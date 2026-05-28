Chứng khoán

Chứng khoán ngày 28/5: Áp lực bán tăng cuối phiên, VN-Index giảm phiên thứ ba liên tiếp

Mai Tấn

Mai Tấn

[email protected]
18:00 | 28/05/2026
Thị trường chứng khoán hôm nay (28/5) tiếp tục diễn biến kém tích cực khi áp lực bán lan rộng ở nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là ngân hàng và VN30. Dù có thời điểm hồi phục nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu "họ Vin", VN-Index vẫn đóng cửa giảm điểm trong bối cảnh thanh khoản thấp và tâm lý nhà đầu tư thận trọng.
aa
Chứng khoán ngày 26/5: Dòng tiền lan tỏa, VN-Index tiếp tục tích lũy tìm vùng cân bằng Chứng khoán ngày 27/5: Áp lực từ cổ phiếu trụ khiến VN-Index giảm phiên thứ hai liên tiếp

VN-Index giảm hơn 10 điểm

Dưới áp lực điều chỉnh từ nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là cổ phiếu ngân hàng, VN-Index ghi nhận phiên giảm điểm thứ ba liên tiếp. Tâm lý thị trường cũng chịu tác động bởi những thông tin kém tích cực liên quan đến căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Mở cửa phiên giao dịch, VN-Index nhanh chóng lùi về quanh ngưỡng 1.860 điểm trong bối cảnh thanh khoản ở mức thấp. Đến phiên chiều, lực kéo từ nhóm cổ phiếu “họ Vin” giúp chỉ số có thời điểm phục hồi lên vùng 1.880 điểm. Tuy nhiên, áp lực bán gia tăng mạnh trong đợt ATC đã khiến thị trường đảo chiều giảm điểm. Kết phiên, VN-Index giảm -10,76 điểm (-0,57%), lùi về 1.863,67 điểm.

Chứng khoán ngày 28/5: Áp lực bán tăng cuối phiên, VN-Index giảm phiên thứ ba liên tiếp
Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 28/5

Các cổ phiếu kéo chỉ số tăng điểm trong phiên ngày 28/5 có: VHM (+9,70), VRE (+0,50), BSR (+0,27), KDC (+0,14), GAS (+0,11)...

Các cổ phiếu kéo chỉ số giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VCB (-2,45), TCB (-1,54), VPB (-1,24), BID (-1,23), HDB (-0,88)...

Cùng với việc giảm điểm, độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 89 mã tăng giá, 62 mã giữ giá tham chiếu và 217 mã giảm giá.

Xét theo nhóm ngành, độ mở kém tích cực khi có tới 18/21 nhóm ngành đóng cửa điều chỉnh. Bất động sản, thủy sản và dầu khí là ba nhóm ngành duy nhất tăng điểm. Ở chiều ngược lại, công nghệ viễn thông, bán lẻ và bất động sản khu công nghiệp là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng có diễn biến tương tự khi giảm -22,64 điểm, về mức 1.999,82 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm chiếm phần ưu thế khi có 22 mã giảm giá và 6 mã tăng giá và hai mã giữ giá.

Thanh khoản thị trường tiếp tục suy giảm khi dòng tiền duy trì trạng thái thận trọng và đứng ngoài quan sát. Khối lượng khớp lệnh trên HOSE thấp hơn 17,8% so với mức bình quân 20 phiên, phản ánh lực cầu vẫn khá yếu. Lũy kế đến cuối phiên, toàn sàn HOSE ghi nhận 688 triệu cổ phiếu được giao dịch, giảm 17,3%, tương ứng giá trị đạt 19.575 tỷ đồng, giảm 19,3% so với phiên trước.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index tăng +3,33 điểm, lên mức +285,56 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm -0,47 điểm, về mức 125,63 điểm.

Khối ngoại tiếp tục duy trì đà bán ròng, thống kê trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài thu hẹp đà bán ròng so với những phiên trước, tuy nhiên giá trị tại thời điểm kết phiên vẫn ở mức -587 tỷ đồng. Trong đó, HDB (-119 tỷ đồng), FPT (-72 tỷ đồng), SHB (-67 tỷ đồng) là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, ACB (+109 tỷ đồng ), VNM (+68 tỷ đồng) và MWG (+51 tỷ đồng) là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng 36 tỷ đồng.

