Tài chính

Chấm điểm giải ngân đầu tư công: Thử nghiệm trước khi chấm chính thức

Vân Hà

Vân Hà

hanhthaopham@gmail.com
15:06 | 03/09/2026
(TBTCO) - Hai kỳ chấm điểm thử giải ngân vốn đầu tư công trong tháng 7 và tháng 8/2026 bước đầu cho thấy phương án chấm điểm đã phản ánh được sự khác biệt về tiến độ và mức độ thực hiện giữa các bộ, ngành, địa phương. Kết quả thử nghiệm đồng thời giúp Bộ Tài chính rà soát, hoàn thiện phương án trước khi triển khai chấm điểm chính thức từ kỳ tháng 10.
aa

Phân loại rõ tiến độ giải ngân

Việc chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công được thực hiện theo Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 24/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ. Trong 2 tháng thử nghiệm, 100% bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã thực hiện nhập dữ liệu trên Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính (Hệ thống CSDLTC).

Phương án chấm điểm được thực hiện trên 2 nhóm chỉ tiêu gồm mức độ hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn kéo dài và mức độ hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn năm.

Kết quả kỳ tháng 7 cho thấy, đối với kế hoạch vốn kéo dài, có 6 bộ, ngành và 15 địa phương đạt tiến độ giải ngân rất tốt (từ 90 điểm trở lên); 1 bộ và 5 địa phương đạt tiến độ giải ngân tốt (từ 80 điểm đến dưới 90 điểm); 5 bộ, ngành và 8 địa phương đạt mức giải giải ngân trung bình (từ 60 điểm đến dưới 80 điểm) ; 8 bộ, ngành và 6 địa phương giải ngân chưa tốt (dưới 60 điểm).

Đối với kế hoạch vốn năm, có 13 bộ, ngành và 15 địa phương đạt rất tốt; 1 bộ và 6 địa phương đạt tốt; 8 bộ, ngành và 9 địa phương đạt trung bình; 11 bộ, ngành và 4 địa phương chưa tốt.

Sang kỳ tháng 8, với kế hoạch vốn kéo dài, có 5 bộ, ngành và 15 địa phương đạt rất tốt; 3 bộ, ngành và 2 địa phương đạt tốt; 2 bộ, ngành và 10 địa phương đạt trung bình; 11 bộ, ngành và 7 địa phương chưa tốt.

Với kế hoạch vốn năm, có 12 bộ, ngành và 7 địa phương đạt rất tốt; 5 bộ, ngành và 6 đia phương đạt tốt; 9 bộ, ngành và 8 địa phương đạt mức trung bình; 7 bộ, ngành và 3 địa phương chưa tốt.

Chấm điểm giải ngân đầu tư công: Thử nghiệm trước khi chấm chính thức
Hai kỳ chấm điểm thử giải ngân vốn đầu tư công trong tháng 7 và tháng 8/2026 bước đầu cho thấy phương án chấm điểm đã phản ánh được sự khác biệt về tiến độ và mức độ thực hiện giữa các bộ, ngành, địa phương. Ảnh minh họa: H.T

Theo Bộ Tài chính, kết quả chấm điểm thử bước đầu cho thấy phương án có tính khả thi về mặt tổ chức thực hiện, đồng thời phân loại được tình hình giải ngân theo các mức độ. Việc chấm điểm trên Hệ thống CSDLTC cũng hình thành cơ sở dữ liệu về kế hoạch vốn đăng ký giải ngân và các khó khăn, vướng mắc của từng đơn vị.

Nguồn dữ liệu này phục vụ Bộ Tài chính tổng hợp, phân tích nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân, từ đó phục vụ công tác theo dõi, đôn đốc và điều hành trong các kỳ tiếp theo.

Hoàn thiện dữ liệu, hệ thống trước kỳ chấm chính thức

Bên cạnh kết quả đạt được, theo Bộ Tài chính, quá trình thử nghiệm cũng phát sinh một số khó khăn trong cập nhật và đối chiếu dữ liệu.

Cụ thể, một số địa phương nhập dữ liệu đăng ký giải ngân trong tháng chưa thống nhất với số liệu tại báo cáo định kỳ hàng tháng theo Thông tư số 37/2025/TT-BTC ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về chế độ và mẫu biểu báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Trong giai đoạn mới triển khai, một số cơ quan chưa nắm rõ cách xác định số kế hoạch vốn đăng ký giải ngân trong tháng, dẫn đến nhập số liệu chưa đúng hướng dẫn và phải điều chỉnh.

