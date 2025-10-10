Thuế TP Hồ Chí Minh tập trung nguồn lực hỗ trợ tiểu thương, hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế

(TBTCO) - Phó cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn chỉ đạo, Thuế TP Hồ Chí Minh tập trung nguồn lực tuyên truyền, hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chuyển sang phương pháp kê khai, nộp thuế đáp ứng chủ trương xóa bỏ thuế khoán vào năm 2026.

9 tháng, thu ngân sách đạt 89,35% dự toán

Báo cáo tại buổi làm việc với Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn, Trưởng thuế TP Hồ Chí Minh Đoàn Minh Dũng cho biết, từ ngày 1/7/2025, Thuế TP Hồ Chí Minh thực hiện tổ chức, sắp xếp bộ máy phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, trên cơ sở hợp nhất cơ quan thuế trên 3 địa bàn TP Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương (trước sắp xếp).

Phó cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Thuế TP Hồ Chí Minh.

Ngay sau hợp nhất, Ban lãnh đạo Thuế TP Hồ Chí Minh đã họp và thống nhất mục tiêu nhiệm vụ những tháng cuối năm 2025. Theo đó, trọng tâm Thuế TP Hồ Chí Minh tập trung triển khai sắp xếp, ổn định tổ chức bộ máy; tập trung cao độ hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước và các nhiệm vụ quản lý thuế; kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện tốt công tác vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác; tăng cường công tác quản lý nội ngành, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương công tác.

Với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, công tác thuế 9 tháng đầu năm 2025 của Thuế TP Hồ Chí Minh đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Trong đó, thu ngân sách đạt trên 448.430 tỷ đồng, bằng 89,35% dự toán được giao.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn ghi nhận và đánh giá cao kết quả Thuế TP Hồ Chí Minh đạt được trong 9 tháng đầu năm, đặc biệt là kết quả trong quý III/2025.

Thuế TP Hồ Chí Minh cũng đã ban hành trên 3.900 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng, với số tiền thuế được hoàn là trên 30.710 tỷ đồng (tăng 1,89% so với cùng kỳ), bằng 65,37% dự toán hoàn năm 2025. Riêng trong quý III/2025, Thuế TP Hồ Chí Minh, đã ban hành trên 1.000 quyết định, với tổng số thuế giá trị gia tăng được hoàn là trên 7.380 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công tác quản lý nợ thuế và công tác kiểm tra thuế cũng được Thuế TP Hồ Chí Minh chú trọng thực hiện nhằm phân tích nguyên nhân để áp dụng biện pháp xử lý phù hợp; gắn trách nhiệm của công chức thuế, cán bộ quản lý, lãnh đạo đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Một điểm sáng trong công tác quản lý thu từ hộ, cá nhân kinh doanh được hơn 8.090 tỷ đồng, đạt 73,38% dự toán, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước, chiếm khoảng 36,29% tổng số thu ngân sách nhà nước từ hộ, cá nhân kinh doanh của cả nước.

Lắng nghe, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc của người nộp thuế

Ông Mai Sơn chỉ đạo, Thuế TP Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy các mặt tích cực, kết quả đạt được, chung tay nỗ lực với tinh thần dám nghĩ, dám làm, vượt qua mọi khó khăn ban đầu, đưa bộ máy đi vào vận hành ổn định.

Phát huy kết quả đã đạt được, Thuế TP Hồ Chí Minh phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong 3 tháng cuối năm 2025, trong đó tập trung rà soát các nguồn thu, đặc biệt là khoản thu từ đất; phân tích, đánh giá kỹ tình hình kinh tế trong nước và trên địa bàn; theo dõi chặt chẽ tiến độ thu.

Ông Đoàn Minh Dũng - Trưởng Thuế TP Hồ Chí Minh báo cáo tình hình công tác quản lý thuế trên địa bàn.

Đồng thời lưu ý đánh giá tác động của các chính sách có thể tác động đến số thu và triển khai thực hiện trong những tháng cuối năm…, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trên địa bàn góp phần vào số thu toàn quốc đạt mục tiêu tăng trưởng chung 25% của toàn ngành.

Tiếp tục đánh giá số liệu nợ để có giải pháp, biện pháp cưỡng chế, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nợ thuế. Đồng thời lắng nghe khó khăn, vướng mắc của người nộp thuế để có tháo gỡ, hỗ trợ kịp thời cho người nộp thuế.

“Thuế TP Hồ Chí Minh tập trung nguồn lực tuyên truyền, hỗ trợ hộ cá nhân kinh doanh theo Đề án “Chuyển đổi mô hình, phương pháp quản lý thuế khi bỏ thuế khoán với hộ kinh doanh” được Bộ Tài chính ban hành tại Quyết định số 3389/QĐ-BTC ngày 6/10/2025” - ông Mai Sơn chỉ đạo.

Đồng thời, Thuế TP Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai đo sự hài lòng của người nộp thuế nhằm đánh giá khách quan chất lượng cung cấp ứng dụng dịch vụ hành chính công của cơ quan thuế, xác định điểm mạnh, hạn chế, nắm bắt yêu cầu, mong muốn của người nộp thuế. Từ đó, cơ quan thuế cải tiến chất lượng phục vụ và cung cấp dịch vụ đến người nộp thuế theo hướng nâng cao hiệu quả dịch vụ, tăng cường sự minh bạch, công khai, tạo môi trường thuế thuận lợi và cung cấp thêm tính tuân thủ tự nguyện cho người nộp thuế, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người nộp thuế làm trung tâm.

“Đặc biệt, Thuế TP Hồ Chí Minh cần chú trọng ứng dụng công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), cơ sở dữ liệu lớn (Big Data), công cụ hỗ trợ người nộp thuế theo hình thức trợ lý ảo, chatbot” - lãnh đạo Cục Thuế nhấn mạnh./.