Bộ Tài chính triển khai Kế hoạch chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới

Huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực

Kế hoạch số 05/KH-BTC được ban hành nhằm quán triệt sâu sắc, nâng cao trách nhiệm và vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, người đứng đầu các cấp; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện; cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Kết luận số 75-KL/TW theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính.

Mục tiêu đặt ra trong giai đoạn 2026 - 2030, tỷ lệ khu công nghiệp sinh thái trên cả nước đạt tối thiểu 10%. Ảnh: Dũng Minh

Theo đó, trọng tâm là triển khai thực hiện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao cho Đảng ủy Bộ Tài chính và Bộ Tài chính chủ trì, đồng chủ trì, phối hợp thực hiện theo Chương trình hành động số 31-CTr/TW ngày 28/7/2026 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 75-KL/TW.

Đồng thời, tích cực, chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, nhất là các nhiệm vụ về hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách tài chính, ngân sách; huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra đến năm 2030. Trong đó, phấn đấu thực hiện tốt chỉ tiêu được giao cho Đảng ủy Bộ Tài chính, Bộ Tài chính theo dõi, tổng hợp.

Tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng và thời hạn yêu cầu

Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh tổ chức quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu các đơn vị và cán bộ, đảng viên đối với thực hiện Kết luận số 75-KL/TW; tạo sự chuyển biến mạnh, thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, xác định bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu là một trong những động lực phát triển mới, gắn với nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Đặc biệt, tổ chức phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong Bộ Tài chính và phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao cho Bộ Tài chính chủ trì tại Chương trình hành động số 31-CTr/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ (Nghị quyết số 208/NQ-CP).

Nhiệm vụ cụ thể là theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trong tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm đạt tối thiểu 2% và tỷ lệ khu công nghiệp sinh thái trên cả nước đạt tối thiểu 10%; kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền các giải pháp bảo đảm thực hiện chỉ tiêu này.

Cùng với đó, thực hiện chủ trì nhiệm vụ, đề án, dự án quan trọng, bao gồm: rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách ưu đãi đối với các dự án đầu tư xanh, tuần hoàn, phát thải thấp, thích ứng với biến đổi khí hậu; huy động và triển khai hiệu quả nguồn vốn quốc tế, vốn vay ODA, viện trợ không hoàn lại; xây dựng, triển khai Chương trình phát triển 1.000 doanh nghiệp tiêu biểu, tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển các ngành công nghệ cao, công nghiệp mới nổi

Ngoài ra, Bộ Tài chính chủ động phối hợp với các bộ, ngành được giao chủ trì để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, đề án, dự án như: rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý, sử dụng ngân sách chi sự nghiệp bảo vệ môi trường; hoàn thiện cơ chế hỗ trợ lãi suất 2%/năm từ ngân sách nhà nước đối với doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh vay vốn tại ngân hàng thương mại để thực hiện dự án xanh, tuần hoàn, áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị.

Cùng với đó, rà soát, hoàn thiện cơ chế thúc đẩy trái phiếu xanh cho bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; rà soát, xây dựng cơ chế tiếp cận, huy động, quản lý, sử dụng hiệu quả các quỹ, cơ chế tài chính khí hậu cho công tác ứng phó với biến đổi khí hậu; phát triển khu công nghiệp sinh thái, hoàn thiện cơ chế cộng sinh công nghiệp…