Một số địa phương báo cáo số “lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề” tại báo cáo định kỳ hàng tháng không khớp với số thực giải ngân hết tháng đã được Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Chính phủ. Việc này gây khó khăn cho tổng hợp, đối chiếu và kiểm tra kết quả chấm điểm trên Hệ thống CSDLTC.

Ngoài ra, một số bộ, ngành và địa phương chậm đăng ký tài khoản người sử dụng trên Hệ thống CSDLTC khiến việc nhập dữ liệu kỳ tháng 7 còn chậm, ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp, chấm điểm.

Từ thực tế những vấn đề phát sinh, Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện các chức năng của Hệ thống CSDLTC, bảo đảm hệ thống có khả năng nhận diện, cảnh báo các trường hợp dữ liệu bất thường (số lũy kế giải ngân tháng sau nhỏ hơn tháng trước…), chênh lệch hoặc chưa đầy đủ trước kỳ chấm điểm. Đồng thời hoàn thiện Hệ thống CSDLTC để thực hiện chấm điểm theo quý và cả năm.

Trên cơ sở kết quả chấm điểm thử và các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ các bộ, ngành và địa phương trong quá trình thực hiện, đồng thời tiếp tục tổng hợp, phân tích kết quả chấm điểm và thông tin về khó khăn, vướng mắc để phục vụ công tác theo dõi, đôn đốc và điều hành giải ngân.

Đối với các đơn vị đã giải ngân 100% kế hoạch vốn, từ các tháng tiếp theo, đơn vị được chấm 100 điểm và không phải tiếp tục nhập định kỳ số liệu đăng ký giải ngân, khó khăn, vướng mắc trên Hệ thống CSDLTC. Trường hợp phát sinh kế hoạch vốn giao bổ sung, cơ quan có trách nhiệm thực hiện nhập dữ liệu theo quy định.

Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền, Bộ Tài chính sẽ kịp thời xử lý. Những nội dung vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Cũng theo Bộ Tài chính, kết quả chấm điểm kỳ tháng 7 và tháng 8 là kết quả chấm điểm thử, được sử dụng để rà soát, hoàn thiện phương án và Hệ thống CSDLTC trước khi triển khai chấm điểm chính thức từ kỳ tháng 10/2026; không sử dụng để đánh giá, xếp loại chính thức các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Tiếp tục hoàn thiện công cụ chấm điểm giải ngân

Trong những tháng tới, Bộ Tài chính tiếp tục hoàn thiện Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính, nhất là chức năng nhận diện, cảnh báo dữ liệu bất thường, chênh lệch hoặc chưa đầy đủ trước kỳ chấm điểm; đồng thời hoàn thiện việc chấm điểm theo quý và cả năm.

Trên cơ sở kết quả chấm điểm thử nghiệm và những vấn đề phát sinh, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ các bộ, cơ quan trung ương và địa phương; tổng hợp, phân tích kết quả, qua đó phục vụ công tác theo dõi, đôn đốc và điều hành giải ngân.
Vân Hà
Từ khóa:
chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công kỳ chấm điểm tháng 7 kỳ chấm điểm tháng 8 kỳ chấm chính thức

Bài liên quan

Giữ đà tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Giữ đà tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Giải ngân đầu tư công cả nước đạt 46,7%

Giải ngân đầu tư công cả nước đạt 46,7%

Khắc phục tình trạng dự án đúng quy trình, tiến độ nhưng vẫn kém hiệu quả

Khắc phục tình trạng dự án đúng quy trình, tiến độ nhưng vẫn kém hiệu quả

Dành cho bạn

Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh xử phạt 8 cơ sở kinh doanh dược, mỹ phẩm 324 triệu đồng

Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh xử phạt 8 cơ sở kinh doanh dược, mỹ phẩm 324 triệu đồng

Giải thưởng quản trị công ty - VLCA: Thước đo tin cậy, động lực cải thiện quản trị cho doanh nghiệp niêm yết Việt Nam

Giải thưởng quản trị công ty - VLCA: Thước đo tin cậy, động lực cải thiện quản trị cho doanh nghiệp niêm yết Việt Nam

