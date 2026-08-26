Chứng khoán

Thao túng cổ phiếu CAR, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng, cấm giao dịch 3 năm

Tấn Minh

Tấn Minh

[email protected]
05:47 | 26/08/2026
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt ông Võ Bình Nguyên 1,5 tỷ đồng do sử dụng 11 tài khoản để thao túng cổ phiếu CAR của Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt. Ngoài bị phạt tiền, ông Nguyên còn bị cấm giao dịch chứng khoán và cấm đảm nhiệm chức vụ tại các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán trong thời hạn 3 năm.
aa

Căn cứ kết quả giám sát, kiểm tra, ngày 22/8/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 516/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Võ Bình Nguyên (địa chỉ: 1910-B chung cư Central Point Building, số 219 Trung Kính, phường Trung Hòa, TP. Hà Nội) số tiền 1,5 tỷ đồng về hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Kết quả kiểm tra cho thấy, trong khoảng thời gian từ ngày 13/7/2022 đến ngày 31/3/2023, ông Võ Bình Nguyên đã sử dụng 11 tài khoản chứng khoán để liên tục thực hiện giao dịch mua, bán cổ phiếu CAR, qua đó tạo cung, cầu giả tạo và thao túng thị trường đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt.

Hành vi trên vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 12 Luật Chứng khoán. Mức phạt được áp dụng theo khoản 3 Điều 5 và khoản 1 Điều 36 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, kết quả kiểm tra và tính toán cho thấy, ông Võ Bình Nguyên không có khoản thu trái pháp luật từ hành vi vi phạm.

Bên cạnh mức phạt tiền, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 518/QĐ-UBCK áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm đối với ông Võ Bình Nguyên. Theo đó, ông Nguyên bị cấm giao dịch chứng khoán trong thời hạn 3 năm kể từ ngày 26/8/2026.

Thao túng cổ phiếu CAR, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng, cấm giao dịch 3 năm
Diễn biến giá cổ phiếu CAR

Đồng thời, ông Nguyên bị cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán trong thời hạn 3 năm, kể từ ngày 26/8/2026.

Liên quan đến vụ việc, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng ban hành Quyết định số 517/QĐ-XPHC xử phạt 9 cá nhân, tổ chức do cho ông Võ Bình Nguyên mượn tài khoản chứng khoán để giao dịch, dẫn đến hành vi thao túng cổ phiếu CAR trong giai đoạn từ ngày 13/7/2022 đến ngày 31/3/2023.

Các trường hợp bị xử phạt gồm: bà Nguyễn Khánh Thủy, bà Đỗ Thị Bích Liên, bà Kiều Thị Ngoan, hai cá nhân cùng tên Nguyễn Thu Trang, bà Hoàng Thảo Dung, bà Trần Thị Thanh Nga, bà Cấn Thị Việt Trinh và Công ty cổ phần Fibo Invest.

Theo quyết định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 9 cá nhân, tổ chức trên bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong thời hạn 9 tháng do có hành vi cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán dẫn đến thao túng thị trường. Kết quả kiểm tra chưa có cơ sở xác định 9 cá nhân, tổ chức này có số lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm.

Ngoài biện pháp xử phạt nêu trên, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 519/QĐ-UBCK áp dụng biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật. Theo đó, cả 9 cá nhân, tổ chức bị cấm giao dịch chứng khoán trong thời hạn 2 năm.

Đối với 8 cá nhân, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đồng thời áp dụng biện pháp cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán trong thời hạn 2 năm./.

Tấn Minh
Từ khóa:
thao túng cổ phiếu CAR xử phạt ông Võ Bình Nguyên hành vi thao túng thị trường chứng khoán cấm đảm nhiệm chức vụ chứng khoán cấm giao dịch chứng khoán 3 năm quyết định xử phạt vi phạm hành chính đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật ủy ban chứng khoán nhà nước ông Võ Bình Nguyên

Bài liên quan

Hoàn thiện khung pháp lý về quản lý, phát triển thị trường công cụ nợ, phù hợp hệ thống KRX

Hoàn thiện khung pháp lý về quản lý, phát triển thị trường công cụ nợ, phù hợp hệ thống KRX

Thao túng cổ phiếu DPG, một cá nhân bị thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán

Thao túng cổ phiếu DPG, một cá nhân bị thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán

COMA 18 bị phạt 425 triệu đồng do nhiều vi phạm về chứng khoán

COMA 18 bị phạt 425 triệu đồng do nhiều vi phạm về chứng khoán

Dành cho bạn

Bộ Tài chính triển khai Nghị quyết số 21- NQ/TW về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan

Bộ Tài chính triển khai Nghị quyết số 21- NQ/TW về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan

Bộ Tài chính và Hiệp hội Kế toán Công chứng Australia tiếp tục mở rộng hợp tác

Bộ Tài chính và Hiệp hội Kế toán Công chứng Australia tiếp tục mở rộng hợp tác

Singapore mong muốn cùng Việt Nam phát huy hiệu quả Đối tác Chiến lược toàn diện

Singapore mong muốn cùng Việt Nam phát huy hiệu quả Đối tác Chiến lược toàn diện

Tăng tốc đưa vốn đầu tư công vào các công trình

Tăng tốc đưa vốn đầu tư công vào các công trình

Khối ngoại gom mạnh cổ phiếu Vingroup trước thềm dòng vốn nâng hạng

Khối ngoại gom mạnh cổ phiếu Vingroup trước thềm dòng vốn nâng hạng

Hà Nội miễn phí tham quan nhiều di tích dịp Quốc khánh 2/9

Hà Nội miễn phí tham quan nhiều di tích dịp Quốc khánh 2/9

Đọc thêm

Chứng khoán phái sinh 25/8: Dòng tiền sôi động trước ngưỡng tâm lý quan trọng

Chứng khoán phái sinh 25/8: Dòng tiền sôi động trước ngưỡng tâm lý quan trọng

(TBTCO) - Dòng tiền trên phái sinh sôi động trở lại. Khối lượng giao dịch hợp đồng chính 41I1G9000 đạt 267.921 hợp đồng, tăng tới 34,4% so với phiên trước.
Ngành quỹ chuẩn bị cho một chu kỳ tăng tốc

Ngành quỹ chuẩn bị cho một chu kỳ tăng tốc

(TBTCO) - Sự gia tăng của tài sản cá nhân, nền tảng công nghệ ngày càng hoàn thiện và cơ hội từ nâng hạng thị trường đang mở thêm dư địa cho ngành quản lý quỹ. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành dòng vốn thực trong chu kỳ mới, còn nhiều công việc cần các bên chung tay.
Chứng khoán ngày 25/8: VN-Index nối dài chuỗi tăng, dòng tiền phân hóa mạnh

Chứng khoán ngày 25/8: VN-Index nối dài chuỗi tăng, dòng tiền phân hóa mạnh

Thị trường chứng khoán ngày 25/8 tiếp tục nối dài chuỗi tăng sang phiên thứ 4 và có thời điểm vượt mốc 1.800 điểm. Tuy nhiên, áp lực chốt lời gia tăng cùng sắc đỏ lan rộng khiến chỉ số nhanh chóng thu hẹp đà tăng, cho thấy thị trường đang bước vào vùng giằng co mạnh.
Tỷ lệ nợ quá hạn lên 3,8%, sức ép thanh khoản và huy động vốn ngành ngân hàng gia tăng

Tỷ lệ nợ quá hạn lên 3,8%, sức ép thanh khoản và huy động vốn ngành ngân hàng gia tăng

(TBTCO) - VIS Rating cảnh báo rủi ro tài sản ngân hàng đang lan rộng, khi tỷ lệ nợ quá hạn tăng từ 3,3% lên 3,8% trong nửa đầu năm 2026. Trong bối cảnh lãi suất neo cao, khả năng trả nợ suy giảm, bộ đệm vốn ở mức khiêm tốn; trong khi đó, rủi ro huy động vốn và thanh khoản tiếp tục hiện hữu khi tín dụng trung, dài hạn tăng mạnh.
Tổng Giám đốc MB Capital: Công nghệ là chìa khóa mở rộng quy mô ngành quỹ

Tổng Giám đốc MB Capital: Công nghệ là chìa khóa mở rộng quy mô ngành quỹ

(TBTCO) - Quy mô ngành quỹ Việt Nam còn khoảng cách lớn so với nhiều thị trường phát triển. Theo ông Chu Hồng Kiên - Tổng Giám đốc MB Capital, công nghệ có thể giúp rút ngắn khoảng cách này, nhưng ngành quỹ cần đồng thời mở rộng hệ thống phân phối và nguồn hàng đầu tư.
Nâng hạng mở cơ hội hút vốn, ngành quỹ còn nhiều dư địa phát triển

