Ngày 28/8: Giá cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu tăng nhẹ

Giá cà phê lùi xuống dưới 97.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá cà phê giảm 700 - 800 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục đi xuống, giảm thêm 700 - 800 đồng/kg so với ngày hôm trước. Mặt bằng thu mua hiện dao động trong khoảng 95.700 - 96.500 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Nông cũ (Lâm Đồng), giá cà phê giảm 700 đồng/kg, xuống còn 96.500 đồng/kg, tiếp tục là mức cao nhất trong các địa phương được khảo sát.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cùng giảm 800 đồng/kg, lùi về 96.200 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng giảm xuống còn 95.700 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Như vậy, sau khi có thời điểm tiến sát mốc 100.000 đồng/kg hồi đầu tuần, giá cà phê nội địa đã liên tục điều chỉnh trở lại. Mặt bằng thu mua hiện đã xuống dưới 97.000 đồng/kg tại toàn bộ các vùng trồng trọng điểm.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê tiếp tục giảm trên cả hai sàn giao dịch chủ chốt. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 1,78%, tương đương 65 USD/tấn, xuống còn 3.742 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 giảm 2,09%, tương đương 77 USD/tấn, còn 3.691 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 9/2026 giảm mạnh 3,72%, tương đương 13,8 US cent/pound, xuống 357,6 US cent/pound. Hợp đồng tháng 12/2026 giảm 3,98%, còn 322,15 US cent/pound.

Giá tiêu nhích tăng tại một số địa phương

Giá tiêu hôm nay tăng 500 đồng/kg tại Gia Lai và Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh minh họa

Giá tiêu hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm có dấu hiệu khởi sắc trở lại sau nhiều phiên biến động khá hẹp. Mặt bằng thu mua hiện dao động trong khoảng 136.000 - 138.500 đồng/kg. Đáng chú ý, Gia Lai và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) cùng ghi nhận mức tăng 500 đồng/kg, đưa giá thu mua lên 136.500 đồng/kg.

Trong khi đó, giá tại các địa phương còn lại không có biến động mới. Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục dẫn đầu với mức 138.500 đồng/kg. Đắk Lắk đứng kế tiếp ở mức 138.000 đồng/kg.

Đồng Nai hiện giao dịch ở 136.000 đồng/kg, thấp nhất trong các địa phương được khảo sát.

Như vậy, sau chuỗi ngày thị trường chủ yếu đi ngang và giảm nhẹ trước đó, giá tiêu nội địa đã xuất hiện tín hiệu tăng trở lại tại một số vùng. Tuy nhiên, biên độ điều chỉnh vẫn khá hẹp và chưa làm thay đổi đáng kể mặt bằng giá chung.

Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu diễn biến trái chiều tại các quốc gia sản xuất lớn. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia tăng 0,35%, tương ứng 24 USD/tấn so với ngày trước, lên 6.897 USD/tấn.

Ngược chiều, tiêu đen ASTA 570 của Brazil giảm 1,69%, tương đương 100 USD/tấn, xuống còn 5.800 USD/tấn. Với mức giá này, tiêu Brazil tiếp tục nằm trong nhóm có giá chào bán thấp trên thị trường quốc tế.

Giá tiêu đen Malaysia không thay đổi, duy trì ở mức cao 9.300 USD/tấn. Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tiếp tục ổn định. Loại 500 g/l và 550 g/l được chào bán trong khoảng 5.990 - 6.050 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, tiêu trắng Muntok của Indonesia tăng 0,35%, tương đương 33 USD/tấn, lên 9.443 USD/tấn.

Trong khi đó, tiêu trắng Việt Nam tiếp tục được báo giá 8.400 USD/tấn, còn Malaysia duy trì mức 12.200 USD/tấn./.