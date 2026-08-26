Thao túng cổ phiếu CAR, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng, cấm giao dịch 3 năm

Căn cứ kết quả giám sát, kiểm tra, ngày 22/8/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 516/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Võ Bình Nguyên (địa chỉ: 1910-B chung cư Central Point Building, số 219 Trung Kính, phường Trung Hòa, TP. Hà Nội) số tiền 1,5 tỷ đồng về hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Kết quả kiểm tra cho thấy, trong khoảng thời gian từ ngày 13/7/2022 đến ngày 31/3/2023, ông Võ Bình Nguyên đã sử dụng 11 tài khoản chứng khoán để liên tục thực hiện giao dịch mua, bán cổ phiếu CAR, qua đó tạo cung, cầu giả tạo và thao túng thị trường đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt.

Hành vi trên vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 12 Luật Chứng khoán. Mức phạt được áp dụng theo khoản 3 Điều 5 và khoản 1 Điều 36 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, kết quả kiểm tra và tính toán cho thấy, ông Võ Bình Nguyên không có khoản thu trái pháp luật từ hành vi vi phạm.

Bên cạnh mức phạt tiền, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 518/QĐ-UBCK áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm đối với ông Võ Bình Nguyên. Theo đó, ông Nguyên bị cấm giao dịch chứng khoán trong thời hạn 3 năm kể từ ngày 26/8/2026.

Diễn biến giá cổ phiếu CAR

Đồng thời, ông Nguyên bị cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán trong thời hạn 3 năm, kể từ ngày 26/8/2026.

Liên quan đến vụ việc, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng ban hành Quyết định số 517/QĐ-XPHC xử phạt 9 cá nhân, tổ chức do cho ông Võ Bình Nguyên mượn tài khoản chứng khoán để giao dịch, dẫn đến hành vi thao túng cổ phiếu CAR trong giai đoạn từ ngày 13/7/2022 đến ngày 31/3/2023.

Các trường hợp bị xử phạt gồm: bà Nguyễn Khánh Thủy, bà Đỗ Thị Bích Liên, bà Kiều Thị Ngoan, hai cá nhân cùng tên Nguyễn Thu Trang, bà Hoàng Thảo Dung, bà Trần Thị Thanh Nga, bà Cấn Thị Việt Trinh và Công ty cổ phần Fibo Invest.

Theo quyết định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 9 cá nhân, tổ chức trên bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong thời hạn 9 tháng do có hành vi cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán dẫn đến thao túng thị trường. Kết quả kiểm tra chưa có cơ sở xác định 9 cá nhân, tổ chức này có số lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm.

Ngoài biện pháp xử phạt nêu trên, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 519/QĐ-UBCK áp dụng biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật. Theo đó, cả 9 cá nhân, tổ chức bị cấm giao dịch chứng khoán trong thời hạn 2 năm.

Đối với 8 cá nhân, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đồng thời áp dụng biện pháp cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán trong thời hạn 2 năm./.