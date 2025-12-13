Ngày 13/12: Giá lúa gạo trong nước đi ngang, gạo Thái Lan tăng mạnh

Giá lúa gạo thị trường trong nước phiên giao dịch cuối tuần ổn định so với trước đó. Trên thị trường thế giới, phần lớn đi ngang, riêng gạo Thái Lan tăng mạnh.

Ngày 13/12, giá lúa gạo trong nước đi ngang

Thị trường trong nước

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa hôm nay đi ngang so với phiên hôm qua. Cụ thể, giá lúa IR 50404 (tươi) dao động quanh mức 5.200 - 5.400 đồng/kg; giá lúa OM 5451 (tươi) hiện ở mức 5.500 - 5.600 đồng/kg; OM 34 (tươi) dao động mốc 5.200 - 5.400 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) và OM 18 dao động trong khoảng 6.400 - 6.600 đồng/kg.

Đối với gạo, ghi nhận tại các địa phương Đồng bằng sông Cửu Long giá không biến động.

Cụ thể, tại An Giang, kho lớn mua chậm, giá gạo các loại hầu như không có diễn biến mới. Tại Cần Thơ, kho mua đều gạo thơm - dẻo, bình giá.

Tại Lấp Vò, Sa Đéc (Đồng Tháp), gạo các loại tương đối ổn định. Tại An Cư - Đồng Tháp, giao dịch mua bán chậm, giá gạo ít biến động.

Cụ thể, gạo nguyên liệu OM 5451 hiện duy trì ở mức 8.150 – 8.300 đồng/kg. Tuy nhiên, giá gạo nguyên liệu Sóc thơm hiện duy trì ổn định ở mức 7.500 – 7.600 đồng/kg; gạo IR 504 đang ở mức 7.600 – 7.700 đồng/kg; gạo CL 555 ở mức 7.600 – 7.800 đồng/kg; OM 380 hiện ở mức 7.200 – 7.300 đồng/kg; gạo Đài Thơm 8 ở mức 8.700 – 8.900 đồng/kg; gạo IR 50404 duy trì ở mức 8.500 - 8.600 đồng/kg; OM 18 hiện ở mức 8.400 - 8.600 đồng/kg;…

Tại các chợ dân sinh, mặt hàng gạo các loại không biến động. Cụ thể, gạo Nàng Nhen hiên ở mức cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài niêm yết 22.000 đồng/kg; gạo thường hiện ở mức 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo thơm Thái 20.000 - 22.000 đồng/kg.

Phân khúc nếp tiếp tục ổn định so với hôm qua. Cụ thể, giá nếp IR 4625 tươi hiện ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; nếp IR 4625 (khô) hiện ở mức 9.500 - 9.700 đồng/kg; nếp 3 tháng khô hiện ở mức 9.600 - 9.700 đồng/kg.

Mặt hàng phụ phẩm không đổi so với phiên hôm qua. Cụ thể, giá cám iện thu mua ở mức 6.400 – 6.600 đồng/kg; giá tấm OM 5451 vẫn ổn định trong khoảng 7.300 – 7.400 đồng/kg.

Thị trường thế giới

Theo Reuters, gạo 5% tấm của Thái Lan được chào bán quanh mức 400 USD/tấn, tăng mạnh so với 375 USD/tấn của tuần trước và là mức cao nhất kể từ cuối tháng 5.

Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ gần như đi ngang. Gạo đồ 5% tấm được chào bán ở mức 347–354 USD/tấn, còn gạo trắng 5% tấm dao động 340–345 USD/tấn. Dù giá lúa nội địa ở mức cao do chính phủ nâng giá hỗ trợ tối thiểu, đồng rupee suy yếu về gần mức thấp kỷ lục so với USD đã giúp các nhà xuất khẩu bù đắp chi phí, qua đó giữ giá chào bán ổn định.

Thị trường Ấn Độ cũng chịu tác động từ yếu tố chính trị, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát tín hiệu có thể áp thuế mới đối với một số nông sản nhập khẩu, trong đó có gạo của Ấn Độ, làm gia tăng rủi ro cho triển vọng xuất khẩu.

Tại Việt Nam, giá gạo 5% tấm được chào bán ở mức 365 - 370 USD/tấn tính đến ngày 11/12, không thay đổi so với tuần trước. Các thương nhân cho biết giao dịch diễn ra chậm do nhu cầu yếu, trong bối cảnh xuất khẩu gạo tháng 11 giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái./.