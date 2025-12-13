Giải đáp kịp thời vướng mắc của doanh nghiệp trong thực thi thuế tối thiểu toàn cầu

(TBTCO) - Để thực thi thuế tối thiểu toàn cầu tại Việt Nam, cơ quan thuế đã luật hóa và đưa vào triển khai đồng bộ quy định của thuế tối thiểu toàn cầu. Mục tiêu của việc sớm đưa chính sách thuế tối thiểu toàn cầu vào thực thi nhằm tiếp cận với chính sách thuế tiên tiến trên thế giới cũng như tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, hợp tác.

Ông Lê Long - Phó Cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính) phát biểu tại hội thảo hướng dẫn thực thi thuế tối thiểu toàn cầu.

Ngày 29/11/2023, Quốc hội thông qua Nghị quyết số 107/2023/QH13 về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu.

Ngày 29/8/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 236/2025/NĐ-CP (Nghị định 236) quy định chi tiết một số điều tại Nghị quyết số 107/2023/QH15. Ngay sau khi Nghị định 236 có hiệu lực thi hành (ngày 15/10/2025), Cục Thuế đã ban hành công văn số 4441/CT-DNL và công văn số 4449/CT-DNL gửi Thuế các tỉnh, thành phố, Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và các công ty tư vấn để tuyên truyền, giới thiệu một số nội dung chính của Nghị định.

Nhằm giải đáp các vướng mắc, câu hỏi của doanh nghiệp về chính sách thuế tối thiểu toàn cầu, ngày 12/12, Cục Thuế phối hợp với Dự án Tăng cường quản lý tài chính công tại Việt Nam do Liên minh châu Âu và Chính phủ Đức tài trợ tổ chức Hội thảo hướng dẫn thực thi thuế tối thiểu toàn cầu.

Các chuyên gia thuế trong nước và nước ngoài giải đáp những vướng mắc của doanh nghiệp về thuế tối thiểu toàn cầu.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Cục trưởng Cục Thuế Lê Long cho biết, cơ quan Thuế Việt Nam đã luật hóa và đưa vào triển khai đồng bộ quy định thuế tối thiểu toàn cầu với mục tiêu tiếp cận chính sách thuế tiên tiến trên thế giới cũng như tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, hợp tác.

“Chỉ sau gần 2 tháng từ khi Nghị định 236 có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2025, ngành Thuế đã tập trung dành nguồn lực để đẩy nhanh việc nâng cấp, hoàn thiện các ứng dụng công nghệ thông tin để người nộp thuế thực hiện khai nộp 100% thủ tục hành chính về thuế tối thiểu toàn cầu bằng phương thức điện tử” - Phó Cục trưởng Lê Long nhấn mạnh.

Phó Cục trưởng Lê Long mong muốn, thông qua hội thảo, Cục Thuế và các chuyên gia dự án giải đáp các vướng mắc, câu hỏi của doanh nghiệp về chính sách thuế tối thiểu toàn cầu. Đồng thời, sẵn sàng lắng nghe, ghi nhận các ý kiến, đóng góp quý báu của cộng đồng doanh nghiệp để hoàn thiện hơn nữa về chính sách cũng như nâng cấp hệ thống thuế để phục vụ ngày càng tốt hơn người nộp thuế trong việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Tại hội thảo, các chuyên gia dự án và đại diện đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục Thuế đã tham luận các nội dung: quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung tối thiểu nội địa đạt chuẩn (QDMTT); quy định tổng hợp thu nhập chịu thuế tối thiểu (IIR); quy định chuyển tiếp; đối tượng áp dụng, người nộp thuế; quy định về chuyển tiếp và giảm trừ trách nhiệm theo Nghị quyết số 107/2023/QH15 và Nghị định 236; quy định kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo Nghị quyết số 107/2023/QH15 và Nghị định 236; hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính về kê khai, nộp thuế trực tuyến…

Các vướng mắc, đóng góp từ phía doanh nghiệp, người nộp thuế đã được các chuyên gia Dự án và đại diện đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục Thuế trao đổi và giải đáp.

Hội thảo ghi nhận sự có mặt và tham gia ý kiến rất tích cực từ phía doanh nghiệp và người nộp thuế. Điều này đã cho thấy sự quan tâm, mong muốn và tinh thần tuân thủ rất cao của doanh nghiệp, người nộp thuế đối với chính sách thuế tối thiểu toàn cầu nói riêng và chính sách thuế nói chung./.