Kho bạc Nhà nước mở rộng thanh toán tự động tiền điện, nước

Kho bạc Nhà nước mở rộng thanh toán tự động tiền điện, nước

Xuất nhập khẩu vượt 770 tỷ USD sau 8 tháng

Xuất nhập khẩu vượt 770 tỷ USD sau 8 tháng

Người nộp thuế chủ động khai, tạm nộp và quyết toán thuế tránh tâm lý lo ngại chờ quy định mới

Người nộp thuế chủ động khai, tạm nộp và quyết toán thuế tránh tâm lý lo ngại chờ quy định mới

Đề xuất cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực chứng khoán

Đề xuất cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực chứng khoán

Đọc thêm

Việt Nam và Cộng hòa Sakha thúc đẩy hợp tác toàn diện, thực chất

Việt Nam và Cộng hòa Sakha thúc đẩy hợp tác toàn diện, thực chất

(TBTCO) - Sáng ngày 3/9/2026, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF 2026) diễn ra tại thành phố Vladivostok, Liên bang Nga, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn đã có cuộc hội đàm song phương với Người đứng đầu Cộng hòa Sakha (Yakutia) thuộc Liên bang Nga, ông Aysen Sergeyevich Nikolayev.
Infographics: Bộ Tài chính tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Infographics: Bộ Tài chính tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính

(TBTCO) - Theo báo cáo cập nhật tháng 8/2026, Bộ Tài chính tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm tháo gỡ khó khăn, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Theo đó, Bộ đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 208 thủ tục; Chi phí tuân thủ dự kiến giảm 17.290 tỷ đồng/năm, thời gian giải quyết giảm 2.036 ngày.
Khi dòng vốn đầu tư công đến công trình kịp thời, đúng lúc

Khi dòng vốn đầu tư công đến công trình kịp thời, đúng lúc

(TBTCO) - Những cải cách trong hướng dẫn, thanh toán vốn đầu tư công của Kho bạc Nhà nước đang góp phần rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, đưa nguồn lực ngân sách đến chủ đầu tư, nhà thầu nhanh hơn. Khi đồng vốn được thanh toán kịp thời, công trường có thêm nguồn lực kịp thời để duy trì thi công, các dự án có thêm điều kiện bảo đảm tiến độ và sớm đưa công trình vào phục vụ người dân.
Quản lý tài sản công: Tài sản cũ “thức giấc”, tạo giá trị phát triển mới

Quản lý tài sản công: Tài sản cũ “thức giấc”, tạo giá trị phát triển mới

(TBTCO) - Nhiều địa phương đang khẩn trương đưa nhà, đất dôi dư trở lại phục vụ người dân. Phía sau những công trình được chuyển đổi là một nguồn lực lớn, trong đó riêng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng được ước tính có thể tiết kiệm khoảng 30.000 tỷ đồng cho ngân sách.
Đầu tư công - Động lực dẫn dắt tăng trưởng

Đầu tư công - Động lực dẫn dắt tăng trưởng

(TBTCO) - Không chỉ tạo tổng cầu và thúc đẩy tăng trưởng, đầu tư công còn được kỳ vọng trở thành “vốn mồi”, dẫn dắt và kích hoạt các nguồn lực xã hội. Khi dòng vốn được tập trung vào những dự án có sức lan tỏa lớn, đầu tư công có thể tạo thêm động lực để nền kinh tế tiến tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.
Cải cách thể chế tài chính: "Chìa khóa vàng" mở đường tăng trưởng kinh tế

Cải cách thể chế tài chính: "Chìa khóa vàng" mở đường tăng trưởng kinh tế

(TBTCO) - Cải cách thể chế tài chính đang chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển. Theo đó, chính sách ngày càng minh bạch, thông thoáng, giảm chi phí tuân thủ, tháo gỡ điểm nghẽn và khơi thông nguồn lực cho người dân, doanh nghiệp, mở đường cho tăng trưởng kinh tế.
Việt Nam và Liên bang Nga thúc đẩy hợp tác kinh tế thực chất tại vùng Viễn Đông

Việt Nam và Liên bang Nga thúc đẩy hợp tác kinh tế thực chất tại vùng Viễn Đông

(TBTCO) - Ngày 2/9/2026, bên lề Diễn đàn Kinh tế phương Đông lần thứ XI (EEF 11) diễn ra tại Vladivostok, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn đã có cuộc hội đàm song phương với Thứ trưởng thứ nhất Bộ Phát triển vùng Viễn Đông và Bắc Cực Liên bang Nga, ông Vitaly Vladimirovich Altabaev.
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đề xuất 5 định hướng chiến lược thúc đẩy hợp tác kinh tế Nga - ASEAN

