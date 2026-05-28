Đầu tư

FDI dịch chuyển sang công nghệ cao, Việt Nam bước vào chu kỳ tăng trưởng mới

Lạc Nguyên

Lạc Nguyên

[email protected]
18:20 | 28/05/2026
(TBTCO) - Chia sẻ tại Diễn đàn Đầu tư đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026 (VIPC Summit 2026), ông Nathan Chow - Giám đốc kiêm Chuyên gia Kinh tế cấp cao của Ngân hàng DBS, Việt Nam đang chuyển mình rõ nét khi không còn chỉ là điểm đến của sản xuất chi phí thấp, mà trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng công nghệ cao và nền kinh tế số đang tăng tốc.
aa

Theo ông Nathan Chow, động lực đầu tư vào ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng hiện không chỉ đến từ lợi thế lao động hay chi phí, mà còn chịu tác động mạnh từ địa chính trị.

Việc các doanh nghiệp quốc tế đa dạng hóa chuỗi cung ứng, giảm phụ thuộc vào căng thẳng Mỹ - Trung đã khiến dòng vốn dịch chuyển nhanh hơn vào khu vực. Từ năm 2018, FDI vào ASEAN tăng mạnh, trong đó Việt Nam là điểm đến nổi bật.

Ông Nathan Chow cho biết, chính dòng vốn này đã góp phần giúp Việt Nam duy trì mức tăng trưởng cao trong thập kỷ qua, thuộc nhóm cao nhất ASEAN.

Quan sát thực tế tại các trung tâm kinh tế như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội hay các tỉnh công nghiệp, có thể thấy rõ sự thay đổi qua sự mở rộng của khu công nghiệp, hạ tầng và hệ sinh thái sản xuất.

Không chỉ tăng về quy mô, FDI vào Việt Nam còn đang chuyển dịch sang các lĩnh vực có giá trị cao hơn như điện tử, bán dẫn và công nghệ xanh. Nhóm ngành công nghệ cao hiện chiếm khoảng 15 - 20% tổng vốn FDI vào Việt Nam.

Các tập đoàn lớn như Samsung, LG, Foxconn hay Intel tiếp tục mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Trong đó, Samsung đã hình thành một hệ sinh thái sản xuất hoàn chỉnh với mạng lưới nhà cung ứng, logistics, đào tạo và dịch vụ đi kèm.

Song song với dòng vốn đầu tư, Việt Nam cũng đang đẩy mạnh chiến lược phát triển kinh tế số. Theo ông Nathan Chow, mục tiêu nâng tỷ trọng kinh tế số lên 30% GDP vào năm 2030 là rất tham vọng, khi hiện mới đạt khoảng 14%.

Để đạt mục tiêu này, kinh tế số Việt Nam cần duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng 19%/năm. Tuy nhiên, ông Nathan Chow cho rằng đây là mức hoàn toàn khả thi khi Việt Nam đã duy trì tốc độ tăng tương tự trong những năm gần đây và thuộc nhóm nhanh nhất ASEAN.

Việt Nam hiện tập trung vào 4 trụ cột gồm phát triển công nghệ thông tin và dịch vụ số, số hóa công nghiệp, quản trị số và phát triển dữ liệu như tài sản cốt lõi.

Cùng với đó, các nhóm công nghệ trọng điểm như AI, dữ liệu lớn, 5G - 6G, robot, bán dẫn, an ninh mạng, công nghệ sinh học và năng lượng mới cũng đang được ưu tiên đầu tư.

Về xuất khẩu, cơ cấu kinh tế Việt Nam đã thay đổi mạnh. Nếu 20 - 30 năm trước chủ yếu là dệt may và nông nghiệp, thì hiện nay điện tử và máy móc đã trở thành nhóm chủ lực.