Thị trường được dự báo tiếp tục dao động trong biên độ hẹp

Thị trường chứng khoán mở cửa trong sắc đỏ khi thị trường tiếp tục điều chỉnh sau hai phiên giảm trước đó. VN-Index có lúc vượt tham chiếu trong buổi sáng nhưng nhanh chóng suy yếu và lùi xuống dưới 1.860 điểm. Sang phiên chiều, chỉ số hồi phục nhẹ nhờ lực kéo từ nhóm vốn hóa lớn, song áp lực bán mạnh trong đợt ATC khiến thị trường đảo chiều giảm điểm trở lại.

Chứng khoán ngày 28/5: Áp lực bán tăng cuối phiên, VN-Index giảm phiên thứ ba liên tiếp
VN-Index ghi nhận phiên giảm điểm thứ ba liên tiếp. Ảnh: Đức Thanh

Áp lực điều chỉnh tập trung chủ yếu ở các nhóm công nghệ, viễn thông, ngân hàng, bán lẻ và chứng khoán. Trong đó, nhóm ngân hàng tiếp tục là lực cản lớn nhất đối với thị trường với các mã như VCB, TCB, VPB, BID đồng loạt suy yếu. Ở chiều ngược lại, bất động sản là nhóm ngành hiếm hoi duy trì được sắc xanh, chủ yếu nhờ lực kéo từ VHM và VRE. Riêng VHM tăng trần và đóng góp đáng kể cho VN-Index, song vẫn không đủ giúp thị trường tránh khỏi phiên giảm điểm thứ ba liên tiếp.

Thanh khoản tiếp tục suy yếu, giảm nhẹ so với phiên trước và thấp hơn khoảng 17,8% so với mức bình quân 20 phiên, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng và đứng ngoài quan sát. Đáng chú ý, dòng tiền ở chiều giảm giá lớn gấp khoảng 3 lần dòng tiền tăng điểm, phản ánh áp lực bán chủ động vẫn đang chiếm ưu thế trên thị trường.

Về mặt kỹ thuật, VN-Index nhiều khả năng đã kết thúc giai đoạn tăng trưởng mạnh trước đó và đang bước vào nhịp điều chỉnh, tích lũy ngắn hạn. Trong bối cảnh xu hướng ngắn hạn chưa cải thiện rõ rệt, chỉ số vẫn đang chịu áp lực điều chỉnh về vùng hỗ trợ 1.850 điểm. Nếu không giữ được vùng này, VN-Index có thể tiếp tục lùi sâu hơn về khu vực 1.750 - 1.800 điểm.

Ngược lại, xu hướng ngắn hạn chỉ thực sự tích cực trở lại khi chỉ số vượt thành công vùng kháng cự 1.900 điểm với sự đồng thuận của thanh khoản. Trong ngắn hạn, VN-Index được dự báo tiếp tục dao động trong biên độ hẹp với sự luân chuyển dòng tiền giữa các nhóm cổ phiếu đầu ngành./.

Mai Tấn
Từ khóa:
Thị trường chứng khoán hôm nay chứng khoán ngày 28/5 VN-Index giảm điểm thị trường chứng khoán thanh khoản giảm nhà đầu tư nước ngoài bán ròng

Bài liên quan

Chứng khoán phái sinh ngày 27/5: Sắc đỏ trở lại

Chứng khoán phái sinh ngày 27/5: Sắc đỏ trở lại

Chứng khoán ngày 27/5: Áp lực từ cổ phiếu trụ khiến VN-Index giảm phiên thứ hai liên tiếp

Chứng khoán ngày 27/5: Áp lực từ cổ phiếu trụ khiến VN-Index giảm phiên thứ hai liên tiếp

Ba doanh nghiệp bị xử phạt do chậm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Ba doanh nghiệp bị xử phạt do chậm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Dành cho bạn

Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex bị xử phạt 310 triệu đồng do hàng loạt vi phạm

Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex bị xử phạt 310 triệu đồng do hàng loạt vi phạm