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đề xuất 5 định hướng chiến lược thúc đẩy hợp tác kinh tế Nga - ASEAN

(TBTCO) - Ngày 2/9/2026, tại thành phố Vladivostok (Liên bang Nga), trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế phương Đông lần thứ XI, Bộ trưởng Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại phiên Đối thoại kinh doanh Nga - ASEAN.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Quy định về chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện vận tải

Quy định về chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện vận tải

Khối ngoại đảo chiều bán ròng, dòng ngân hàng chịu áp lực

Khối ngoại đảo chiều bán ròng, dòng ngân hàng chịu áp lực

42,76 triệu USD giúp Việt Nam hiện đại hóa hệ thống thủy lợi, tăng cường khả năng chống chịu

42,76 triệu USD giúp Việt Nam hiện đại hóa hệ thống thủy lợi, tăng cường khả năng chống chịu

Chứng khoán phái sinh ngày 3/9: Chênh lệch đồng loạt chuyển sang trạng thái âm

Chứng khoán phái sinh ngày 3/9: Chênh lệch đồng loạt chuyển sang trạng thái âm

Doanh nghiệp Việt phải vượt "rào cản xanh" để giữ chân đối tác toàn cầu

Doanh nghiệp Việt phải vượt "rào cản xanh" để giữ chân đối tác toàn cầu

Chứng khoán ngày 3/9: Áp lực bán gia tăng, VN-Index chấm dứt chuỗi phiên tăng liên tiếp

Chứng khoán ngày 3/9: Áp lực bán gia tăng, VN-Index chấm dứt chuỗi phiên tăng liên tiếp

Đề xuất cắt giảm toàn bộ điều kiện kinh doanh với dịch vụ kế toán

Đề xuất cắt giảm toàn bộ điều kiện kinh doanh với dịch vụ kế toán

Mở rộng đầu ra cho sản phẩm vùng dân tộc thiểu số

Mở rộng đầu ra cho sản phẩm vùng dân tộc thiểu số

VPBank tung game mới, khách hàng nhận ưu đãi kép khi tham gia Hoàn tiền Thịnh Vượng

VPBank tung game mới, khách hàng nhận ưu đãi kép khi tham gia Hoàn tiền Thịnh Vượng

Từ năm 2027 trở đi, seri tiền mới in được xác lập theo nguyên tắc mới

Từ năm 2027 trở đi, seri tiền mới in được xác lập theo nguyên tắc mới

Ngày 2/9: Giá heo hơi trên cả nước đồng loạt đi ngang

Ngày 2/9: Giá heo hơi trên cả nước đồng loạt đi ngang

Tỷ giá USD hôm nay (3/9): Tỷ giá trung tâm tăng sau kỳ nghỉ lễ, USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (3/9): Tỷ giá trung tâm tăng sau kỳ nghỉ lễ, USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (2/9): DXY tiến sát 100 điểm, kỳ vọng nâng lãi suất lan rộng tại nhiều ngân hàng trung ương

Tỷ giá USD hôm nay (2/9): DXY tiến sát 100 điểm, kỳ vọng nâng lãi suất lan rộng tại nhiều ngân hàng trung ương

Ngày 1/9: Giá heo hơi đang bước vào nhịp điều chỉnh

Ngày 1/9: Giá heo hơi đang bước vào nhịp điều chỉnh

Ngày 1/9: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 1/9: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Tỷ giá USD hôm nay (1/9): DXY lùi nhẹ, thị trường chờ tín hiệu lạm phát trước quyết định lãi suất của ECB

Tỷ giá USD hôm nay (1/9): DXY lùi nhẹ, thị trường chờ tín hiệu lạm phát trước quyết định lãi suất của ECB

Giá vàng hôm nay ngày 3/9: Giá vàng trong nước tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 3/9: Giá vàng trong nước tiếp tục giảm

Ngày 3/9: Giá cà phê đồng loạt giảm, hồ tiêu tiếp tục đi ngang

Ngày 3/9: Giá cà phê đồng loạt giảm, hồ tiêu tiếp tục đi ngang