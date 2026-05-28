Chứng khoán ngày 28/5: Áp lực bán tăng cuối phiên, VN-Index giảm phiên thứ ba liên tiếp

VN-Index giảm hơn 10 điểm

Dưới áp lực điều chỉnh từ nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là cổ phiếu ngân hàng, VN-Index ghi nhận phiên giảm điểm thứ ba liên tiếp. Tâm lý thị trường cũng chịu tác động bởi những thông tin kém tích cực liên quan đến căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Mở cửa phiên giao dịch, VN-Index nhanh chóng lùi về quanh ngưỡng 1.860 điểm trong bối cảnh thanh khoản ở mức thấp. Đến phiên chiều, lực kéo từ nhóm cổ phiếu “họ Vin” giúp chỉ số có thời điểm phục hồi lên vùng 1.880 điểm. Tuy nhiên, áp lực bán gia tăng mạnh trong đợt ATC đã khiến thị trường đảo chiều giảm điểm. Kết phiên, VN-Index giảm -10,76 điểm (-0,57%), lùi về 1.863,67 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 28/5

Các cổ phiếu kéo chỉ số tăng điểm trong phiên ngày 28/5 có: VHM (+9,70), VRE (+0,50), BSR (+0,27), KDC (+0,14), GAS (+0,11)... Các cổ phiếu kéo chỉ số giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VCB (-2,45), TCB (-1,54), VPB (-1,24), BID (-1,23), HDB (-0,88)...

Cùng với việc giảm điểm, độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 89 mã tăng giá, 62 mã giữ giá tham chiếu và 217 mã giảm giá.

Xét theo nhóm ngành, độ mở kém tích cực khi có tới 18/21 nhóm ngành đóng cửa điều chỉnh. Bất động sản, thủy sản và dầu khí là ba nhóm ngành duy nhất tăng điểm. Ở chiều ngược lại, công nghệ viễn thông, bán lẻ và bất động sản khu công nghiệp là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng có diễn biến tương tự khi giảm -22,64 điểm, về mức 1.999,82 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm chiếm phần ưu thế khi có 22 mã giảm giá và 6 mã tăng giá và hai mã giữ giá.

Thanh khoản thị trường tiếp tục suy giảm khi dòng tiền duy trì trạng thái thận trọng và đứng ngoài quan sát. Khối lượng khớp lệnh trên HOSE thấp hơn 17,8% so với mức bình quân 20 phiên, phản ánh lực cầu vẫn khá yếu. Lũy kế đến cuối phiên, toàn sàn HOSE ghi nhận 688 triệu cổ phiếu được giao dịch, giảm 17,3%, tương ứng giá trị đạt 19.575 tỷ đồng, giảm 19,3% so với phiên trước.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index tăng +3,33 điểm, lên mức +285,56 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm -0,47 điểm, về mức 125,63 điểm.

Khối ngoại tiếp tục duy trì đà bán ròng, thống kê trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài thu hẹp đà bán ròng so với những phiên trước, tuy nhiên giá trị tại thời điểm kết phiên vẫn ở mức -587 tỷ đồng. Trong đó, HDB (-119 tỷ đồng), FPT (-72 tỷ đồng), SHB (-67 tỷ đồng) là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, ACB (+109 tỷ đồng ), VNM (+68 tỷ đồng) và MWG (+51 tỷ đồng) là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng 36 tỷ đồng.

Thị trường được dự báo tiếp tục dao động trong biên độ hẹp

Thị trường chứng khoán mở cửa trong sắc đỏ khi thị trường tiếp tục điều chỉnh sau hai phiên giảm trước đó. VN-Index có lúc vượt tham chiếu trong buổi sáng nhưng nhanh chóng suy yếu và lùi xuống dưới 1.860 điểm. Sang phiên chiều, chỉ số hồi phục nhẹ nhờ lực kéo từ nhóm vốn hóa lớn, song áp lực bán mạnh trong đợt ATC khiến thị trường đảo chiều giảm điểm trở lại.

VN-Index ghi nhận phiên giảm điểm thứ ba liên tiếp. Ảnh: Đức Thanh

Áp lực điều chỉnh tập trung chủ yếu ở các nhóm công nghệ, viễn thông, ngân hàng, bán lẻ và chứng khoán. Trong đó, nhóm ngân hàng tiếp tục là lực cản lớn nhất đối với thị trường với các mã như VCB, TCB, VPB, BID đồng loạt suy yếu. Ở chiều ngược lại, bất động sản là nhóm ngành hiếm hoi duy trì được sắc xanh, chủ yếu nhờ lực kéo từ VHM và VRE. Riêng VHM tăng trần và đóng góp đáng kể cho VN-Index, song vẫn không đủ giúp thị trường tránh khỏi phiên giảm điểm thứ ba liên tiếp.

Thanh khoản tiếp tục suy yếu, giảm nhẹ so với phiên trước và thấp hơn khoảng 17,8% so với mức bình quân 20 phiên, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng và đứng ngoài quan sát. Đáng chú ý, dòng tiền ở chiều giảm giá lớn gấp khoảng 3 lần dòng tiền tăng điểm, phản ánh áp lực bán chủ động vẫn đang chiếm ưu thế trên thị trường.

Về mặt kỹ thuật, VN-Index nhiều khả năng đã kết thúc giai đoạn tăng trưởng mạnh trước đó và đang bước vào nhịp điều chỉnh, tích lũy ngắn hạn. Trong bối cảnh xu hướng ngắn hạn chưa cải thiện rõ rệt, chỉ số vẫn đang chịu áp lực điều chỉnh về vùng hỗ trợ 1.850 điểm. Nếu không giữ được vùng này, VN-Index có thể tiếp tục lùi sâu hơn về khu vực 1.750 - 1.800 điểm.

Ngược lại, xu hướng ngắn hạn chỉ thực sự tích cực trở lại khi chỉ số vượt thành công vùng kháng cự 1.900 điểm với sự đồng thuận của thanh khoản. Trong ngắn hạn, VN-Index được dự báo tiếp tục dao động trong biên độ hẹp với sự luân chuyển dòng tiền giữa các nhóm cổ phiếu đầu ngành./.