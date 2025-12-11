Ngày 11/12: Giá thép và quặng sắt kỳ hạn tiếp tục giảm

Giá thép và quặng sắt kỳ hạn hôm nay (11/12) tiếp tục giảm khi Simandou xuất lô hàng đầu tiên, triển vọng nhu cầu suy yếu tại Trung Quốc. Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá thép xây dựng.

Giá thép và quặng sắt kỳ hạn hôm nay tiếp tục giảm khi Simandou xuất lô hàng đầu tiên. Ảnh tư liệu

Giá thép trên sàn giao dịch

Kết thúc phiên giao dịch 9/12, giá thép thanh kỳ hạn tháng 1/2026 trên Sàn Thượng Hải giảm 0,8% (25 nhân dân tệ) về mức 3.091 nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt giảm 0,77% (6 nhân dân tệ) về mức 775,5 nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 1/2026 giảm 0,27 USD về mức 101,79 USD/tấn.

Giá quặng sắt kỳ hạn giảm thêm vào hôm qua, sau khi dự án Simandou tại Guinea, mỏ quặng sắt lớn nhất thế giới sắp đi vào giai đoạn khai thác quy mô lớn để hoàn tất chuyến hàng đầu tiên. Diễn biến này làm gia tăng kỳ vọng nguồn cung sẽ nở rộ đúng thời điểm nhu cầu của Trung Quốc được dự báo suy yếu do sản lượng thép giảm.

Hợp đồng quặng sắt được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên TIO1! kết thúc phiên ngày giảm 0,72% xuống 757,5 Nhân dân tệ (107,22 USD)/tấn.

Trên Sàn Singapore, hợp đồng giao tháng 1 (SZZFF6) giảm phiên thứ ba liên tiếp, lùi 0,35% xuống 101,7 USD/tấn.

Thị trường trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá thép xây dựng. Cập nhật từ SteelOnline.vn sáng nay, giá thép tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam ổn định, hiện giá thép dao động từ 12.520 - 13.640 đồng/kg cho các sản phẩm như CB240 và D10 CB300.

Tại khu vực miền Bắc: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 ở mức 13.350 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.850 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép Việt Sing: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.930 đồng/kg. Thép Việt Ý: Thép cuộn CB240 giá 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.880 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.730 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 có giá 13.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 13.050 đồng/kg.Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 ở mức 13.430 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg.

Tại khu vực miền Nam: Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.730 đồng/kg. Thép TungHo: Thép cuộn CB240 có giá 13.030 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.520 đồng/kg./.