Bộ Tài chính bãi bỏ 11 thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý công sản

Bộ Tài chính bãi bỏ 11 thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý công sản

Shopee bị yêu cầu rà soát chính sách phí mới

Shopee bị yêu cầu rà soát chính sách phí mới

Khu vực Nam Mỹ rộng cửa cho hàng Việt

Khu vực Nam Mỹ rộng cửa cho hàng Việt

Doanh nghiệp siêu nhỏ được sử dụng người thân làm kế toán

Doanh nghiệp siêu nhỏ được sử dụng người thân làm kế toán

Thị trường bảo hiểm nhân thọ đang dịch chuyển từ cách tiếp cận cảm tính sang lựa chọn dựa trên nhu cầu thực tế

Thị trường bảo hiểm nhân thọ đang dịch chuyển từ cách tiếp cận cảm tính sang lựa chọn dựa trên nhu cầu thực tế

Đọc thêm

Hơn 90 triệu cổ phiếu VNE bị hủy niêm yết từ ngày 29/6/2026

Hơn 90 triệu cổ phiếu VNE bị hủy niêm yết từ ngày 29/6/2026

(TBTCO) - Cổ phiếu VNE của Tổng công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNECO) sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc trên HOSE từ ngày 29/6/2026 sau khi báo cáo tài chính kiểm toán của doanh nghiệp liên tiếp nhận ý kiến ngoại trừ trong giai đoạn 2023 - 2025.
Tập đoàn Công nghệ CMC bị xử phạt do vi phạm nghĩa vụ công bố và báo cáo thông tin

Tập đoàn Công nghệ CMC bị xử phạt do vi phạm nghĩa vụ công bố và báo cáo thông tin

(TBTCO) - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 257/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (CMC, mã Ck: CMG) với tổng số tiền 222,5 triệu đồng do các vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Khối ngoại trở lại gom MSB sau chuỗi bán ròng mạnh

Khối ngoại trở lại gom MSB sau chuỗi bán ròng mạnh

(TBTCO) - Sau nhiều phiên liên tục "xả" hàng, khối ngoại đã trở lại chi hơn trăm tỷ đồng để mua gom cổ phiếu MSB.
Trung tâm Triển lãm Việt Nam hướng tới vị thế điểm đến hàng đầu của ngành Triển lãm và sự kiện quốc tế

Trung tâm Triển lãm Việt Nam hướng tới vị thế điểm đến hàng đầu của ngành Triển lãm và sự kiện quốc tế

(TBTCO) - Ngày 27/5/2026, Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (mã CK: VEF) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Tại đại hội, các cổ đông đã thông qua kết quả kinh doanh năm 2025 và chiến lược năm 2026, đặt mục tiêu dẫn dắt thị trường, thiết lập vững chắc định vị là địa điểm tổ chức triển lãm và sự kiện hàng đầu tại Việt Nam và khu vực.
VIS Rating lo ngại thanh khoản thắt chặt, nợ xấu tăng khiến ngân hàng thêm áp lực

VIS Rating lo ngại thanh khoản thắt chặt, nợ xấu tăng khiến ngân hàng thêm áp lực

(TBTCO) - Theo VIS Rating, điều kiện huy động tiếp tục thắt chặt, với tăng trưởng tiền gửi toàn hệ thống chỉ đạt 0,6%, trong bối cảnh nợ xấu gia tăng, lãi suất và đòn bẩy cao kéo dài đang tạo áp lực lên ngành ngân hàng. Từ đó, xu hướng thu hẹp NIM và chi phí tín dụng gia tăng dự kiến sẽ tiếp diễn.
Eximbank dự kiến họp cổ đông bất thường vào cuối tháng 7

Eximbank dự kiến họp cổ đông bất thường vào cuối tháng 7

(TBTCO) - Eximbank dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 24/7/2026 tại Hà Nội với nội dung bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030).
F88 sắp tăng vốn điều lệ gấp đôi, vượt 2.200 tỷ đồng, với đợt phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1

F88 sắp tăng vốn điều lệ gấp đôi, vượt 2.200 tỷ đồng, với đợt phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1