Nâng hạng mở cơ hội hút vốn, ngành quỹ còn nhiều dư địa phát triển

(TBTCO) - Việc thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng không chỉ mở ra cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế mà còn phản ánh mức độ trưởng thành của thị trường và nhà đầu tư. Tuy nhiên, để biến cơ hội thành dòng vốn dài hạn, các chuyên gia cho rằng, Việt Nam cần tiếp tục nâng chất lượng hàng hóa, đồng thời phát triển ngành quỹ nhằm hình thành lực lượng nhà đầu tư chuyên nghiệp, bền vững hơn.
Giao dịch repo tuần qua tăng hơn 2,3 lần, đạt 28.500 tỷ đồng

Giao dịch repo tuần qua tăng hơn 2,3 lần, đạt 28.500 tỷ đồng

(TBTCO) - Giao dịch mua bán lại (repo) tăng mạnh lên 28.500 tỷ đồng trong tuần qua, góp phần đưa tổng giá trị giao dịch trái phiếu chính phủ đạt 74.900 tỷ đồng.
Phát triển ngành quỹ, hướng tới cơ cấu nhà đầu tư chuyên nghiệp, bền vững

Phát triển ngành quỹ, hướng tới cơ cấu nhà đầu tư chuyên nghiệp, bền vững

(TBTCO) - Sự phát triển của công nghệ số đang mở rộng cơ hội tiếp cận các sản phẩm tài chính, song cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về kiến thức và quản trị rủi ro. Trong bối cảnh đó, phát triển ngành quỹ và gia tăng tỷ trọng nhà đầu tư tổ chức được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm hình thành cơ cấu nhà đầu tư cân bằng, chuyên nghiệp, góp phần nâng cao tính ổn định và bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Xử phạt 50 triệu đồng đối với Dược phẩm dược liệu Pharmedic

Xử phạt 50 triệu đồng đối với Dược phẩm dược liệu Pharmedic

Hà Nội, Lào Cai chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW

Hà Nội, Lào Cai chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW

Ngày 26/8: Giá cao su thế giới nghiêng về xu hướng tăng

Ngày 26/8: Giá cao su thế giới nghiêng về xu hướng tăng

Ngày 26/8: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu xuất hiện tín hiệu mới

Ngày 26/8: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu xuất hiện tín hiệu mới

Ngày 26/8: Giá heo hơi tiếp tục tăng mạnh

Ngày 26/8: Giá heo hơi tiếp tục tăng mạnh

Ngày 26/8: Giá một số loại lúa tươi và gạo nguyên liệu xuất khẩu giảm

Ngày 26/8: Giá một số loại lúa tươi và gạo nguyên liệu xuất khẩu giảm

Giá vàng hôm nay 26/8: Vàng thế giới neo cao, vàng trong nước vẫn chưa dừng tăng

Giá vàng hôm nay 26/8: Vàng thế giới neo cao, vàng trong nước vẫn chưa dừng tăng

Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung 2 thông tư trong lĩnh vực chứng khoán

Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung 2 thông tư trong lĩnh vực chứng khoán

Bộ Tài chính triển khai Kế hoạch chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới

Bộ Tài chính triển khai Kế hoạch chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới

Chính thức giảm thuế cho hơn 81% doanh nghiệp và gần 100% hộ, cá nhân kinh doanh

Chính thức giảm thuế cho hơn 81% doanh nghiệp và gần 100% hộ, cá nhân kinh doanh

Tỷ giá USD hôm nay (25/8): USD đồng loạt đi lên, thị trường hướng về dữ liệu PCE của Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (25/8): USD đồng loạt đi lên, thị trường hướng về dữ liệu PCE của Mỹ

Ngày 25/8: Giá heo hơi nối dài xu hướng phục hồi

Ngày 25/8: Giá heo hơi nối dài xu hướng phục hồi

Bổ sung 15 nhóm dấu hiệu đáng ngờ trong giao dịch tài sản mã hóa

Bổ sung 15 nhóm dấu hiệu đáng ngờ trong giao dịch tài sản mã hóa

Ngày 24/8: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu sát mốc 140.000 đồng/kg

Ngày 24/8: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu sát mốc 140.000 đồng/kg

Tỷ giá USD hôm nay (24/8): Tỷ giá trung tâm đứng ở 25.600 đồng, USD chờ loạt dữ liệu Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (24/8): Tỷ giá trung tâm đứng ở 25.600 đồng, USD chờ loạt dữ liệu Mỹ