Xuất khẩu hiện tương đương gần 90% GDP, tăng mạnh so với mức 6 - 8% trong giai đoạn 1980 - 1990. Mỹ cũng ngày càng quan trọng hơn trong cơ cấu thị trường xuất khẩu của Việt Nam, nhờ sự dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo ông Nathan Chow, điều này giúp Việt Nam tích lũy dự trữ ngoại hối khoảng 80 - 90 tỷ USD, tương đương khoảng 3 lần nhu cầu tài trợ ngắn hạn - mức khá an toàn với nền kinh tế định hướng xuất khẩu.

Bên cạnh FDI và xuất khẩu, tiêu dùng nội địa cũng đang trở thành động lực tăng trưởng quan trọng. Thu nhập bình quân của Việt Nam đã tăng hơn 2,5 lần từ năm 2010, kéo theo sự mở rộng của tầng lớp trung lưu và sức mua trong nước.

Ông Nathan Chow nhận định, Việt Nam không còn chỉ là trung tâm sản xuất chi phí thấp, mà đang trở thành một thị trường tiêu dùng tăng trưởng nhanh.

Bên cạnh đó, ông cũng đánh giá thị trường vốn Việt Nam đã phát triển nhanh trong thời gian gần đây. Một trong những yếu tố được nhà đầu tư quan tâm là FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên mới nổi thứ cấp vào tháng 9 tới. Điều này sẽ giúp thu hút thêm dòng vốn tổ chức và tăng thanh khoản thị trường.

Tuy vậy, ông cũng lưu ý, giá dầu vẫn là rủi ro mà Việt Nam cần theo dõi. Giá dầu tăng có thể tạo áp lực lên lạm phát, song tác động hiện vẫn được đánh giá ở mức kiểm soát được nhờ cơ cấu năng lượng của Việt Nam phụ thuộc nhiều hơn vào than và năng lượng tái tạo thay vì dầu mỏ.

Theo ông, áp lực lạm phát hiện nay chủ yếu đến từ phía cung nên khả năng Việt Nam tăng lãi suất mạnh là không cao. Thay vào đó, các nhà hoạch định chính sách nhiều khả năng sẽ ưu tiên các biện pháp hỗ trợ tài khóa, nhằm giảm tác động tới người tiêu dùng nhưng vẫn duy trì tăng trưởng./.

Ông Nathan Chow cho rằng, Việt Nam đang chuyển mình từ nền kinh tế sản xuất chi phí thấp sang mô hình tăng trưởng đa trụ cột, với công nghệ, tiêu dùng và thị trường vốn cùng phát triển mạnh, đồng thời giữ vai trò ngày càng lớn trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Lạc Nguyên
Từ khóa:
việt nam thị trường vốn kinh tế số kinh tế số, chuỗi cung ứng toàn cầu

Bài liên quan

Việt Nam - Thái Lan thiết lập hợp tác đầu tư và tăng trưởng mới

Việt Nam - Thái Lan thiết lập hợp tác đầu tư và tăng trưởng mới

Điện gió ngoài khơi đưa Việt Nam thành “điểm nóng” đầu tư xanh

Điện gió ngoài khơi đưa Việt Nam thành “điểm nóng” đầu tư xanh

Nâng tầm chiến lược hợp tác giữa Việt Nam và Liên hợp quốc trong giai đoạn mới

Nâng tầm chiến lược hợp tác giữa Việt Nam và Liên hợp quốc trong giai đoạn mới

Dành cho bạn

Quản lý thuế theo dòng tiền: Hết thời "ém" doanh thu, để ngoài sổ sách

Quản lý thuế theo dòng tiền: Hết thời "ém" doanh thu, để ngoài sổ sách

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul

Hoàn thiện mô hình quản trị vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam

Hoàn thiện mô hình quản trị vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam

Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex bị xử phạt 310 triệu đồng do hàng loạt vi phạm

Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex bị xử phạt 310 triệu đồng do hàng loạt vi phạm

Bộ Tài chính bãi bỏ 11 thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý công sản

