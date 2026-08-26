Xã hội

Hà Nội, Lào Cai chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW

06:40 | 26/08/2026
(TBTCO) - Hà Nội và Lào Cai trao đổi kinh nghiệm về xây dựng chính sách, quản trị dựa trên dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số, hướng tới triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.
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Chiều 25/8, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng chủ trì buổi tiếp Đoàn công tác tỉnh Lào Cai do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng Quốc Hưng làm Trưởng đoàn, đến trao đổi kinh nghiệm thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị.

Trước buổi làm việc, Đoàn công tác tỉnh Lào Cai đã khảo sát thực tế tại Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, với vị trí, vai trò của Thủ đô, Hà Nội xác định trách nhiệm không chỉ là tổ chức thực hiện tốt các chủ trương của Trung ương mà còn phải tiên phong đổi mới tư duy, chủ động triển khai những mô hình, cách làm mới và tạo ra những kết quả thực chất có thể chia sẻ, nhân rộng.

Hà Nội, Lào Cai chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Nghị quyết 57
Quang cảnh hội nghị.

Theo ông Trương Việt Dũng, tinh thần xuyên suốt của Hà Nội là chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển; sử dụng dữ liệu, công nghệ và đổi mới sáng tạo để nâng cao năng lực quản trị; lấy những bài toán thực tiễn của Thành phố, người dân và doanh nghiệp làm đầu bài, đồng thời lấy kết quả thực chất, có thể đo lường được làm thước đo.

Hà Nội xác định vai trò tiên phong của Thủ đô phải được thể hiện bằng khả năng biến chủ trương thành kết quả, biến nguồn lực thành giá trị và biến những mô hình hiệu quả thành động lực lan tỏa cho phát triển.

Tuy nhiên, thực tiễn triển khai vẫn đặt ra nhiều vấn đề cần tiếp tục giải quyết, từ cơ chế, chính sách, dữ liệu, nguồn nhân lực, chuyển đổi số doanh nghiệp đến phát triển thị trường khoa học và công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Tại cuộc làm việc, hai địa phương tập trung trao đổi kinh nghiệm trong tham mưu, xây dựng cơ chế, chính sách và tổ chức triển khai; các giải pháp chuyển đổi số gắn với yêu cầu thực tiễn của từng ngành, lĩnh vực.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội khẳng định Hà Nội sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm, mô hình và giải pháp đã triển khai, đồng thời mong muốn lắng nghe, học hỏi kinh nghiệm từ thực tiễn của Lào Cai. Việc trao đổi được định hướng theo tinh thần hai chiều, tăng cường kết nối, hợp tác và hướng tới những kết quả cụ thể, thiết thực, có khả năng triển khai trong thực tiễn.

Tại cuộc làm việc, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW tại Thành phố.

Theo đó, thời gian qua, Hà Nội đã có nhiều chỉ đạo trong việc cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, định hướng của Trung ương, đồng thời triển khai các mô hình, giải pháp mới trên 3 trụ cột gồm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số và phát triển bền vững.

Để tiếp tục thúc đẩy triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, Hà Nội đã ban hành kế hoạch, xác định các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời triển khai các đề án, dự án và công trình trọng điểm. Các nhiệm vụ được xác định rõ người, rõ việc, rõ thời gian và gắn với nguồn lực thực hiện.

Hà Nội, Lào Cai chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Nghị quyết 57
Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng phát biểu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Giàng Quốc Hưng cũng cho biết, chuyến công tác nhằm trao đổi về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, những lĩnh vực được hai địa phương xác định là động lực quan trọng cho phát triển trong giai đoạn tới.

Theo ông Giàng Quốc Hưng, chuyến công tác không đơn thuần là học tập kinh nghiệm mà còn là bước chuẩn bị để Lào Cai tiếp nhận những mô hình, cách làm đã được thực tiễn kiểm chứng, đồng thời lựa chọn nội dung phù hợp với điều kiện của tỉnh để triển khai.

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, Lào Cai đang tập trung chuyển từ “làm chuyển đổi số” sang “quản trị và phát triển dựa trên dữ liệu, công nghệ và đổi mới sáng tạo”. Tỉnh đặc biệt quan tâm kinh nghiệm của Hà Nội trong xây dựng, chuẩn hóa, kết nối và chia sẻ dữ liệu; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý nhà nước; xây dựng các mô hình trung tâm điều hành dựa trên dữ liệu và các nền tảng dùng chung.

Lào Cai cũng mong muốn Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm đưa chuyển đổi số xuống cơ sở, xây dựng chính quyền số, xã hội số và cung cấp dịch vụ số đến người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đề nghị cơ quan chuyên môn hai địa phương tiếp tục phối hợp về dữ liệu, AI, quản trị số, chính quyền số ở cơ sở và đào tạo nguồn nhân lực; đồng thời nghiên cứu những mô hình Hà Nội đang triển khai có khả năng nhân rộng để Lào Cai chủ động chuẩn bị và áp dụng phù hợp với thực tế.

Kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng đánh giá đây là cuộc trao đổi thực chất, cùng chia sẻ kinh nghiệm vì mục tiêu thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Ông Trương Việt Dũng nhấn mạnh Hà Nội không xem các tỉnh, thành phố là đối tượng cạnh tranh mà cùng nhau học hỏi để phát triển. Những mô hình hiệu quả của Hà Nội sẵn sàng chia sẻ với Lào Cai; đồng thời Hà Nội cũng mong muốn tiếp tục học hỏi kinh nghiệm từ các địa phương.

Diệu Hoa
Từ khóa:
hà nội Nghị quyết 57 chia sẻ kinh nghiệm

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