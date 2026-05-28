Đầu tư

Việt Nam tìm cơ chế hút vốn tư nhân cho các ngành công nghệ chiến lược

Lạc Nguyên

Lạc Nguyên

[email protected]
09:44 | 28/05/2026
(TBTCO) - Ngày 28/5, tại TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) thuộc Bộ Tài chính phối hợp cùng VPCA và Do Ventures tổ chức Diễn đàn Đầu tư đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026 (VIPC Summit 2026), tập trung thảo luận các giải pháp huy động vốn cho doanh nghiệp công nghệ và phát triển các ngành công nghệ chiến lược của Việt Nam.
aa

Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Lê Tấn Cận - Thứ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, trong đó khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và khu vực kinh tế tư nhân được xác định là những động lực tăng trưởng then chốt.

Việt Nam tìm cơ chế hút vốn tư nhân cho các ngành công nghệ chiến lược
Ông Lê Tấn Cận - Thứ trưởng Bộ Tài chính chia sẻ tại Diễn đàn Đầu tư đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026 (VIPC Summit 2026). Ảnh: Lạc Nguyên

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính, với quy mô nền kinh tế khoảng 500 tỷ USD, thuộc nhóm 35 nền kinh tế lớn nhất thế giới, cùng tốc độ tăng trưởng nhanh của kinh tế số, hệ sinh thái khởi nghiệp và dòng vốn đầu tư vào công nghệ cao, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá trong các lĩnh vực chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và công nghệ số.

Thứ trưởng cho biết, Bộ Tài chính đang tích cực hoàn thiện thể chế, phát triển thị trường vốn theo hướng minh bạch, hiện đại và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế; đồng thời nghiên cứu các cơ chế hỗ trợ quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư cho khoa học công nghệ và các mô hình hợp tác công - tư nhằm huy động hiệu quả nguồn lực cho đổi mới sáng tạo.

“Bộ Tài chính cam kết tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư, góp phần xây dựng môi trường thuận lợi để thu hút các dòng vốn dài hạn vào các ngành công nghệ chiến lược, tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững của Việt Nam trong giai đoạn tới” - Thứ trưởng Lê Tấn Cận nhấn mạnh.

Việt Nam tìm cơ chế hút vốn tư nhân cho các ngành công nghệ chiến lược
Diễn đàn có sự tham gia của hơn 1.000 đại biểu là lãnh đạo Chính phủ, bộ ngành, địa phương, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ đầu tư, tập đoàn công nghệ và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trong và ngoài nước. Ảnh: Lạc Nguyên

Ở góc độ địa phương, ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cho rằng, vai trò của thành phố là trung tâm kinh tế, tài chính và đổi mới sáng tạo lớn nhất cả nước, đồng thời khẳng định quyết tâm xây dựng TP. Hồ Chí Minh trở thành cửa ngõ kết nối dòng vốn toàn cầu với nền kinh tế Việt Nam thông qua việc phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC-HCMC).

Tại diễn đàn, câu chuyện làm sao để hình thành dòng vốn dài hạn cho doanh nghiệp công nghệ được nhiều quỹ đầu tư và tổ chức tài chính đặc biệt quan tâm. Đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Mekong Capital, Viện Tăng trưởng Xanh toàn cầu (GGGI), VinaCapital và Quỹ Eurazeo cho rằng, việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi, cùng định hướng xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh, sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho các doanh nghiệp công nghệ tăng trưởng cao.

Theo các diễn giả, một trong những điểm còn thiếu hiện nay là cơ chế kết nối hiệu quả giữa thị trường vốn tư nhân và thị trường đại chúng. Việc phát triển các kênh thoái vốn và niêm yết thuận lợi sẽ giúp hình thành chu trình vốn hoàn chỉnh cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, qua đó tạo thêm động lực cho dòng vốn đầu tư dài hạn.

Các ý kiến tập trung vào mô hình quỹ theo cấu trúc “Fund-of-Funds”, cơ chế lựa chọn đơn vị quản lý độc lập cũng như bài toán cân bằng giữa mục tiêu lợi nhuận và mục tiêu phát triển dài hạn. Theo các chuyên gia, Quỹ Đầu tư Mạo hiểm Quốc gia của Việt Nam triển khai theo Nghị định 264/2025/NĐ-CP có thể trở thành công cụ quan trọng để thu hút thêm nguồn lực xã hội cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và hỗ trợ hình thành các doanh nghiệp công nghệ quy mô lớn trong tương lai.

Tại diễn đàn, NIC, VPCA và BCG cũng công bố Báo cáo Đầu tư Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026 cùng Chỉ số Thị trường Vốn tư nhân Việt Nam.

Báo cáo cung cấp bức tranh tổng thể về thị trường vốn đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, xu hướng đầu tư công nghệ, hoạt động đầu tư mạo hiểm, tăng trưởng doanh nghiệp công nghệ cũng như sự dịch chuyển của các dòng vốn trong nước và quốc tế.

