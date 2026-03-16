Ngày 16/3: Giá cao su thế giới chịu sức ép giảm

Giá cao su thế giới hôm nay (16/3) diễn biến trái chiều. Trên TOCOM, giá cao su RSS3 giữ ổn định ở các kỳ hạn, trong khi trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Thượng Hải các hợp đồng tiếp đà giảm do áp lực từ biến động tài chính khu vực và lo ngại về nhu cầu công nghiệp toàn cầu. Trong nước, giá cao su nguyên liệu tiếp tục ổn định tại nhiều doanh nghiệp.

Giá cao su thế giới hôm nay diễn biến trái chiều.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch trực tuyến sáng nay, giá cao su RSS3 trên sàn Tocom (Tokyo) đồng loạt tăng nhẹ tại các kỳ hạn. Cụ thể, hợp đồng kỳ hạn tháng 4/2026 tăng 5 Yên/kg (+ 1,37%), lên mức 370 Yên/kg; hợp đồng tháng 5/2026 tăng 4 Yên/kg (+ 1,08%), lên mức 373 Yên/kg.

Trên sàn Giao dịch Hàng hóa Thượng Hải (SHFE), giá cao su tự nhiên biến động trái chiều tại các kỳ hạn. Theo đó, hợp đồng kỳ hạn tháng 4/2026 đảo chiều tăng 145 NDT/tấn (+ 0,84%), lên mức 17.305 NDT/tấn; hợp đồng tháng 5/2026 giảm 110 NDT/tấn (- 0,64%), xuống 17.085 NDT/tấn.

Thị trường cao su thế giới đang chịu tác động đồng thời từ yếu tố địa chính trị, năng lượng và nhu cầu công nghiệp, khiến triển vọng giá trong ngắn hạn trở nên khó đoán định.

Dữ liệu giao dịch cũng cho thấy, thị trường đang phản ứng khá thận trọng. Trên Sàn giao dịch Singapore (SICOM), hợp đồng cao su giao tháng 4 được giao dịch quanh mức 198,8 US cent/kg, giảm nhẹ 0,2% trong phiên gần nhất. Theo các nhà giao dịch, sự suy yếu này phản ánh tâm lý phòng thủ của nhà đầu tư trước những rủi ro địa chính trị đang gia tăng tại khu vực Trung Đông.

Ở góc độ vĩ mô, theo phân tích của Nanhua Futures, thị trường còn chịu sức ép từ nhiều yếu tố khác như thanh khoản suy giảm, gián đoạn một số tuyến xuất khẩu, áp lực lạm phát và tâm lý né tránh rủi ro trên thị trường tài chính toàn cầu.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su. Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ở mức 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg./.