Ngày 24/8: Giá heo hơi duy trì đà tăng ở một số địa phương

Ngày 24/8: Giá heo hơi duy trì đà tăng ở một số địa phương

Giá vàng hôm nay ngày 23/8: Vàng thế giới giữ mốc 4.600 USD/ounce, vàng trong nước tiếp đà tăng

Giá vàng hôm nay ngày 23/8: Vàng thế giới giữ mốc 4.600 USD/ounce, vàng trong nước tiếp đà tăng

Ngày 25/8: Giá cà phê tiếp đà khởi sắc, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 25/8: Giá cà phê tiếp đà khởi sắc, hồ tiêu neo ở mức cao

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +24.42
26/08 | +24.42 (7,677.28 +24.42 (+0.32%))
DJI +160.24
26/08 | +160.24 (53,577.40 +160.24 (+0.30%))
IXIC +171.11
26/08 | +171.11 (26,151.30 +171.11 (+0.66%))
NYA +42.01
26/08 | +42.01 (24,768.65 +42.01 (+0.17%))
XAX -214.99
26/08 | -214.99 (8,930.27 -214.99 (-2.35%))
BUK100P +3.19
26/08 | +3.19 (1,082.22 +3.19 (+0.30%))
RUT +14.94
26/08 | +14.94 (3,010.02 +14.94 (+0.50%))
VIX -0.40
26/08 | -0.40 (15.45 -0.40 (-2.52%))
FTSE +31.84
26/08 | +31.84 (10,886.16 +31.84 (+0.29%))
GDAXI +159.54
26/08 | +159.54 (26,266.14 +159.54 (+0.61%))
FCHI -13.81
26/08 | -13.81 (8,439.20 -13.81 (-0.16%))
STOXX50E +7.65
26/08 | +7.65 (6,455.63 +7.65 (+0.12%))
N100 +1.41
26/08 | +1.41 (1,934.28 +1.41 (+0.07%))
BFX +21.03
26/08 | +21.03 (5,834.53 +21.03 (+0.36%))
MOEX.ME -0.11
26/08 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI -498.40
26/08 | -498.40 (25,511.10 -498.40 (-1.92%))
STI +55.22
26/08 | +55.22 (5,735.68 +55.22 (+0.97%))
AXJO +105.70
26/08 | +105.70 (9,164.60 +105.70 (+1.17%))
AORD +105.20
26/08 | +105.20 (9,374.90 +105.20 (+1.13%))
BSESN +115.30
26/08 | +115.30 (77,656.09 +115.30 (+0.15%))
JKSE -24.02
26/08 | -24.02 (6,501.67 -24.02 (-0.37%))
KLSE -0.15
26/08 | -0.15 (1,736.33 -0.15 (-0.01%))
NZ50 -11.87
26/08 | -11.87 (13,980.85 -11.87 (-0.08%))
KS11 +45.78
26/08 | +45.78 (6,742.74 +45.78 (+0.68%))
TWII -54.84
26/08 | -54.84 (45,169.46 -54.84 (-0.12%))
GSPTSE +243.51
26/08 | +243.51 (36,957.63 +243.51 (+0.66%))
BVSP +2,670.08
26/08 | +2,670.08 (174,576.80 +2,670.08 (+1.55%))
MXX +522.22
26/08 | +522.22 (66,293.07 +522.22 (+0.79%))
IPSA -59.68
26/08 | -59.68 (10,887.72 -59.68 (-0.55%))
MERV +13,899.25
26/08 | +13,899.25 (3,009,028.75 +13,899.25 (+0.46%))
TA125.TA +16.64
26/08 | +16.64 (4,031.59 +16.64 (+0.41%))
CASE30 +112.20
26/08 | +112.20 (55,277.00 +112.20 (+0.20%))
JN0U.JO +38.50
26/08 | +38.50 (7,377.37 +38.50 (+0.52%))
DX-Y.NYB -0.01
26/08 | -0.01 (98.90 -0.01 (-0.01%))
125904-USD-STRD +11.37
26/08 | +11.37 (2,917.43 +11.37 (+0.39%))
XDB +0.18
26/08 | +0.18 (136.50 +0.18 (+0.13%))
XDE +0.09
26/08 | +0.09 (116.72 +0.09 (+0.08%))
000001.SS +7.44
26/08 | +7.44 (3,889.44 +7.44 (+0.19%))
N225 +328.33
26/08 | +328.33 (65,856.43 +328.33 (+0.50%))
XDN -0.05
26/08 | -0.05 (62.81 -0.05 (-0.08%))
XDA +0.15
26/08 | +0.15 (71.63 +0.15 (+0.21%))