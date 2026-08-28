Tài chính

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Đại sứ Pháp Olivier Brochet chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ

Đức Minh

Đức Minh

Minhtbtc@gmail.com; nguyenducminh-tbtc@mof.gov.vn
16:06 | 28/08/2026
(TBTCO) - Ngày 28/8/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đã tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, đồng thời trao đổi về nhiều nội dung hợp tác quan trọng giữa Việt Nam và Pháp.
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Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn chúc mừng Đại sứ Olivier Brochet đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác và trân trọng cảm ơn những đóng góp tích cực của Đại sứ đối với sự phát triển trong quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung cũng như với Bộ Tài chính nói riêng.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Đại sứ Pháp Olivier Brochet chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn và Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet. Ảnh: Đức Minh

Bộ trưởng nhấn mạnh, Bộ Tài chính đánh giá cao những đóng góp tích cực của Đại sứ Olivier Brochet trong nhiệm kỳ, nhất là việc góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Pháp lên Đối tác Chiến lược toàn diện và thúc đẩy triển khai các thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 10/2024.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Đại sứ Pháp Olivier Brochet chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Bộ Tài chính trân trọng sự đồng hành của Pháp trong huy động nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi cho các dự án phát triển hạ tầng, giao thông đô thị, ứng phó biến đổi khí hậu và chuyển đổi xanh. Các dự án này đã tạo ra những kết quả cụ thể và có ý nghĩa lâu dài đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Bộ Tài chính mong muốn Pháp và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tiếp tục ưu tiên hỗ trợ các dự án chiến lược, có quy mô lớn, tác động lan tỏa cao.

Thay mặt Bộ Tài chính, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn chúc Đại sứ Olivier Brochet gặt hái nhiều thành công hơn nữa trên cương vị công tác mới và tiếp tục hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp, ngân hàng, nhà đầu tư Pháp với Việt Nam, đặc biệt trong những lĩnh vực Việt Nam đang ưu tiên thu hút đầu tư có chất lượng cao, công nghệ tiên tiến và giá trị gia tăng lớn.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Đại sứ Pháp Olivier Brochet chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Đại sứ Olivier Brochet gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Bộ trưởng và các cơ quan chuyên môn của Bộ Tài chính về sự phối hợp chặt chẽ trong suốt nhiệm kỳ công tác của ông tại Việt Nam. Đại sứ đánh giá cao mối quan hệ hợp tác tin cậy giữa Đại sứ quán Pháp, AFD và Bộ Tài chính Việt Nam.

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ công tác vào ngày 7/9 tới, Đại sứ Olivier Brochet sẽ trở về Pháp để đảm nhận cương vị Giám đốc Viện Đào tạo Ngoại giao và Lãnh sự Pháp. Ông khẳng định, trên cương vị mới, sẽ tiếp tục dành sự ủng hộ cho Việt Nam và góp phần thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực ngoại giao, công ích.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Đại sứ Pháp Olivier Brochet chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ
Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Trong khuôn khổ cuộc làm việc, hai bên đã thống nhất kế hoạch tổ chức Đối thoại Kinh tế cấp cao thường niên vào ngày 1/12 tới tại Paris. Lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết đã giao Cục Quản lý nợ và kinh tế đối ngoại chủ động phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Pháp và AFD tại Việt Nam chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung và chương trình nghị sự cho sự kiện này.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Đại sứ Pháp Olivier Brochet chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, Đại sứ Olivier Brochet cùng các thành viên đoàn công tác hai bên chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Đức Minh

Đây sẽ là dịp quan trọng để hai bên đánh giá các kết quả đạt được, đồng thời vạch ra các định hướng hợp tác mới thực chất và hiệu quả hơn trong giai đoạn tiếp theo./.

Đức Minh
Từ khóa:
bộ tài chính việt nam nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi Đại sứ Olivier Brochet Cơ quan Phát triển Pháp AFD Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn

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