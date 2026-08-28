1Matrix đổi tên thành VMatrix, mở rộng định hướng phát triển hạ tầng số

Sự điều chỉnh diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trên nhiều lĩnh vực. Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt ra định hướng đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Trong lĩnh vực tài chính, Đề án cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam theo Quyết định 1413/QĐ-TTg cũng đặt ra các nhiệm vụ về hiện đại hóa thị trường, phát triển hạ tầng và tăng cường ứng dụng công nghệ. Bên cạnh đó, Quyết định 21/2026/QĐ-TTg xác định các công nghệ và sản phẩm công nghệ chiến lược, tạo cơ sở cho việc ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng một số công nghệ mới.

Theo bà Nguyễn Vân Hiền - Tổng Giám đốc VMatrix, Phó Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA), việc thay đổi tên gọi phản ánh sự điều chỉnh về phạm vi hoạt động của doanh nghiệp trong bối cảnh các yêu cầu về hạ tầng công nghệ và chuyển đổi số đang thay đổi.

1Matrix công bố đổi tên thành VMatrix

Doanh nghiệp cho biết, sau khi đổi tên, sẽ tiếp tục phát triển Mạng Dịch vụ đa chuỗi Blockchain Việt Nam (VBSN), đồng thời định hướng hệ thống này theo mô hình hạ tầng số tin cậy.

VBSN từng được giới thiệu tại Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ VI. Đến tháng 7/2026, hệ thống được giới thiệu với định vị mới về hạ tầng số tin cậy tại Hội nghị Mã hóa tài sản thực Việt Nam (Vietnam RWA Summit).

Theo thông tin công bố, hệ thống đang được nghiên cứu, thử nghiệm trong một số bài toán liên quan đến định danh, quản lý đô thị và hoạt động của các tổ chức tài chính, công nghệ.

Về mặt công nghệ, blockchain được sử dụng như một lớp hạ tầng hỗ trợ xác thực, kết nối và truy xuất dữ liệu, tài sản và giao dịch. Doanh nghiệp cũng đang phát triển mô hình cung cấp hạ tầng blockchain dưới dạng dịch vụ để các tổ chức có thể sử dụng chung hạ tầng thay vì xây dựng hệ thống blockchain riêng./.