(TBTCO) - F88 vừa chốt ngày 4/6 là ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông nhận cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 1:1, dự kiến tăng gấp đôi vốn điều lệ, lên hơn 2.202 tỷ đồng. Đây là đợt đầu tiên trong kế hoạch tăng vốn mạnh năm 2026 của F88, trong bối cảnh dư nợ cho vay khách hàng đạt gần 7.900 tỷ đồng và kết quả kinh doanh quý I/2026 tăng trưởng tích cực.
Ngân hàng dẫn đầu hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn từ đầu năm

Ngân hàng dẫn đầu hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn từ đầu năm

(TBTCO) - Từ đầu năm 2026 đến nay, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp được mua lại trước hạn đạt 53.722 tỷ đồng, trong đó nhóm ngân hàng chiếm gần 75%.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Tuổi trẻ Đà Nẵng chung tay vì môi trường xanh và phát triển bền vững

Tuổi trẻ Đà Nẵng chung tay vì môi trường xanh và phát triển bền vững

Sóng địa ốc đổ về vùng ven

Sóng địa ốc đổ về vùng ven

FDI dịch chuyển sang công nghệ cao, Việt Nam bước vào chu kỳ tăng trưởng mới

FDI dịch chuyển sang công nghệ cao, Việt Nam bước vào chu kỳ tăng trưởng mới

Chứng khoán ngày 28/5: Áp lực bán tăng cuối phiên, VN-Index giảm phiên thứ ba liên tiếp

Chứng khoán ngày 28/5: Áp lực bán tăng cuối phiên, VN-Index giảm phiên thứ ba liên tiếp

Chứng khoán phái sinh ngày 28/5: VN30-Index rời mốc 2.000 điểm, dòng tiền giao dịch tiếp tục tăng

Chứng khoán phái sinh ngày 28/5: VN30-Index rời mốc 2.000 điểm, dòng tiền giao dịch tiếp tục tăng

Kinh tế tư nhân trước cơ hội trở thành “đầu kéo” đổi mới mô hình tăng trưởng

Kinh tế tư nhân trước cơ hội trở thành “đầu kéo” đổi mới mô hình tăng trưởng

Quản lý thuế theo dòng tiền: Hết thời "ém" doanh thu, để ngoài sổ sách

Quản lý thuế theo dòng tiền: Hết thời "ém" doanh thu, để ngoài sổ sách

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul

Hoàn thiện mô hình quản trị vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam

Hoàn thiện mô hình quản trị vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam

Giá vàng hôm nay ngày 26/5: Vàng miếng và vàng nhẫn quay đầu giảm

Giá vàng hôm nay ngày 26/5: Vàng miếng và vàng nhẫn quay đầu giảm

Ngày 28/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Ngày 28/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Ngày 27/5: Giá heo hơi duy trì ở mức cao tại nhiều địa phương

Ngày 27/5: Giá heo hơi duy trì ở mức cao tại nhiều địa phương

Tỷ giá USD hôm nay (28/5): USD biến động hẹp, thị trường thận trọng trước đàm phán Mỹ - Iran

Tỷ giá USD hôm nay (28/5): USD biến động hẹp, thị trường thận trọng trước đàm phán Mỹ - Iran

Tỷ giá USD hôm nay (26/5): USD tự do giảm mạnh kéo chênh lệch với ngân hàng co hẹp

Tỷ giá USD hôm nay (26/5): USD tự do giảm mạnh kéo chênh lệch với ngân hàng co hẹp

Giá vàng hôm nay ngày 28/5: Giá vàng trong nước nới rộng biên độ giảm

Giá vàng hôm nay ngày 28/5: Giá vàng trong nước nới rộng biên độ giảm

Ngày 27/5: Giá cà phê tăng, hồ tiêu giảm mạnh

Ngày 27/5: Giá cà phê tăng, hồ tiêu giảm mạnh

Xuất nhập khẩu tăng trưởng gần 25%, nhập siêu hơn 7,6 tỷ USD

Xuất nhập khẩu tăng trưởng gần 25%, nhập siêu hơn 7,6 tỷ USD

Tỷ giá USD hôm nay (27/5): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, DXY neo quanh 99 điểm khi đàm phán Mỹ - Iran gặp trở ngại

