ, ngành và 9 địa phương đạt trung bình; 11 bộ, ngành và 4 địa phương chưa tốt.

Sang kỳ tháng 8, với kế hoạch vốn kéo dài, có 5 bộ, ngành và 15 địa phương đạt rất tốt; 3 bộ, ngành và 2 địa phương đạt tốt; 2 bộ, ngành và 10 địa phương đạt trung bình; 11 bộ, ngành và 7 địa phương chưa tốt.

Với kế hoạch vốn năm, có 12 bộ, ngành và 7 địa phương đạt rất tốt; 5 bộ, ngành và 6 đia phương đạt tốt; 9 bộ, ngành và 8 địa phương đạt mức trung bình; 7 bộ, ngành và 3 địa phương chưa tốt.

Hai kỳ chấm điểm thử giải ngân vốn đầu tư công trong tháng 7 và tháng 8/2026 bước đầu cho thấy phương án chấm điểm đã phản ánh được sự khác biệt về tiến độ và mức độ thực hiện giữa các bộ, ngành, địa phương. Ảnh minh họa: H.T

Theo Bộ Tài chính, kết quả chấm điểm thử bước đầu cho thấy phương án có tính khả thi về mặt tổ chức thực hiện, đồng thời phân loại được tình hình giải ngân theo các mức độ. Việc chấm điểm trên Hệ thống CSDLTC cũng hình thành cơ sở dữ liệu về kế hoạch vốn đăng ký giải ngân và các khó khăn, vướng mắc của từng đơn vị.

Nguồn dữ liệu này phục vụ Bộ Tài chính tổng hợp, phân tích nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân, từ đó phục vụ công tác theo dõi, đôn đốc và điều hành trong các kỳ tiếp theo.

Hoàn thiện dữ liệu, hệ thống trước kỳ chấm chính thức

Bên cạnh kết quả đạt được, theo Bộ Tài chính, quá trình thử nghiệm cũng phát sinh một số khó khăn trong cập nhật và đối chiếu dữ liệu.

Cụ thể, một số địa phương nhập dữ liệu đăng ký giải ngân trong tháng chưa thống nhất với số liệu tại báo cáo định kỳ hàng tháng theo Thông tư số 37/2025/TT-BTC ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về chế độ và mẫu biểu báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Trong giai đoạn mới triển khai, một số cơ quan chưa nắm rõ cách xác định số kế hoạch vốn đăng ký giải ngân trong tháng, dẫn đến nhập số liệu chưa đúng hướng dẫn và phải điều chỉnh.

Một số địa phương báo cáo số “lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề” tại báo cáo định kỳ hàng tháng không khớp với số thực giải ngân hết tháng đã được Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Chính phủ. Việc này gây khó khăn cho tổng hợp, đối chiếu và kiểm tra kết quả chấm điểm trên Hệ thống CSDLTC.

Ngoài ra, một số bộ, ngành và địa phương chậm đăng ký tài khoản người sử dụng trên Hệ thống CSDLTC khiến việc nhập dữ liệu kỳ tháng 7 còn chậm, ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp, chấm điểm.

Từ thực tế những vấn đề phát sinh, Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện các chức năng của Hệ thống CSDLTC, bảo đảm hệ thống có khả năng nhận diện, cảnh báo các trường hợp dữ liệu bất thường (số lũy kế giải ngân tháng sau nhỏ hơn tháng trước…), chênh lệch hoặc chưa đầy đủ trước kỳ chấm điểm. Đồng thời hoàn thiện Hệ thống CSDLTC để thực hiện chấm điểm theo quý và cả năm.

Trên cơ sở kết quả chấm điểm thử và các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ các bộ, ngành và địa phương trong quá trình thực hiện, đồng thời tiếp tục tổng hợp, phân tích kết quả chấm điểm và thông tin về khó khăn, vướng mắc để phục vụ công tác theo dõi, đôn đốc và điều hành giải ngân.

Đối với các đơn vị đã giải ngân 100% kế hoạch vốn, từ các tháng tiếp theo, đơn vị được chấm 100 điểm và không phải tiếp tục nhập định kỳ số liệu đăng ký giải ngân, khó khăn, vướng mắc trên Hệ thống CSDLTC. Trường hợp phát sinh kế hoạch vốn giao bổ sung, cơ quan có trách nhiệm thực hiện nhập dữ liệu theo quy định.

Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền, Bộ Tài chính sẽ kịp thời xử lý. Những nội dung vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Cũng theo Bộ Tài chính, kết quả chấm điểm kỳ tháng 7 và tháng 8 là kết quả chấm điểm thử, được sử dụng để rà soát, hoàn thiện phương án và Hệ thống CSDLTC trước khi triển khai chấm điểm chính thức từ kỳ tháng 10/2026; không sử dụng để đánh giá, xếp loại chính thức các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.