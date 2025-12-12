Ngày 11/12: Giá heo hơi miền Bắc và miền Trung tiếp đà tăng

Giá heo hơi hôm nay (12/12) tăng nhẹ tại nhiều tỉnh miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên, đưa mức giá cao nhất toàn quốc trở lại 61.000 đồng/kg.

Giá heo hơi miền Bắc và miền Trung hôm nay tái lập đỉnh 61.000 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tăng nhẹ tại các tỉnh phía Bắc, với biên độ phổ biến 1.000 đồng/kg. Mặt bằng giá toàn khu vực hiện dao động từ 59.000 - 61.000 đồng/kg.

Cụ thể, Bắc Ninh tăng lên mốc 61.000 đồng/kg, mức cao nhất cả nước. Lai Châu điều chỉnh lên 60.000 đồng/kg.

Các tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La và Hưng Yên tiếp tục giữ giá 60.000 đồng/kg, trong khi Lạng Sơn, Quảng Ninh, Ninh Bình và Điện Biên ổn định ở 59.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay cũng chứng kiến đà tăng tương tự, đưa mức giá giao dịch lên khoảng 58.000 - 60.000 đồng/kg.

Các địa phương Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg, lên 59.000 đồng/kg; Lâm Đồng vươn lên mức cao nhất vùng là 60.000 đồng/kg. Thanh Hóa và Nghệ An duy trì 60.000 đồng/kg; Hà Tĩnh, Quảng Trị và Quảng Ngãi ổn định ở mức 59.000 đồng/kg. Riêng Huế và Đà Nẵng tiếp tục neo ở mức thấp nhất khu vực, 58.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay duy trì trạng thái ổn định. Giá giao dịch trong ngày dao động từ 57.000 - 60.000 đồng/kg.

Đồng Nai, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh giữ mức cao nhất vùng là 60.000 đồng/kg; Đồng Tháp và Vĩnh Long ở mức 59.000 đồng/kg; An Giang và Cần Thơ duy trì 58.000 đồng/kg. Cà Mau tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất miền, 57.000 đồng/kg.

Như vậy, trong ngày 12/12, cả nước ghi nhận 6 địa phương điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg, trong đó Bắc Ninh tái lập mức giá trần 61.000 đồng/kg./.