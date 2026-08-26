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Ngày 26/8: Giá cao su thế giới nghiêng về xu hướng tăng

06:38 | 26/08/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (26/8) nghiêng rõ về xu hướng tăng khi hợp đồng kỳ hạn gần trên sàn SHFE và SGX đồng loạt tăng mạnh. Trái lại, sàn TOCOM và thị trường Thái Lan đi ngang cho thấy lực mua đang tập trung tại thị trường Trung Quốc và Singapore. Trong nước, giá cao su nguyên liệu tiếp tục được các doanh nghiệp duy trì ổn định.
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Ngày 26/8: Giá cao su thế giới nghiêng về xu hướng tăng
Giá cao su trên sàn SHFE và SGX hôm nay đồng loạt tăng mạnh.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng giao tháng 8 ổn định ở mức 478,90 Yên/kg. Hợp đồng giao tháng 9 cũng không có biến động ở mức 457 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa (RSS3) đi ngang 87,6 Baht/kg. Trong khi đó, giá cao su tấm hun khói xuất khẩu chuẩn (RSS3) và cao su khối của Thái Lan lần lượt tăng 0,35% và 1,05%, lên 92,57 Baht/kg và 80,1 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 9 ở mức 17.855 Nhân dân tệ/tấn, tăng 1,68%. Hợp đồng giao tháng 10 ở mức 17.905 Nhân dân tệ/tấn, tăng 1,59%.

Hợp đồng cao su butadien giao tháng 10 có khối lượng giao dịch lớn nhất tăng 160 Nhân dân tệ, tương đương 1,1%, lên 14.720 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 9 ở mức ở mức 237,40 Cent/kg, tăng 2,02%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 10 ở mức 234,60 Cent/kg, tăng 1,96%.

Mức tăng đồng đều trên SHFE và SGX cho thấy thị trường đã tích cực hơn. Tuy nhiên, giá trên sàn TOCOM và thị trường Thái Lan đi ngang, phản ánh lo ngại thiếu hụt nguồn cung trước mắt chưa chuyển thành kỳ vọng tăng bền vững trong dài hạn. Giá cao su tiếp tục chịu tác động từ nguồn cung tại Đông Nam Á, nhu cầu nguyên liệu của ngành săm lốp Trung Quốc, biến động tỷ giá và điều kiện thời tiết tại các vùng sản xuất lớn.

Giá cao su trong nước

Trái với diễn biến tích cực trên thị trường thế giới, giá thu mua mủ cao su trong nước tại nhiều doanh nghiệp tiếp tục không thay đổi.

Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Giá cao su trong nước nhìn chung chưa ghi nhận biến động đáng kể. Trong thời gian tới, giá thu mua có thể tiếp tục chịu ảnh hưởng từ diễn biến giá cao su kỳ hạn trên thị trường quốc tế, giá dầu và tình hình nguồn cung tại các quốc gia sản xuất lớn trong khu vực./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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