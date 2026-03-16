(TBTCO) - Trong quá trình kiểm soát tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Bắc Luân I), lực lượng Hải quan đã phối hợp với Biên phòng và Công an phát hiện, bắt giữ một đối tượng người nước ngoài vận chuyển trái phép gần 0,8 kg vàng (gần 20 cây) vào Việt Nam, không thực hiện khai báo hải quan theo quy định.

Cụ thể, vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 15/3, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát xuất nhập cảnh tại khu vực hoàn thiện thủ tục nhập cảnh Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Bắc Luân I), lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái chủ trì, phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (PC03), Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện một hành khách người nước ngoài có biểu hiện nghi vấn.

Đối tượng phạm pháp và tang vật (thứ 3 từ phải sang). Ảnh: HQMC

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng là công dân Trung Quốc, sinh năm 1987, mang theo trên người 2 miếng kim loại hình tròn nghi là vàng, tổng trọng lượng khoảng 754 gram (gần 0,8 kg vàng, khoảng 20 cây) nhưng không thực hiện khai báo hải quan theo quy định.

Tại cơ quan chức năng, đối tượng khai nhận được thuê vận chuyển số vàng trên cho một người đàn ông nước ngoài để nhận tiền công. Trước dấu hiệu vi phạm pháp luật, lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ đối tượng cùng tang vật để tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý theo quy định.

Theo Hải quan Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, vụ việc tiếp tục cho thấy hiệu quả của công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng tại khu vực cửa khẩu trong việc phát hiện, ngăn chặn các hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.