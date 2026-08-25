Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính tháng 8/2026: Đánh giá toàn diện tình hình triển khai các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị

Tham dự hội nghị có các đồng chí đại diện các Ban Đảng Trung ương, Ban tham mưu của Đảng ủy Chính phủ; đồng chí Trần Quốc Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính; đồng chí Đỗ Văn Trường - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính; đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính; cùng các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn chủ trì hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các vụ, cục và đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính đã báo cáo kết quả triển khai các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị thời gian qua, đồng thời thảo luận sâu về các nhóm giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện trong những tháng còn lại của năm 2026.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính Đỗ Văn Trường cho biết, nhằm theo dõi và đánh giá công tác thực hiện nhiệm vụ, Trung ương hiện đã triển khai hệ thống phần mềm theo dõi KPI và tiến độ làm việc của các đảng bộ trực thuộc. Việc cập nhật kết quả lên hệ thống đóng vai trò quan trọng, quyết định mức độ chính xác trong việc theo dõi, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng đơn vị.

Đồng chí Đỗ Văn Trường - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Do đó, đồng chí Phó Bí thư chuyên trách đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc, đúng quy định và hướng dẫn của Trung ương, đặc biệt chú trọng việc cập nhật đầy đủ, kịp thời kết quả công việc; lưu ý tránh tình trạng nhiệm vụ đã hoàn thành trên thực tế, nhưng chậm cập nhật trên hệ thống, dẫn đến việc bị ghi nhận hoặc đánh giá chưa hoàn thành.

Đối với các vướng mắc phát sinh do hệ thống còn tương đối mới, các đơn vị cần chủ động phản ánh ngay về Văn phòng Đảng ủy, Cục Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời, bảo đảm tính thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận cao của toàn Đảng bộ trong việc đưa các nghị quyết chiến lược vào thực tiễn.

Bộ trưởng nhấn mạnh, đối với các nghị quyết chiến lược, các đơn vị phải xây dựng chương trình hành động và kế hoạch chi tiết, qua đó làm rõ từng nhiệm vụ, tiến độ cũng như trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị phụ trách.

Đối với hệ thống phần mềm theo dõi KPI, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát quá trình tập huấn và vận hành thực tế. Các vướng mắc cần được phối hợp xử lý ngay, tuyệt đối không để ảnh hưởng đến tiến độ chung. Văn phòng Đảng ủy và Văn phòng Bộ Tài chính có trách nhiệm tăng cường đôn đốc, theo dõi và đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ theo đúng tiêu chuẩn, quy trình đã ban hành.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Đặc biệt, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, trọng tâm là trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác theo dõi và đánh giá cán bộ. Theo Bộ trưởng, đây là một nội dung rất mới, giúp việc đánh giá đi vào thực chất hơn, căn cứ sát sao từ chất lượng đến khối lượng công việc thực tế hoàn thành.

Việc số hóa và minh bạch hóa dữ liệu sẽ tạo căn cứ vững chắc để phản ánh đúng năng lực, tinh thần trách nhiệm cũng như mức độ đóng góp của từng cán bộ.

Nhấn mạnh quỹ thời gian của năm 2026 không còn nhiều, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn yêu cầu các đơn vị tập trung cao độ để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đã đề ra, đồng thời bắt tay ngay vào việc chuẩn bị kế hoạch công tác cho năm 2027. Toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Bộ Tài chính cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm, bám sát chương trình hành động, đảm bảo mọi nhiệm vụ được triển khai thực chất, đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao nhất./.