Theo đánh giá của các đơn vị tổ chức, việc công bố hai bộ dữ liệu này là bước tiến quan trọng trong quá trình chuyên nghiệp hóa thị trường đầu tư đổi mới sáng tạo và nâng cao niềm tin của cộng đồng đầu tư quốc tế đối với Việt Nam.

Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Văn Thắng - Phó Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao những thảo luận sâu sắc của các nhà hoạch định chính sách, nhà đầu tư và doanh nghiệp trong nước, quốc tế về tương lai phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên công nghệ.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử để tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu mới, đặc biệt trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, dữ liệu và công nghệ số. Để tận dụng cơ hội đó, Việt Nam cần xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở, gắn kết chặt chẽ giữa Nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và cộng đồng đầu tư quốc tế, qua đó chuyển hóa tri thức, công nghệ và nguồn vốn thành năng lực cạnh tranh quốc gia.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng khẳng định, Chính phủ sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam trở thành điểm đến của đổi mới sáng tạo, nơi các ý tưởng lớn được nuôi dưỡng, các doanh nghiệp công nghệ được phát triển và các dòng vốn chất lượng cao được kết nối với những cơ hội tăng trưởng dài hạn của đất nước.
Lạc Nguyên
Từ khóa:
đầu tư đổi mới sáng tạo vốn cho doanh nghiệp công nghệ công nghệ chiến lược Việt Nam thị trường vốn việt nam Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia

Bài liên quan

Khung pháp lý trái phiếu PPP: Cần hướng tới xây dựng một lớp tài sản hạ tầng dài hạn, tin cậy

Khung pháp lý trái phiếu PPP: Cần hướng tới xây dựng một lớp tài sản hạ tầng dài hạn, tin cậy

Thị trường chứng khoán: Từ "bùng nổ" tài khoản đến chuyên nghiệp hóa dòng vốn

Thị trường chứng khoán: Từ "bùng nổ" tài khoản đến chuyên nghiệp hóa dòng vốn

Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia và địa phương: Thu hút nguồn lực phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo

Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia và địa phương: Thu hút nguồn lực phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo

Dành cho bạn

Khuyến khích cán bộ sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung

Khuyến khích cán bộ sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung

Ngày 28/5: Giá heo hơi vẫn duy trì ở mức khá cao tại nhiều khu vực

Ngày 28/5: Giá heo hơi vẫn duy trì ở mức khá cao tại nhiều khu vực

Khẩn trương nhập kho gạo dự trữ quốc gia năm 2026

Khẩn trương nhập kho gạo dự trữ quốc gia năm 2026

Ngày 28/5: Giá cao su trong nước ổn định, thế giới trái chiều

Ngày 28/5: Giá cao su trong nước ổn định, thế giới trái chiều

Ngày 28/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch chậm

Ngày 28/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch chậm

Bộ Tài chính Việt Nam - Nam Phi trao đổi kinh nghiệm về quản lý nợ công và huy động vốn quốc tế

Bộ Tài chính Việt Nam - Nam Phi trao đổi kinh nghiệm về quản lý nợ công và huy động vốn quốc tế

Đọc thêm

Hà Nội thúc tiến độ nhà ở xã hội, ưu tiên nhà ở cho thuê

Hà Nội thúc tiến độ nhà ở xã hội, ưu tiên nhà ở cho thuê

(TBTCO) - Hà Nội sẽ triển khai một số dự án nhà ở cho thuê để phục vụ nhu cầu của người dân. Theo đó, Thành phố triển khai 90 dự án nhà ở xã hội, thí điểm nhà ở cho thuê trong tháng 6/2026.
Quảng Ngãi tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Quảng Ngãi tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

(TBTCO) - Trước thực trạng nhiều khó khăn, vướng mắc khiến tăng trưởng chưa đạt kế hoạch đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung tháo gỡ nhằm thúc đẩy các động lực tăng trưởng.
TP. Hồ Chí Minh muốn kéo doanh nghiệp nội địa vào sâu hơn chuỗi sản xuất toàn cầu

TP. Hồ Chí Minh muốn kéo doanh nghiệp nội địa vào sâu hơn chuỗi sản xuất toàn cầu

(TBTCO) - TP. Hồ Chí Minh đang hướng đến xây dựng chuỗi liên kết doanh nghiệp trong 4 ngành công nghiệp trọng yếu nhằm tăng kết nối với doanh nghiệp FDI, giúp doanh nghiệp nội địa tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Doanh nghiệp hạ tầng bước vào cuộc đua năng lực và sức khỏe tài chính

