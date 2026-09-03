Doanh nghiệp

Hơn 206 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay lại hoạt động

Diệu Hoa

Diệu Hoa

hanh.tbtc@gmail.com
15:10 | 03/09/2026
(TBTCO) - Theo số liệu công bố của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 8 tháng năm 2026, cả nước có gần 206,4 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, bình quân mỗi tháng có 25,8 nghìn doanh nghiệp gia nhập thị trường. Tuy nhiên, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tiếp tục tăng mạnh.
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Trong tháng 8, cả nước có gần 12,2 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký gần 189,4 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký gần 60,4 nghìn lao động, giảm 14,4% về số doanh nghiệp, tăng 13,9% về vốn đăng ký và giảm 26,4% về số lao động so với tháng 7.

So với cùng kỳ năm trước, giảm 40,5% về số doanh nghiệp, giảm 41,9% về số vốn đăng ký và giảm 43,5% về số lao động. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 8 đạt 15,6 tỷ đồng, tăng 33,2% so với tháng trước và giảm 2,3% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, cả nước còn có gần 9,5 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 6,5% so với tháng trước và giảm 23,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Cũng trong tháng, có 5.322 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 39,0% so với tháng trước và giảm 18,5% so với cùng kỳ năm 2025; có 7.566 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 27,1% và tăng 10,1%; có 9.631 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 33,6% và tăng 151,2%.

Hơn 206 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay lại hoạt động
Tình hình đăng ký doanh nghiệp 8 tháng năm 2026 so với cùng kỳ năm 2025. Biểu đồ: Cục Thống kê

Tính chung 8 tháng năm 2026, cả nước có gần 138,1 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký gần 1.708,3 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký gần 657,7 nghìn lao động, tăng 7,7% về số doanh nghiệp, tăng 36,2% về vốn đăng ký và giảm 15,4% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng năm 2026 đạt 12,4 tỷ đồng, tăng 26,4% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong tám tháng năm 2026 đạt gần 4,4 triệu tỷ đồng, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Bên cạnh đó, cả nước có gần 68,3 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (giảm 15,8% so với cùng kỳ năm 2025), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong 8 tháng năm 2026 lên gần 206,4 nghìn doanh nghiệp, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm 2025. Bình quân một tháng có 25,8 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Theo khu vực kinh tế, 8 tháng năm 2026 có 1.448 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng 24,1% so với cùng kỳ năm trước; gần 34,1 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 19,8%; gần 102,6 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, tăng 4,1%.

Tính chung 8 tháng, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là hơn 88,0 nghìn doanh nghiệp, giảm 7,3% so với cùng kỳ năm trước; gần 28,6 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 40,3%; hơn 40,8 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 125,5%. Bình quân một tháng có 19,7 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Diệu Hoa
Từ khóa:
doanh nghiệp thành lập mới quay lại hoạt động

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