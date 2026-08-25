Thời sự

Singapore mong muốn cùng Việt Nam phát huy hiệu quả Đối tác Chiến lược toàn diện

22:00 | 25/08/2026
(TBTCO) - Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam khẳng định, Singapore coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn cùng Việt Nam khai thác hiệu quả các cơ hội mà khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện mang lại.
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Chiều ngày 25/8, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Singapore và đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Việt Nam - Singapore lần thứ nhất, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã hội kiến Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam.

Singapore mong muốn cùng Việt Nam phát huy hiệu quả Đối tác Chiến lược toàn diện
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam. Ảnh: TTXVN

Tổng thống Tharman Shanmugaratnam đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam thăm chính thức Singapore, trong bối cảnh quan hệ hai nước đang phát triển mạnh mẽ sau khi được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện.

Tổng thống bày tỏ tin tưởng chuyến thăm cùng với thành công của Đối thoại Chiến lược Việt Nam - Singapore lần thứ nhất sẽ góp phần củng cố hơn nữa tin cậy chính trị, tăng cường hiểu biết giữa lãnh đạo hai nước và tạo thêm động lực đưa quan hệ Singapore - Việt Nam phát triển sâu rộng, thực chất, hiệu quả trong giai đoạn mới.

Đồng chí Trần Cẩm Tú chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Singapore đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, duy trì năng lực cạnh tranh cao, xây dựng nền kinh tế hiện đại, năng động, có sức chống chịu và thích ứng cao; đánh giá cao vai trò và những đóng góp tích cực của Singapore đối với hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Thường trực Ban Bí thư chia sẻ thông tin về các chủ trương chiến lược của Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới, đặc biệt là việc sắp xếp bộ máy hành chính, đồng thời, khẳng định Việt Nam nhất quán coi trọng quan hệ với Singapore, một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực.

Hai bên vui mừng nhận thấy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục là điểm sáng nổi bật và một trong những trụ cột vững chắc của quan hệ Việt Nam - Singapore, trong đó hợp tác đầu tư tập trung trong nhiều lĩnh vực quan trọng như công nghiệp chế biến, chế tạo, logistics, tài chính và công nghệ cao. Hai bên nhất trí cần tiếp tục phát huy và nâng cấp các mô hình hợp tác hiệu quả, phù hợp với yêu cầu phát triển xanh, thông minh và bền vững trong giai đoạn mới.

Đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng hiện nay là đưa khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện đi vào chiều sâu, chuyển hóa mức độ tin cậy chính trị cao và các thỏa thuận giữa lãnh đạo hai nước thành những chương trình, dự án và kết quả hợp tác cụ thể.

Hai bên cần tiếp tục duy trì thường xuyên trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, tăng cường kết nối giữa các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp; khai thác tốt hơn tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế, qua đó nâng cao chất lượng và tính bền vững của hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư.

Trong bối cảnh Việt Nam và Singapore đều đặt khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực ở vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị hai nước tạo những bước đột phá trong các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, kinh tế số, công nghệ bán dẫn, trung tâm dữ liệu, kinh tế xanh, năng lượng sạch, tài chính xanh và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đồng thời, nhấn mạnh hợp tác trong giai đoạn mới cần từng bước chuyển sang những lĩnh vực có hàm lượng công nghệ, tri thức và giá trị gia tăng cao hơn, không chỉ khai thác lợi thế hiện có mà còn cùng tạo ra những động lực tăng trưởng mới, qua đó đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của mỗi nước.

Tổng thống Tharman Shanmugaratnam đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và vị thế quốc tế ngày càng cao của Việt Nam, chia sẻ ấn tượng đặc biệt về thế hệ trẻ Việt Nam nhiều tài năng và giàu khát vọng; khẳng định Singapore coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn cùng Việt Nam khai thác hiệu quả các cơ hội mà khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện mang lại.

Tổng thống Singapore nhất trí hai nước có nhiều điều kiện thuận lợi để phát huy thế mạnh bổ trợ lẫn nhau, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế mới, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Đồng thời, nhất trí hai bên cần đẩy mạnh kết nối khoa học công nghệ, thúc đẩy mô hình hợp tác mới “Ba nhà của hai nước”, cùng tham gia vào quá trình đồng nghiên cứu, đồng phát triển và đồng hợp tác sản xuất, cùng thu hút đầu tư công nghiệp, công nghệ cao thế hệ mới.

Hai bên cũng trao đổi về những chuyển biến nhanh chóng, phức tạp của tình hình khu vực và thế giới; nhất trí trong bối cảnh môi trường quốc tế có nhiều yếu tố khó lường, Việt Nam và Singapore càng cần tăng cường trao đổi, phối hợp, cùng đóng góp vào duy trì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và thuận lợi cho phát triển.

Hai bên khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong ASEAN và tại các diễn đàn đa phương; cùng các nước thành viên củng cố đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực tự cường và vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, hợp tác và liên kết khu vực, đóng góp vào xây dựng một ASEAN hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Hà My
Từ khóa:
Việt Nam - Singapore Đối thoại chiến lược Việt Nam - Singapore Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam

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