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Bộ Tài chính triển khai Nghị quyết số 21- NQ/TW về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan

Hà Phương

Hà Phương

05:47 | 26/08/2026
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2283/QĐ-BTC về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 229/NQ-CP ngày 13/8/2026 của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21- NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan và Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 28/7/2026 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW.
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Kế hoạch được Bộ Tài chính ban hành nhằm tổ chức thực hiện đầy đủ, đúng hạn, có chất lượng các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 229/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 28/7/2026 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính.

Theo đó, việc xây dựng, sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan phải được thực hiện đồng bộ, thống nhất, bảo đảm kế thừa các quy định còn phù hợp, tăng cường tham vấn chuyên gia, nhà khoa học, người dân, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tượng chịu tác động để bảo đảm chất lượng chính sách và tính khả thi của văn bản pháp luật.

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Mục tiêu đến hết năm 2027, cơ bản hoàn thành Hệ thống thông tin quốc gia và cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Ảnh: Đức Thanh

Bám sát Kế hoạch của Chính phủ và Kế hoạch số 07 KH/TW của Bộ Chính trị, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính chủ động rà soát các nhiệm vụ của Bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao để thực hiện Kế hoạch.

Quá trình tổ chức thực hiện phải gắn kết chặt chẽ giữa hoàn thiện thể chế với cải cách hành chính, chuyển đổi số, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và bảo đảm nguồn lực thực hiện; phát huy tính chủ động, sáng tạo của địa phương trên cơ sở tăng cường kiểm tra, giám sát của Trung ương.

Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị trong Bộ tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của từng đơn vị; bảo đảm việc triển khai đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị.

Hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý và sử dụng đất đồng bộ với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Bộ Tài chính giao Cục Quản lý công sản chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong Bộ tham gia với Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và các văn bản quy định chi tiết thi hành theo chức năng, nhiệm vụ; hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đất đai về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; tham gia với Bộ Tư pháp thẩm định chính sách, dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và các luật có liên quan theo đúng quy định.

Vụ Tổ chức cán bộ được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong Bộ để tham gia với Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động của các tổ chức phát triển quỹ đất, cơ quan thực hiện chức năng quản lý giá đất, cơ quan xây dựng bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất; thực hiện các nội dung khác có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Cục Quản lý giá chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Đề án tiếp nhận và tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giá đất từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường về Bộ Tài chính để kịp thời kiện toàn ngay cơ cấu tổ chức, bộ máy, nhân sự, phòng và thiết bị làm việc, nguồn lực đảm bảo cho việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giá đất, đảm bảo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Cục Quản lý đấu thầu chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý công sản và các đơn vị có liên quan trong Bộ để tham gia với Bộ Nông nghiệp và Môi trường sửa đổi khoản 2a Điều 45 của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai

Theo Kế hoạch, Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Bộ có liên quan tham gia với Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong việc xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai, cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên phạm vi cả nước; phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan kết nối dữ liệu tài chính với cơ sở dữ liệu về đất đai.

Vụ Tài chính - Kinh tế ngành được giao chủ trì, phối hợp với Vụ Ngân sách nhà nước bố trí nguồn lực tài chính theo quy định.

Cục Quản lý Giá chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn thiện cơ chế quản lý giá đất; chủ trì tham gia với Bộ Nông nghiệp và Môi trường phần nội dung về giá đất tại Luật Đất đai (sửa đổi); xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai (sửa đổi) về giá đất.

Cục Quản lý công sản chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong Bộ hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đất đai về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí, lệ phí chủ trì, phối hợp với Cục Thuế và các đơn vị có liên quan hoàn thiện chính sách thuế, phí, lệ phí về đất đai.

Giải quyết cơ bản những hạn chế, khuyết điểm, vướng mắc kéo dài trong quản lý, sử dụng đất

Bộ Tài chính giao Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong Bộ tham gia với Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc rà soát, xử lý đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh và đất của các cơ sở sản xuất đã di dời khỏi trung tâm đô thị lớn.

Cục Quản lý công sản được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong Bộ tham gia với Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc rà soát, xử lý các loại đất được sử dụng đa mục đích; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc rà soát, xử lý đất cơ quan, trụ sở dôi dư, đất của đơn vị sự nghiệp đã di dời khỏi trung tâm đô thị lớn.

Vụ Tài chính - Kinh tế ngành chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong Bộ tham gia với Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong việc hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Vụ Phát triển hạ tầng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong Bộ hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc rà soát, xử lý dự án tồn đọng, kéo dài.

Danh mục các nhiệm vụ cụ thể triển khai thực hiện Nghị quyết số 229/NQ CP của Chính phủ và Kế hoạch số 07-KH/TW của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW tại Phụ lục đính kèm./.

Hà Phương
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