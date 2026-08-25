Thuế - Hải quan

Thuế TP. Hồ Chí Minh đã hoàn hơn 29.500 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp

Việt Dũng

Việt Dũng

[email protected]
15:26 | 25/08/2026
(TBTCO) - Đến hết ngày 24/8, Thuế TP. Hồ Chí Minh đã ban hành 3.379 quyết định hoàn thuế, với tổng số tiền 29.517 tỷ đồng. Trong đó, hoàn thuế cho hoạt động xuất khẩu chiếm 91% tổng số tiền đã hoàn.
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Hoàn 29.517 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng

Ngày 25/8, Thuế TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị gặp gỡ, trao đổi với các doanh nghiệp có hồ sơ hoàn thuế trên địa bàn nhằm trực tiếp lắng nghe, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đoàn Minh Dũng - Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) có vai trò quan trọng đối với cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh TP. Hồ Chí Minh tập trung đông doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ và xuất khẩu.

Thuế TP. Hồ Chí Minh đã hoàn 29.517 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp
Ông Đoàn Minh Dũng - Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Việt Dũng.

Theo ông Đoàn Minh Dũng, công tác hoàn thuế không chỉ liên quan đến việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế, mà còn góp phần duy trì dòng vốn cho doanh nghiệp tái đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Số liệu được Thuế TP. Hồ Chí Minh công bố tại hội nghị cho thấy, tính đến hết ngày 24/8/2026, cơ quan thuế đã ban hành 3.379 quyết định hoàn thuế, với tổng số tiền 29.517 tỷ đồng. Trong đó, hoàn thuế đối với hoạt động xuất khẩu chiếm khoảng 91%, hoàn thuế đối với dự án đầu tư chiếm 8,2%, còn các trường hợp hoàn thuế khác chiếm khoảng 0,8%.

Dù tiến độ hoàn thuế đã có chuyển biến tích cực, nhưng theo lãnh đạo Thuế TP. Hồ Chí Minh, vẫn còn những vấn đề cần tiếp tục tháo gỡ. Một trong những nguyên nhân gây vướng mắc đến từ chất lượng hồ sơ của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế phải đồng thời bảo đảm yêu cầu giải quyết hồ sơ kịp thời với việc thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý rủi ro, kiểm tra, xác minh theo quy định.

Ông Đoàn Minh Dũng nhấn mạnh, việc kiểm tra, xác minh nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi gian lận thuế, mua bán hoặc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, cũng như tình trạng lợi dụng chính sách hoàn thuế để trục lợi.

“Thuế TP. Hồ Chí Minh đề nghị doanh nghiệp tiếp tục nâng cao tính tuân thủ, chủ động rà soát hồ sơ trước khi đề nghị hoàn thuế, thực hiện kê khai, hạch toán đúng quy định, đồng thời cung cấp thông tin, tài liệu và giải trình kịp thời khi cơ quan Thuế yêu cầu”.

Ông Đoàn Minh Dũng
- Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh

Tại hội nghị, đại diện Thuế TP. Hồ Chí Minh chỉ ra 4 nhóm nguyên nhân chính có thể làm chậm quá trình giải quyết hồ sơ hoàn thuế, gồm áp lực nhân sự, hạ tầng công nghệ, chất lượng hồ sơ của người nộp thuế và yêu cầu xác minh khách quan.

Đáng chú ý, đến ngày 14/8/2026, còn 88 hồ sơ có nguy cơ trễ hạn, với tổng số tiền khoảng 2.410 tỷ đồng, chiếm khoảng 2,5% tổng số hồ sơ đã giải quyết. Số hồ sơ thuộc diện rủi ro này đã giảm 35% so với thời điểm cuối năm 2025.

Tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp

Từ thực tế xử lý hồ sơ hoàn thuế, các doanh nghiệp tham dự hội nghị cho biết, vẫn còn một số vướng mắc liên quan đến chứng từ, hệ thống điện tử cũng như chính sách đối với một số khoản chi phí. Việc trao đổi trực tiếp với cơ quan thuế giúp doanh nghiệp làm rõ cách xử lý và có cơ sở áp dụng vào thực tế.

Thuế TP. Hồ Chí Minh đã hoàn hơn 29.500 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp
Bà Nguyễn Thị Đào - Kế toán trưởng Công ty cổ phần Thép Posco Yamato Vina phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Việt Dũng.

Bà Nguyễn Thị Đào - Kế toán trưởng Công ty cổ phần Thép Posco Yamato Vina cho biết, trong quá trình thực hiện thủ tục hoàn thuế, doanh nghiệp gặp một số vướng mắc phát sinh từ lỗi trực tiếp trên hệ thống điện tử. Bà Đào cho rằng, đây là vấn đề mang tính khách quan. Việc được đối thoại trực tiếp giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn nguyên nhân cũng như cách thức xử lý.

Kế toán trưởng Công ty Thép Posco Yamato Vina cho biết thêm, những câu hỏi mà doanh nghiệp chuẩn bị trước đã lần lượt được cán bộ thuế trao đổi, giải đáp tại hội nghị. Nhờ đó, doanh nghiệp hiểu rõ vấn đề để áp dụng vào công việc thực tế.

Tương tự, ông Nguyễn Duy Khương - Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Electronic Vina cho biết, phần lớn các ý kiến được doanh nghiệp trao đổi tại hội nghị liên quan đến nhóm doanh nghiệp có hàng hóa xuất khẩu. Một trong những vấn đề doanh nghiệp quan tâm là chi phí cung ứng dịch vụ lao động thuê ngoài từ các tổ chức, doanh nghiệp.

Theo ông Khương, khoản chi phí này đang gặp vướng mắc trong việc khấu trừ và hoàn thuế do liên quan đến các quy định của pháp luật về lao động. Đây là vấn đề khiến doanh nghiệp xuất khẩu lo ngại, bởi nếu chưa được chấp nhận khấu trừ, hoàn thuế, dòng tiền của doanh nghiệp có thể bị ảnh hưởng.

Tại hội nghị, đại diện cơ quan thuế cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan quản lý về lĩnh vực lao động để tìm hướng tháo gỡ những vướng mắc liên quan, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thực hiện chính sách hoàn thuế.

“Việc hoàn thuế có ý nghĩa lớn về mặt tài chính đối với doanh nghiệp. Bởi khoản tiền được hoàn kịp thời giúp doanh nghiệp duy trì nguồn tài chính ổn định, phục vụ hoạt động sản xuất và gia tăng công suất. Ngược lại, nếu tiền hoàn thuế chậm về, chi phí tài chính của doanh nghiệp có thể tăng lên đáng kể” - ông Khương nói.

Theo đại diện Thuế TP. Hồ Chí Minh, so với cùng kỳ năm 2025, số tiền hoàn thuế giá trị gia tăng lũy kế đến ngày 14/8/2026 tăng từ 26.971 tỷ đồng lên 29.517 tỷ đồng, tương đương mức tăng 9,44%.

Về cơ cấu, nhóm hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chiếm tỷ trọng áp đảo, với 26.885 tỷ đồng, tương ứng 91,08% tổng số tiền hoàn, được thực hiện qua 3.242 quyết định; hoàn thuế đối với dự án đầu tư đạt 2.419 tỷ đồng, tương ứng 8,2%, qua 53 quyết định; các trường hợp khác đạt 213 tỷ đồng, tương ứng 0,72%, qua 84 quyết định.
Việt Dũng
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