Doanh nghiệp hạ tầng bước vào cuộc đua năng lực và sức khỏe tài chính

(TBTCO) - Theo ông Tyler Nguyễn Mạnh Dũng - Giám đốc Cấp cao Nghiên cứu Chiến lược Thị trường tại HSC, chu kỳ đẩy mạnh đầu tư công và phát triển hạ tầng đang mở ra dư địa tăng trưởng lớn cho nhiều doanh nghiệp. Tuy nhiên, áp lực huy động vốn dài hạn cùng yêu cầu cao hơn về năng lực thi công, quản trị và sức khỏe tài chính đang khiến thị trường hạ tầng bước vào giai đoạn phân hóa mạnh.
Nhiều khó khăn, vướng mắc trong thực hiện dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Nhiều khó khăn, vướng mắc trong thực hiện dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(TBTCO) - Một trong những khó khăn lớn nhất của dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku là chưa được Trung ương bố trí kế hoạch vốn năm 2026, trong khi đó, vốn đối ứng ngân sách địa phương đã giải ngân hết, dẫn tới công tác tạm ứng, thanh toán cho nhà thầu chưa được kịp thời.
Tín dụng tại TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai chảy mạnh vào khu vực sản xuất

Tín dụng tại TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai chảy mạnh vào khu vực sản xuất

(TBTCO) - Trong 4 tháng đầu năm 2026, dòng vốn tín dụng tại TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai tiếp tục chảy mạnh vào các lĩnh vực sản xuất, công nghiệp chế biến, nông nghiệp và thương mại. Đây cũng là nhóm ngành đang có nhu cầu vốn lớn nhất tại khu vực phía Nam.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng tiến độ các dự án trường nội trú liên cấp

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng tiến độ các dự án trường nội trú liên cấp

(TBTCO) - Ngày 26/5, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương kiểm tra và chỉ đạo tiến độ thi công xây dựng trường nội trú tiểu học và trung học cơ sở tại xã Dân Hóa và xã Thượng Trạch.
Quảng Ngãi hướng dòng vốn đầu tư vào lĩnh vực văn hóa, du lịch

Quảng Ngãi hướng dòng vốn đầu tư vào lĩnh vực văn hóa, du lịch

(TBTCO) - Để tạo đột phá phát triển cho lĩnh vực văn hóa, du lịch của địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên chỉ đạo các sở, ngành liên quan ưu tiên nguồn lực, xây dựng chính sách thu hút nhà đầu tư chiến lược vào lĩnh vực này.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

5 lý do Artisan Park trở thành tâm điểm đón dòng chảy thương mại

5 lý do Artisan Park trở thành tâm điểm đón dòng chảy thương mại

Bộ Tài chính yêu cầu tăng cường giám định tư pháp tài chính

Bộ Tài chính yêu cầu tăng cường giám định tư pháp tài chính

Việt Nam tìm cơ chế hút vốn tư nhân cho các ngành công nghệ chiến lược

Việt Nam tìm cơ chế hút vốn tư nhân cho các ngành công nghệ chiến lược

Giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia: Không để nguồn lực bị “ách” ở cơ sở

Giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia: Không để nguồn lực bị “ách” ở cơ sở

Bộ Tài chính giao nhiệm vụ triển khai chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2035

Bộ Tài chính giao nhiệm vụ triển khai chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2035

Ngày 28/5: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm sâu

Ngày 28/5: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm sâu

Tỷ giá USD hôm nay (28/5): USD biến động hẹp, thị trường thận trọng trước đàm phán Mỹ - Iran

Tỷ giá USD hôm nay (28/5): USD biến động hẹp, thị trường thận trọng trước đàm phán Mỹ - Iran

Đề xuất tư duy mới, cách làm mới cho Hội đồng nhân dân trong nhiệm kỳ 2026 - 2031

Đề xuất tư duy mới, cách làm mới cho Hội đồng nhân dân trong nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ngày 28/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Ngày 28/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 26/5: Vàng miếng và vàng nhẫn quay đầu giảm

Giá vàng hôm nay ngày 26/5: Vàng miếng và vàng nhẫn quay đầu giảm

Ngày 27/5: Giá heo hơi duy trì ở mức cao tại nhiều địa phương

Ngày 27/5: Giá heo hơi duy trì ở mức cao tại nhiều địa phương

Ngày 28/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Ngày 28/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Tỷ giá USD hôm nay (26/5): USD tự do giảm mạnh kéo chênh lệch với ngân hàng co hẹp

Tỷ giá USD hôm nay (26/5): USD tự do giảm mạnh kéo chênh lệch với ngân hàng co hẹp

Ngày 27/5: Giá cà phê tăng, hồ tiêu giảm mạnh

Ngày 27/5: Giá cà phê tăng, hồ tiêu giảm mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 28/5: Giá vàng trong nước nới rộng biên độ giảm

Giá vàng hôm nay ngày 28/5: Giá vàng trong nước nới rộng biên độ giảm

Ngày 26/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung điều chỉnh tăng

Ngày 26/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung điều chỉnh tăng

Xuất nhập khẩu tăng trưởng gần 25%, nhập siêu hơn 7,6 tỷ USD

Xuất nhập khẩu tăng trưởng gần 25%, nhập siêu hơn 7,6 tỷ USD

Tỷ giá USD hôm nay (27/5): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, DXY neo quanh 99 điểm khi đàm phán Mỹ - Iran gặp trở ngại

Tỷ giá USD hôm nay (27/5): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, DXY neo quanh 99 điểm khi đàm phán Mỹ - Iran gặp trở ngại