Tỷ giá USD hôm nay (27/5): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, DXY neo quanh 99 điểm khi đàm phán Mỹ - Iran gặp trở ngại

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +1.24
28/05 | +1.24 (7,520.36 +1.24 (+0.02%))
DJI +182.60
28/05 | +182.60 (50,644.28 +182.60 (+0.36%))
IXIC +18.55
28/05 | +18.55 (26,674.73 +18.55 (+0.07%))
NYA -28.43
28/05 | -28.43 (23,267.07 -28.43 (-0.12%))
XAX -210.75
28/05 | -210.75 (8,686.42 -210.75 (-2.37%))
BUK100P -11.41
28/05 | -11.41 (1,033.40 -11.41 (-1.09%))
RUT -0.60
28/05 | -0.60 (2,919.94 -0.60 (-0.02%))
VIX +0.43
28/05 | +0.43 (16.72 +0.43 (+2.64%))
FTSE -105.63
28/05 | -105.63 (10,399.38 -105.63 (-1.01%))
GDAXI -99.95
28/05 | -99.95 (25,077.85 -99.95 (-0.40%))
FCHI -28.36
28/05 | -28.36 (8,179.53 -28.36 (-0.35%))
STOXX50E -19.48
28/05 | -19.48 (6,051.06 -19.48 (-0.32%))
N100 -2.47
28/05 | -2.47 (1,842.53 -2.47 (-0.13%))
BFX -29.52
28/05 | -29.52 (5,584.06 -29.52 (-0.53%))
MOEX.ME -0.11
28/05 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI -322.07
28/05 | -322.07 (25,006.16 -322.07 (-1.27%))
STI -39.61
28/05 | -39.61 (4,989.19 -39.61 (-0.79%))
AXJO -124.80
28/05 | -124.80 (8,592.90 -124.80 (-1.43%))
AORD -125.60
28/05 | -125.60 (8,819.60 -125.60 (-1.40%))
BSESN -141.91
28/05 | -141.91 (75,867.80 -141.91 (-0.19%))
JKSE -76.16
28/05 | -76.16 (6,130.19 -76.16 (-1.23%))
KLSE -14.09
28/05 | -14.09 (1,684.93 -14.09 (-0.83%))
NZ50 -21.70
28/05 | -21.70 (13,206.11 -21.70 (-0.16%))
KS11 -43.41
28/05 | -43.41 (8,185.29 -43.41 (-0.53%))
TWII -620.36
28/05 | -620.36 (43,636.44 -620.36 (-1.40%))
GSPTSE -241.82
28/05 | -241.82 (34,412.05 -241.82 (-0.70%))
BVSP -844.66
28/05 | -844.66 (175,744.38 -844.66 (-0.48%))
MXX +823.78
28/05 | +823.78 (70,021.35 +823.78 (+1.19%))
IPSA +91.02
28/05 | +91.02 (10,838.04 +91.02 (+0.85%))
MERV +147,655.25
28/05 | +147,655.25 (3,072,011.00 +147,655.25 (+5.05%))
TA125.TA -33.13
28/05 | -33.13 (4,399.81 -33.13 (-0.75%))
CASE30 -202.70
28/05 | -202.70 (52,658.80 -202.70 (-0.38%))
JN0U.JO -82.84
28/05 | -82.84 (6,975.78 -82.84 (-1.17%))
DX-Y.NYB +0.19
28/05 | +0.19 (99.40 +0.19 (+0.20%))
125904-USD-STRD -23.60
28/05 | -23.60 (2,751.97 -23.60 (-0.85%))
XDB -0.20
28/05 | -0.20 (134.25 -0.20 (-0.15%))
XDE -0.05
28/05 | -0.05 (116.26 -0.05 (-0.04%))
000001.SS +4.91
28/05 | +4.91 (4,098.64 +4.91 (+0.12%))
N225 -306.29
28/05 | -306.29 (64,693.12 -306.29 (-0.47%))
XDN -0.06
28/05 | -0.06 (62.71 -0.06 (-0.10%))
XDA -0.29
28/05 | -0.29 (71.40 -0.29 (-0.41%))