Bộ Tài chính bãi bỏ 11 thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý công sản

Shopee bị yêu cầu rà soát chính sách phí mới

Shopee bị yêu cầu rà soát chính sách phí mới

Đọc thêm

Việt Nam và Thái Lan sẽ đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng

Việt Nam và Thái Lan sẽ đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng

(TBTCO) - Trưa 28/5, tại Thủ đô Bangkok, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã gặp gỡ báo chí thông báo kết quả hội đàm.
Việt Nam và Singapore mở rộng hợp tác thương mại và đầu tư

Việt Nam và Singapore mở rộng hợp tác thương mại và đầu tư

(TBTCO) - Quan hệ thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Singapore đang tiếp tục được mở rộng, trong đó Việt Nam tìm kiếm kinh nghiệm phát triển trung tâm tài chính quốc tế, với sự hỗ trợ từ các cam kết mạnh mẽ của cả hai bên.
Việt Nam tìm cơ chế hút vốn tư nhân cho các ngành công nghệ chiến lược

Việt Nam tìm cơ chế hút vốn tư nhân cho các ngành công nghệ chiến lược

(TBTCO) - Ngày 28/5, tại TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) thuộc Bộ Tài chính phối hợp cùng VPCA và Do Ventures tổ chức Diễn đàn Đầu tư đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026 (VIPC Summit 2026), tập trung thảo luận các giải pháp huy động vốn cho doanh nghiệp công nghệ và phát triển các ngành công nghệ chiến lược của Việt Nam.
Hà Nội thúc tiến độ nhà ở xã hội, ưu tiên nhà ở cho thuê

Hà Nội thúc tiến độ nhà ở xã hội, ưu tiên nhà ở cho thuê

(TBTCO) - Hà Nội sẽ triển khai một số dự án nhà ở cho thuê để phục vụ nhu cầu của người dân. Theo đó, Thành phố triển khai 90 dự án nhà ở xã hội, thí điểm nhà ở cho thuê trong tháng 6/2026.
Quảng Ngãi tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Quảng Ngãi tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

(TBTCO) - Trước thực trạng nhiều khó khăn, vướng mắc khiến tăng trưởng chưa đạt kế hoạch đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung tháo gỡ nhằm thúc đẩy các động lực tăng trưởng.
TP. Hồ Chí Minh muốn kéo doanh nghiệp nội địa vào sâu hơn chuỗi sản xuất toàn cầu

TP. Hồ Chí Minh muốn kéo doanh nghiệp nội địa vào sâu hơn chuỗi sản xuất toàn cầu

(TBTCO) - TP. Hồ Chí Minh đang hướng đến xây dựng chuỗi liên kết doanh nghiệp trong 4 ngành công nghiệp trọng yếu nhằm tăng kết nối với doanh nghiệp FDI, giúp doanh nghiệp nội địa tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Doanh nghiệp hạ tầng bước vào cuộc đua năng lực và sức khỏe tài chính

Doanh nghiệp hạ tầng bước vào cuộc đua năng lực và sức khỏe tài chính

(TBTCO) - Theo ông Tyler Nguyễn Mạnh Dũng - Giám đốc Cấp cao Nghiên cứu Chiến lược Thị trường tại HSC, chu kỳ đẩy mạnh đầu tư công và phát triển hạ tầng đang mở ra dư địa tăng trưởng lớn cho nhiều doanh nghiệp. Tuy nhiên, áp lực huy động vốn dài hạn cùng yêu cầu cao hơn về năng lực thi công, quản trị và sức khỏe tài chính đang khiến thị trường hạ tầng bước vào giai đoạn phân hóa mạnh.
Nhiều khó khăn, vướng mắc trong thực hiện dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Nhiều khó khăn, vướng mắc trong thực hiện dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(TBTCO) - Một trong những khó khăn lớn nhất của dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku là chưa được Trung ương bố trí kế hoạch vốn năm 2026, trong khi đó, vốn đối ứng ngân sách địa phương đã giải ngân hết, dẫn tới công tác tạm ứng, thanh toán cho nhà thầu chưa được kịp thời.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Thái Lan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Thái Lan

Thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào chu kỳ tăng trưởng chọn lọc

Thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào chu kỳ tăng trưởng chọn lọc

Tuổi trẻ Đà Nẵng chung tay vì môi trường xanh và phát triển bền vững

Tuổi trẻ Đà Nẵng chung tay vì môi trường xanh và phát triển bền vững

Sóng địa ốc đổ về vùng ven

Sóng địa ốc đổ về vùng ven

FDI dịch chuyển sang công nghệ cao, Việt Nam bước vào chu kỳ tăng trưởng mới

FDI dịch chuyển sang công nghệ cao, Việt Nam bước vào chu kỳ tăng trưởng mới

Chứng khoán ngày 28/5: Áp lực bán tăng cuối phiên, VN-Index giảm phiên thứ ba liên tiếp

Chứng khoán ngày 28/5: Áp lực bán tăng cuối phiên, VN-Index giảm phiên thứ ba liên tiếp

Chứng khoán phái sinh ngày 28/5: VN30-Index rời mốc 2.000 điểm, dòng tiền giao dịch tiếp tục tăng

Chứng khoán phái sinh ngày 28/5: VN30-Index rời mốc 2.000 điểm, dòng tiền giao dịch tiếp tục tăng

Khối ngoại thu hẹp đà bán ròng, ACB được gom hơn trăm tỷ đồng

Khối ngoại thu hẹp đà bán ròng, ACB được gom hơn trăm tỷ đồng

Kinh tế tư nhân trước cơ hội trở thành “đầu kéo” đổi mới mô hình tăng trưởng

Kinh tế tư nhân trước cơ hội trở thành “đầu kéo” đổi mới mô hình tăng trưởng

Giá vàng hôm nay ngày 26/5: Vàng miếng và vàng nhẫn quay đầu giảm

Giá vàng hôm nay ngày 26/5: Vàng miếng và vàng nhẫn quay đầu giảm

Ngày 28/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Ngày 28/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Ngày 27/5: Giá heo hơi duy trì ở mức cao tại nhiều địa phương

Ngày 27/5: Giá heo hơi duy trì ở mức cao tại nhiều địa phương

Tỷ giá USD hôm nay (28/5): USD biến động hẹp, thị trường thận trọng trước đàm phán Mỹ - Iran

Tỷ giá USD hôm nay (28/5): USD biến động hẹp, thị trường thận trọng trước đàm phán Mỹ - Iran

Tỷ giá USD hôm nay (26/5): USD tự do giảm mạnh kéo chênh lệch với ngân hàng co hẹp

Tỷ giá USD hôm nay (26/5): USD tự do giảm mạnh kéo chênh lệch với ngân hàng co hẹp

Giá vàng hôm nay ngày 28/5: Giá vàng trong nước nới rộng biên độ giảm

Giá vàng hôm nay ngày 28/5: Giá vàng trong nước nới rộng biên độ giảm

Ngày 27/5: Giá cà phê tăng, hồ tiêu giảm mạnh

Ngày 27/5: Giá cà phê tăng, hồ tiêu giảm mạnh

Xuất nhập khẩu tăng trưởng gần 25%, nhập siêu hơn 7,6 tỷ USD

Xuất nhập khẩu tăng trưởng gần 25%, nhập siêu hơn 7,6 tỷ USD

Tỷ giá USD hôm nay (27/5): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, DXY neo quanh 99 điểm khi đàm phán Mỹ - Iran gặp trở ngại

Tỷ giá USD hôm nay (27/5): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, DXY neo quanh 99 điểm khi đàm phán Mỹ - Iran gặp trở ngại